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Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά – Μεικτή η εικόνα της εβδομάδας

Οι απώλειες του Nasdaq ξεπέρασαν το 2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στήριξαν τον Dow Jones και περιόρισαν τις πιέσεις στον S&P 500

Wall Street 24.07.2026, 23:16
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Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά – Μεικτή η εικόνα της εβδομάδας
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Η Wall Street έκλεισε την εβδομάδα χωρίς κοινή κατεύθυνση, καθώς οι σημαντικές απώλειες στον κλάδο των ημιαγωγών περιόρισαν την αισιοδοξία που προκάλεσαν η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα.

Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,46%, τερματίζοντας στις 51.947 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διατήρησε οριακά θετικό πρόσημο, ενισχυόμενος κατά 0,05% στις 7.411 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq δέχθηκε ισχυρότερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 0,64% στις 24.975 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, τόσο ο Dow Jones όσο και ο S&P 500 κατέγραψαν απώλειες 0,6% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq εμφάνισε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, ξεπερνώντας το 2%.

Οι μετοχές

Οι μετοχές είχαν κινηθεί νωρίτερα ανοδικά στη συνεδρίαση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αφού το Reuters, επικαλούμενο τρεις πακιστανικές πηγές, μετέδωσε ότι το Πακιστάν εξετάζει έναν δρόμο για την έναρξη νέων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την πρωτοβουλία να προωθείται από την Κίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εμπόδια για την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ παραμένουν σημαντικά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αποφασίσει αν θα εξαπολύσει μια «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε σε ένα νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας στο Axios, ο πρόεδρος ανέφερε ότι τα προτεινόμενα πλήγματα θα είναι μεγαλύτερα από οτιδήποτε έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο και ότι το Ιράν δεν έχει «υποστεί ακόμη αρκετό πόνο».

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από οποιαδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα. Βρίσκομαι πολύ κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Οι New York Times μετέδωσαν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους και ανώτερα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσει αν θα κλιμακώσει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το πετρέλαιο

Μετά το δημοσίευμα, το πετρέλαιο ανέκαμψε από τα χαμηλά της ημέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent — το οποίο αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου — υποχώρησαν από αυτά τα επίπεδα και διαμορφώθηκαν τελικά στα 96,78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 4%. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 3%, κλείνοντας στα 89,31 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές ενδέχεται να είναι διστακτικοί στο να διατηρήσουν ανοικτές ανοδικές θέσεις ενόψει του Σαββατοκύριακου, το οποίο θα μπορούσε να φέρει ακόμη πιο επιθετικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ιρανικούς στόχους τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) να ολοκληρώνει τη 13η διαδοχική νύχτα αεροπορικών επιδρομών.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει πραγματικές οικονομικές συνέπειες όσον αφορά τον περιορισμό των ροών υδρογονανθράκων και την ικανότητα της παγκόσμιας οικονομίας να απορροφήσει αυτές τις επιπτώσεις», δήλωσε ο Μπιλ Νόρθεϊ, επικεφαλής επενδύσεων της U.S. Bank Asset Management Group.

Αν και ο Νόρθεϊ εκτιμά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα την επόμενη εβδομάδα, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι στόχος είναι η επιστροφή του πληθωρισμού της αμερικανικής οικονομίας στο επιδιωκόμενο επίπεδο και εμείς λαμβάνουμε τα λεγόμενά του τοις μετρητοίς».

Η μετοχή της Intel υποχώρησε κατά 8%, αντιστρέφοντας τα αρχικά της κέρδη, παρότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της κατασκευάστριας μικροτσίπ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου, με τις Broadcom και Advanced Micro Devices (AMD) να χάνουν από 3% η καθεμία. Η Micron Technology υποχώρησε κατά 7%, ενώ το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατέγραψε απώλειες 3%.

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