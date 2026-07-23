Τεχνητή νοημοσύνη: Βουτιά 13% για Tesla και 7% για Αlphabet – Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες

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Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν την Πέμπτη οι μετοχές της Alphabet και της Tesla, αφού και οι δύο εταιρείες σηματοδότησαν αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές που προβληματίζονται για το αυξανόμενο κόστος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διοίκηση και των δύο εταιρειών προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους των επενδυτών σχετικά με τις δαπάνες.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 13%, ενώ η Alphabet έχασε πάνω από 7%. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την πτώση της μετοχής της Alphabet κατά 1,5% την Τετάρτη και της Tesla κατά 1,3%.

Και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το δεύτερο τρίμηνο την Τετάρτη. Η Alphabet αύξησε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος σε 195 δισεκατομμύρια έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια και προειδοποίησε για υψηλότερα ποσά το 2027. Η προηγούμενη πρόβλεψη της μητρικής εταιρείας της Google ήταν για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 180 και 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Tesla, από την πλευρά της, ανέφερε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 142% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 5,79 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Καθησυχάζουν Tesla και Αlphabet

Η διοίκηση και των δύο εταιρειών προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους των επενδυτών σχετικά με τις δαπάνες.

«Αυτή είναι μια χρονιά τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα έργα στα οποία επενδύουμε θα αποφέρουν απίστευτες αποδόσεις. Πραγματικά, ίσως τις καλύτερες αποδόσεις κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε δει ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα την Τετάρτη.

Ο Μασκ αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στις μελλοντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας σχετικά με την παραγωγή ημιαγωγών και το Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, καθώς υπογράμμισε πού κατευθύνονται οι δαπάνες. Η Tesla «εγκαθιστά τις γραμμές παραγωγής πρώτης γενιάς για το Optimus» και θα «ξεκινήσει σύντομα την παραγωγή», ανέφερε η εταιρεία στην παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Ο οικονομικός διευθυντής της Alphabet δήλωσε ότι η αύξηση των δαπανών «οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της παροχής παραγωγικής ικανότητας για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης».

Ο τεχνολογικός γίγαντας επιμένει ότι δεν διαθέτει επαρκή υπολογιστική ικανότητα για να καλύψει τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη που παρατηρεί.

«Οι επενδυτές φαίνεται να εστιάζουν στην απότομη αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών, παράλληλα με τις πιο αδύναμες προοπτικές για τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι συνεχείς καθυστερήσεις στο Gemini 3.5 Pro και η έλλειψη αξιοσημείωτων κυκλοφοριών προϊόντων έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι επενδύσεις της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται ήδη σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε στο CNBC ο Ben Barringer, επικεφαλής της έρευνας τεχνολογίας στην Quilter Cheviot.