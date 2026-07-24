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Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ

Οι ανησυχίες για τους δασμούς, το πετρέλαιο και την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ασία 24.07.2026, 10:10
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
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Ισχυρές πτωτικές τάσεις επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια, με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να σημειώνουν τις πρώτες περιφερειακές απώλειες μετά την έναρξη ισχύος των νέων δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για το παγκόσμιο εμπόριο, ακριβώς τη στιγμή που οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και τα μεγάλα κέρδη από τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ αναστάτωσαν το επενδυτικό κλίμα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,2%, επεκτείνοντας τις απώλειές του για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ ο KOSPI υποχώρησε κατά 5,8%, απειλώντας να διαγράψει τα κέρδη που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ και ο CSI 300 της Σαγκάης Shenzhen της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησαν κατά 1,3% έκαστος, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 1,0%. Ο STI της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,5%.

Οι δασμοί πλήττουν την Ασία

Τα τελευταία δασμολογικά μέτρα των ΗΠΑ άσκησαν νέα πίεση στις οικονομίες της Ασίας που βασίζονται στις εξαγωγές, με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν να είναι μεταξύ των αγορών που αντιμετωπίζουν πραγματικούς δασμολογικούς συντελεστές από 10% έως 12,5% υπό το νέο καθεστώς της Ουάσινγκτον, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις προοπτικές του περιφερειακού εμπορίου και της μεταποίησης.

Η πτώση της Ιαπωνίας σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούνιο, αλλά παρέμεινε κάτω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας, διατηρώντας αμετάβλητες τις προσδοκίες ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα προχωρήσουν με προσοχή σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Η Νότια Κορέα έφερε επίσης το κύριο βάρος της περιφερειακής ρευστοποίησης, με τους κατασκευαστές τσιπ  να παρακολουθούν την αδυναμία των ομολόγων τους στις ΗΠΑ, αφού οι επενδυτές αντέδρασαν επιφυλακτικά στα κέρδη τεχνολογίας αυτής της εβδομάδας.

Η Κίνα υπεραποδίδει σε εβδομαδιαία βάση

Παρά τις απώλειες της Παρασκευής, ο δείκτης CSI300 της Κίνας παρέμεινε σε τροχιά για να διακόψει το σερί τεσσάρων εβδομάδων απωλειών, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3,2% για την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται για τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την επόμενη εβδομάδα, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να αποκαλύψουν πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης μετά τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου.

Ο οικονομολόγος της DBS, Samuel Tse, εκτιμά ότι οι αγορές θα αναζητήσουν ισχυρότερη πολιτική στήριξη για την απασχόληση και την κατανάλωση των νοικοκυριών στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την επόμενη εβδομάδα, μαζί με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατανάλωσης της Κίνας στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου. Οι αγορές με κρατική υποστήριξη έχουν επίσης βοηθήσει στην υποστήριξη των μετοχών της ηπειρωτικής χώρας τις τελευταίες εβδομάδες, προστατεύοντας την αγορά από την ευρύτερη περιφερειακή αδυναμία.

Εν τω μεταξύ, ο αυστραλιανός ASX200 παρέμεινε παγιδευμένος στο εύρος διαπραγμάτευσης των 8.500-9.000 παρά τα ισχυρότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα, τόνισε ο Tony Sycamore, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην IG. Η προσοχή έχει πλέον στραφεί στην έκθεση για τον πληθωρισμό του δεύτερου τριμήνου της επόμενης εβδομάδας και στα σχόλια της διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Michele Bullock, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τις προοπτικές πολιτικής.

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης θα ξεκινήσει μια πολυάσχολη εβδομάδα για τις περιφερειακές κεντρικές τράπεζες τη Δευτέρα, με την Citi να διατηρεί μια μη συναινετική έκκληση για αύξηση της ζώνης πολιτικής NEER SGD κατά 50 μονάδες βάσης, υποστηρίζοντας ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας και ο ανθεκτικός δομικός πληθωρισμός συνεχίζουν να θέτουν ανοδικούς κινδύνους παρά τις πρόσφατες χαμηλότερες μετρήσεις πληθωρισμού.

Κοιτάζοντας την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τον δείκτη PMI μεταποίησης της Κίνας για τον Ιούλιο για νέες ενδείξεις σχετικά με τη δραστηριότητα των εργοστασίων πριν από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Η Ταϊβάν αναμένεται να αναφέρει ένα ακόμη τρίμηνο αύξησης του ΑΕΠ που βασίζεται στις εξαγωγές, ενώ τα εμπορικά στοιχεία της Νότιας Κορέας για τον Ιούλιο θα παρέχουν μια πρώιμη ένδειξη για την περιφερειακή ζήτηση μετά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη απόδοση των εξαγωγών του Ιουνίου.

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