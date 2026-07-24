Η περιπέτεια του «Ε65» – Από «τυφλό» έργο σε δρόμο ανάπτυξης

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Χρειάστηκαν 19 χρόνια, επίπονες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και πολύ χρήμα για να ολοκληρωθεί ο στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομος «Ε65».

O «Ε65» παραδίδεται στην κυκλοφορία από το μεσημέρι και πλέον η Δυτική Μακεδονία έρχεται πιο κοντά στην Κεντρική Ελλάδα, με την απόσταση από τη Λαμία μέχρι την Εγνατία Οδό να περιορίζεται σε 1 ώρα και 45 λεπτά και το ταξίδι από Αθήνα έως Γρεβενά και από την πρωτεύουσα μέχρι το Μέτσοβο να διαρκούν 4 ώρες.

Το βόρειο και τελευταίο τμήμα του «Ε65» μήκους 46 χλμ. εγκαινιάστηκε χθες 23 Ιουλίου με τον πρόεδρο και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη να φέρνει στο φως το παρασκήνιο για την ολοκλήρωση ενός δρόμου μόλις 182,1 χλμ σε 19 χρόνια! Ένα έργο που ανήλθε στα 1,4 δισ. ευρώ. Η ΤΕΡΝΑ για να τον κατασκευάσει οδηγήθηκε στη λύση της χρηματοδότησης από τα έσοδα της Ιονίας Οδού τον αυτοκινητόδρομο που ανήκει στην Κεντρική Οδό και η οποία λειτουργεί και διαχειρίζεται τον «Ε65».

Ο «Ε65», η σύμβαση με Σουφλιά και η επιμονή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Γιώργος Περιστέρης αφηγήθηκε την περιπέτεια του «Ε65» φροντίζοντας να στείλει το μήνυμα του «επενδυτικού πατριωτισμού» μίας φράσης που χρησιμοποιεί ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να υπογραμμίσει το ρόλο που διαδραματίζουν ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Έστειλε όμως μέσα από την αφήγηση της ιστορίας του «E65» και το μήνυμα της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση σύνθετων έργων που πετυχαίνει ένας ισχυρός και σε στέρεες βάσεις επιχειρηματικός όμιλος, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Το 2007 υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του Ε65 με τη μέθοδο της παραχώρησης», ξεκίνησε την ιστορική αναδρομή ο Γιώργος Περιστέρης θυμίζοντας την υπογραφή της σύμβασης με τον αείμνηστο υπουργό Γιώργο Σουφλιά. «Το 2009, όταν άρχισε να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, βεβαίως οι αλλοδαπές τράπεζες εγκατέλειψαν τη χώρα» στηλίτευσε ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και όλες οι παραχωρήσεις. Ο ίδιος θυμήθηκε την αποχώρηση των συνεταίρων της ΤΕΡΝΑ Ferrovial και το ACS Group.

«Η ΤΕΡΝΑ έμεινε για άλλο ενάμιση χρόνο και δούλευε ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να εισπράξει χρήματα πουθενά, μέχρι που τότε αναγκάστηκε να σταματήσει μέχρι να δει τι θα γίνει», συνέχισε.

Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι κοινοί θνητοί με λιγότερες σφραγίδες και χωρίς αμοιβή, οι οποίοι εξήγησαν τότε στην κυβέρνηση και στον κ. Χατζηδάκη προσωπικά, ότι αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πλήρωνε 800 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος

Ξεκινάει η προσπάθεια του reset όπου ο σημερινός Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με τη βοήθεια του εθελοντή συμβούλου του κ. Βιδάλη ξεκίνησε την προσπάθεια του reset, είπε ο Γιώργος Περιστέρης: «Τότε λοιπόν οι ακριβοπληρωμένοι ξένοι σύμβουλοι με τις πολύ βαριές σφραγίδες συμβούλεψαν το Ελληνικό Δημόσιο ότι ήταν προς το συμφέρον του να κατασκευαστεί μόνο το μισό τμήμα, δηλαδή ένα κομμάτι που ξεκινάει από το πουθενά και πηγαίνει στο πουθενά και να μην γίνει ο Ε65». Εκείνη την εποχή ο «Ε65» χαρακτηριζόταν ως «τυφλό» έργο.

«Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι κοινοί θνητοί με λιγότερες σφραγίδες και χωρίς αμοιβή, οι οποίοι εξήγησαν τότε στην κυβέρνηση και στον κ. Χατζηδάκη προσωπικά, ότι αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πλήρωνε 800 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος. Όταν αυτό έγινε κατανοητό, έγινε προσπάθεια και ξεκίνησε η υλοποίηση του νοτίου τμήματος», τόνισε ο Γιώργος Περιστέρης αναφερόμενος στις προσπάθειες της ΤΕΡΝΑ να κρατήσει ζωντανό το έργο.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τη φαεινή ιδέα να μην γίνει το βόρειο τμήμα γιατί δεν χρειαζόταν, άρα θα γινόταν ένας δρόμος που θα σταμάταγε στη μέση και ο τελικός σκοπός που ήταν να ενώσει όλες αυτές τις περιοχές δεν θα είχε επιτευχθεί», σχολίασε καυστικά ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αυτή η διελκυστίνδα κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο, μέχρι την παρέμβαση Μητσοτάκη στην Κομισιόν προκειμένου το βόρειο τμήμα να κατασκευαστεί.

Η στρατηγική σημασία και τα διόδια του «Ε65»

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης.

Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι μετωπικοί σταθμοί που θα περάσει ένας οδηγός που θα μπει στον Ε65 από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και θα φτάσει έως την Εγνατία Οδό, δηλαδή θα διανύσει και τα 182,1 χλμ. είναι οι εξής τέσσερις: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96χλμ. Οι τιμές για ΙΧ που θα ισχύσουν αντίστοιχα και θα τρέξουν πιο αργά εντός της ημέρας είναι: 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€ . Σύνολο: 13,5€ για 182,1 χλμ.