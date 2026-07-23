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ΗΠΑ: «Πράσινο φως» της Βουλής για στρατιωτικές δαπάνες…μαμούθ 1,150 τρισ. δολαρίων για το 2027

Στρατιωτικές δαπάνες άνευ προηγουμένου ύψους 1,150 τρισ. δολαρίων ενέκρινε η Βουλή των ΗΠΑ για το 2027, σε κλίμα πόλωσης ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών.

Κόσμος 23.07.2026, 06:45
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ΗΠΑ: «Πράσινο φως» της Βουλής για στρατιωτικές δαπάνες…μαμούθ 1,150 τρισ. δολαρίων για το 2027
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Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη κείμενο-πλαίσιο για τη λεγόμενη αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ το 2027, που προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες άνευ προηγουμένου, ύψους 1,150 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, εν μέσω της αναζωπύρωσης του πολέμου με το Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου, από το Reuters/Kent Nishimura, επάνω, το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, όπου στεγάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων).

Ενώ κατά κανόνα τα σχέδια νόμου για την άμυνα εγκρίνονται με συναίνεση των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών, ο νέος νόμος για τον στρατιωτικό προϋπολογισμό (NDAA) υιοθετήθηκε με μόλις 216 ψήφους υπέρ έναντι 212 κατά, ένδειξη της εντεινόμενης πόλωσης μεταξύ των δυο παρατάξεων που εναλλάσσονται στην εξουσία στη χώρα.

Στρατιωτικές δαπάνες άνευ προηγουμένου, εν μέσω της αναζωπύρωσης του πολέμου με το Ιράν

Το κείμενο, το οποίο πλέον μένει να υιοθετηθεί από τη Γερουσία, προβλέπει 250 δισ. δολάρια επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες σε σύγκριση με το 2026, ιδίως για τη χρηματοδότηση της αύξησης των μισθών των στρατιωτικών από 5 ως 7%.

Για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικ Τζόνσον, «αυτός ο νόμος παρέχει στους γενναίους στρατιωτικούς μας αύξηση που είχε καθυστερήσει πολύ, ενισχύει την πυρηνική αποτροπή μας και την αντιπυραυλική άμυνά μας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του Χρυσού Θόλου».

Πρόκειται για σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας που ευαγγελίζεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένο εν μέρει από το ισραηλινοαμερικανικό σύστημα που είναι γνωστό με το όνομα «Σιδηρούς Θόλος».

«Αναπλήρωση αποθεμάτων»

Ρεπουμπλικάνοι της επιτροπής που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις στην αμερικανική κάτω Βουλή θέλουν να πιστεύουν πως το νομοσχέδιο θα επιτρέψει ακόμη «αναπλήρωση των μειωμένων αποθεμάτων» διαφόρων καίριων τύπων πυρομαχικών, τη στιγμή που ο στρατός των ΗΠΑ βομβαρδίζει κάθε νύχτα το Ιράν.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Νάντλερ κατήγγειλε από την πλευρά του σχέδιο προϋπολογισμού που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό Πολέμου του Πιτ Χέγκσεθ «1,150 τρισ. δολάρια για τις στρατιωτικές δαπάνες τους εκτός ελέγχου και για τις ανεύθυνες ενέργειές τους».

«Το NDAA είναι κακό, δαπανηρό κείμενο το οποίο χρηματοδοτεί έναν παράνομο πόλεμο κι υπονομεύει τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

Πολλοί δημοκρατικοί επέκριναν εξάλλου ότι το κείμενο «SAVE America Act», που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ για να αλλάξει ο τρόπος που ψηφίζουν οι Αμερικανοί, επισυνάφθηκε στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό του με αδιαφανή διαδικασία.

Εντονες αντεγκλήσεις για Ισραήλ

Η αντιπολίτευση των δημοκρατικών καταγγέλλει το κείμενο αυτό, στο οποίο βλέπει επίθεση εναντίον του δικαιώματος ψήφου εκατομμυρίων Αμερικανών, και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο NDAA ενδέχεται να περιπλέξει την υιοθέτηση αυτού του τελευταίου από τη Γερουσία.

Αλλη διάταξη του κειμένου που προκάλεσε έντονες αντεγκλήσεις στον διάλογο για το νομοσχέδιο τις τελευταίες εβδομάδες είναι αυτή που προβλέπει ακόμη πιο στενή συνεργασία των στρατών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Βουλευτές της λεγόμενης αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών, όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, βλέπουν προϊούσα συγχώνευση των δυο στρατών.

«Η τροπολογία αυτή εγείρει υπαρξιακή απειλή για την αμερικανική εθνική κυριαρχία και δημοκρατία», υποστήριξε η βουλευτής της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ

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