Boeing: Ζητά παρέμβαση από τις ΗΠΑ για το δάνειο-ρεκόρ της ΕΕ προς την Airbus

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Η Boeing ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφάνεια σχετικά με ένα πακέτο δανείου ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,43 δισεκατομμύρια δολάρια) προς την Airbus, αναζωπυρώνοντας τις εμπορικές εντάσεις μετά την παράταση της δασμολογικής εκεχειρίας των δύο πλευρών σχετικά με τις επιδοτήσεις αεροσκαφών.

Το αίτημα παρέμβασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ έρχεται καθώς η Airbus μιλάει για την ανάπτυξη ενός νέου αεροπλάνου ήδη από το 2030, και ενδεχομένως να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά αεροσκαφών.

Και οι δύο πλευρές κέρδισαν μερικές νίκες σε μια 17χρονη διαμάχη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχετικά με αμοιβαίες αξιώσεις για επιδοτήσεις αεροσκαφών που οδήγησαν σε ένα κύμα διατλαντικών δασμών που έπληξε άλλες βιομηχανίες, πριν συμφωνήσουν σε μια πενταετή εκεχειρία το 2021.

Η εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 6 Ιουλίου, έχει παραταθεί επ’ αόριστον, καθώς και οι δύο πλευρές αποσύρονται από έναν ανανεωμένο εμπορικό πόλεμο στην αεροδιαστημική.

Σε επιστολή προς τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, την οποία είδε το Reuters, η Boeing δήλωσε ότι εξεπλάγη από την ανακοίνωση της 29ης Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον βραχίονα δανεισμού της ΕΕ, η οποία δεσμεύτηκε για το μεγαλύτερο εταιρικό δάνειο που έχει χορηγήσει ποτέ στην Airbus.

Ζήτησε από την USTR να ζητήσει από την ΕΕ μια «πλήρη καταγραφή των όρων αυτού του δανείου» και να εξηγήσει γιατί ήταν συμβατό με τη συμφωνία εκεχειρίας του 2021, η οποία απαιτούσε μια «ανοιχτή και διαφανή διαδικασία».

Γιατί η Boeing δεν θέλει προβάδισμα της Airbus

Ο Γκριρ δήλωσε στο CNBC ότι η USTR εξετάζει το δάνειο «πολύ προσεκτικά» και ότι το είχε θέσει στον ομόλογό του της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση όπου οι εταιρείες δεν χρειάζεται να λειτουργούν βάσει συστημάτων που βασίζονται στην αγορά, όπου η Boeing πρέπει να λειτουργεί και να ανταγωνίζεται μια Airbus που λαμβάνει δάνεια με αθέμιτα μέσα», δήλωσε ο Γκριρ.

Τέτοια σχόλια απηχούν την 17ετή διαμάχη του ΠΟΕ στην οποία η Airbus και η Boeing επανειλημμένα ισχυρίστηκαν νίκη και κατηγορούσαν η μία την άλλη ότι επωφελούνται από άδικη υποστήριξη. Ο ΠΟΕ χαρακτήρισε τα προηγούμενα δάνεια της ΕΤΕπ προς την Airbus ως επιδοτήσεις, αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ σχετικά με τον ρόλο τους.

Ωστόσο, η Boeing σημείωσε ότι η ανακοίνωση, η οποία περιελάμβανε μια αρχική δόση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ήρθε μόλις τέσσερις ημέρες αφότου η ΕΕ υιοθέτησε την απόφαση για παράταση της συμφωνίας αναστολής.

«Τουλάχιστον, η χρονική στιγμή αυτού του δανείου είναι εκπληκτική», ανέφερε η Boeing στην επιστολή της.

Η ΕΤΕπ δήλωσε ότι χρηματοδοτεί χιλιάδες εταιρείες κάθε χρόνο και αρνήθηκε ότι προσφέρει στην Airbus οποιαδήποτε ασυνήθιστη υποστήριξη.

«Πρόκειται για ένα κανονικό δάνειο, με τόκους, μέρος της συνολικής χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Ο οικονομικός διευθυντής της Airbus, Τόμας Τέπφερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο ότι τα δάνεια είχαν ληφθεί «εντελώς σε επίπεδο αγοράς».

Αναπτύξεις αεροσκαφών

Στην ανακοίνωσή της για το δάνειο, η ΕΤΕπ ανέφερε ότι το πακέτο δανείων θα υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις της Airbus έως το 2030.

Η Boeing σημείωσε ότι αυτό είναι το ίδιο έτος κατά το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, δήλωσε ότι η Airbus σχεδιάζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός διαδόχου του A320neo.

Σε μια συνέντευξη με το Aviation Week ενόψει της αεροπορικής έκθεσης Farnborough, ο Φορί μίλησε για ένα νέο αεροπλάνο το 2030 και αποκάλυψε την εσωτερική κωδική λέξη για το έργο, «eAction».

«Ο χρόνος αυτού του σημαντικού δανείου συμπίπτει επίσης με τις δηλώσεις της ηγεσίας της Airbus που δεσμεύονται δημόσια για μια ημερομηνία κυκλοφορίας ενός νέου αεροπλάνου, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα τόσο για το μέγεθος όσο και για την πρόθεση αυτού του ιστορικού πακέτου οικονομικής βοήθειας», ανέφερε η επιστολή της Boeing προς την USTR.

Η Boeing δήλωσε ότι οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι ακόμη κατάλληλες για μια νέα γενιά αεροπλάνων, αν και οι αναλυτές λένε ότι και οι δύο εταιρείες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες αναπτύξεις μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η επιστολή της Boeing υπογραμμίζει την επιφυλακτικότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση των ανταγωνιστών και από τις δύο πλευρές του δυοπωλίου της αγοράς τζετ, αν και οι εντάσεις έχουν μειωθεί σημαντικά από τη μάχη των επιδοτήσεων στον ΠΟΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε πέρυσι να εξαιρέσει την αεροδιαστημική από τους δασμούς, αφού τους επέβαλε για λίγο.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει δηλώσει επίσημα ότι παρατείνει την ξεχωριστή εκεχειρία στους δασμούς που συνδέονται με τη διαμάχη Airbus-Boeing, αλλά τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι και οι δύο πλευρές είχαν ουσιαστικά θάψει τη μαραθώνια διαμάχη του ΠΟΕ προς το παρόν.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει δασμούς, θεωρείται απρόθυμη να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του ΠΟΕ που θα αναγνώριζαν σιωπηρά πολυμερείς κανόνες στους οποίους αντιτίθεται ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ κάλεσε αυτόν τον μήνα για συνομιλίες με εμπορικούς εταίρους για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των εισαγωγών ξένων τζετ.