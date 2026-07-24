Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολ. ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο «μαζικής επίθεσης»

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Χαμηλότερα από τα 100 δολάρια κυμαίνεται πλέον το βαρέλι στο αργό πετρέλαιο, αφού χθες είχε ξεπεράσει αυτό το όριο για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση 1,7% στα 99,02 δολάρια κατά τις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη, ενώ το μεσημέρι υποχώρησε στα 97 δολάρια και περίπου 3% χαμηλότερα. Την Πέμπτη είχε σκαρφαλώσει στα 102 δολάρια, αφού οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα, απείλησαν να περιορίσουν περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες ενεργειακών προϊόντων και να αναζωπυρώσουν ένα παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ.

Το πετρέλαιο συνέχισε την εντυπωσιακή ανάκαμψή του αυτό το μήνα, όπως υπογραμμίζουν οι Financial Times, αφού οι Χούθι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας, μετά την απόφασή τους να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στο βασίλειο αυτή την εβδομάδα, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν οδεύουν προς την επανάληψη μιας γενικευμένης σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη ότι «εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Μεγαλύτερης από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε πανέτοιμοι γι’ αυτό».

Αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη 13η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ προέβη αυτή την εβδομάδα σε απειλές κλιμάκωσης εναντίον πυρηνικών και πολιτικών στόχων του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπούσαν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που βρίσκεται θαμμένη βαθιά κάτω από το Κολάνγκ Γκαζλά — γνωστό ως «Βουνό του Τσεκούρι». Πρόσθεσε αργότερα ότι οι ΗΠΑ θα κατέστρεφαν μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που οι δυνάμεις της Τεχεράνης θα χτυπούσαν ένα πλοίο στο Στενό του Ορμούζ.

Απειλές Τραμπ για «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία»

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης την Πέμπτη τους Χούθι και το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσουν «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, και αργότερα δήλωσε ότι «οποιαδήποτε και όλες οι ζημίες που θα προκληθούν» σε πλοία και φορτία «θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή τους και ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αυτή η συνεχιζόμενη κλιμάκωση προκαλεί ανησυχία στις αγορές», δήλωσε στους FT ο Μπιλ Κάμπελ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη DoubleLine. «Το πετρέλαιο σημειώνει απότομη άνοδο σε μια περίοδο που η κατάσταση είναι πολύ πιο ασταθής».

«Την προηγούμενη φορά ήμουν πιο σίγουρος ότι υπήρχε μια διέξοδος για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή τη φορά η κατάσταση φαίνεται πολύ πιο σοβαρή», πρόσθεσε.

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 2,2% την Πέμπτη, καθώς το τελευταίο σοκ από την αγορά πετρελαίου, σε συνδυασμό με τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Alphabet και Tesla, προκάλεσε μαζικές πωλήσεις μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.

Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,2%, με τη μετοχή της Tesla να καταρρέει κατά 15% και της Alphabet να μετρά απώλειες 7%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street έδειχναν μικρή άνοδο για τον S&P κατά την έναρξη των συναλλαγών της Παρασκευής.

Πλήγμα στις αγορές ομολόγων

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έπληξε επίσης τις αγορές ομολόγων, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια πιο γρήγορα για να περιορίσουν τον πληθωρισμό που θα προκύψει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «η πλήρης πληθωριστική επίδραση του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί», ενώ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού.

Τα επιτόκια δανεισμού των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,71%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2011, στο 3,21%.

Συναγερμός για το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ

Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων της Σαουδικής Αραβίας εγείρουν το ενδεχόμενο να κλείσουν οι Χούθι το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η διαδρομή αυτή έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου των Σαούντ, από τη στιγμή που το Ιράν ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι επιθέσεις ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να διαρρήξουν την τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, οι οποίες ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενδέχεται να εντείνει την απογοήτευση των ψηφοφόρων απέναντι στον Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι Χούθι αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα μέλη του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» του Ιράν. Ωστόσο, έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της σύγκρουσης, εκτός από την εκτόξευση αρκετών πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι Χούτι θα συντονιστούν με την Τεχεράνη για να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το υψηλό των 139 δολαρίων ανά βαρέλι που σημειώθηκε το 2022 ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή ακόμη και το υψηλό των 147 δολαρίων του 2008, δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.