 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους

Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Tεχνητή νοημοσύνη 24.07.2026, 18:25
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) παγκοσμίως δήλωσε ότι η εμφάνιση των πιο πρόσφατων κινεζικών μοντέλων έχει εντείνει σημαντικά τον ανταγωνισμό με τους αμερικανούς αντιπάλους τους και θα μειώσει το κόστος υιοθέτησης της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Η GIC, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην αναδυόμενη αυτή τεχνολογία τα τελευταία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 30 δισ. δολαρίων για την Anthropic, τοποθετώντας τον εαυτό της σε θέση να αποκομίσει τεράστια κέρδη, εφόσον η εταιρεία πίσω από το «Claude» υλοποιήσει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο φέτος.

Ωστόσο, η πρόσφατη παρουσίαση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων από κινεζικά εργαστήρια, όπως τα Moonshot και DeepSeek, έδειξε ότι το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται, και πυροδότησε εικασίες ότι οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ενδέχεται να είναι υπερτιμημένες.

«Είναι κάτι που εξετάζουμε διεξοδικά», δήλωσε ο Μπράιαν Γιό, διευθυντής επενδύσεων της GIC, στη FT. «Παρατηρούμε την εμφάνιση όλο και περισσότερων τέτοιων μοντέλων ανοιχτού βάρους, μερικά από τα οποία προέρχονται από την Κίνα, και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα θετικό στοιχείο για το παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους.

«Η μείωση του κόστους [οδηγεί σε] ταχύτερη και ευρύτερη… υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές εταιρείες και κλάδους. Ως αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις χρήσης θα αυξηθούν… εκθετικά.»

OpenAI, Anthropic και φθηνότερα κινεζικά μοντέλα ΑΙ

Οι εταιρείες OpenAI και Anthropic έχουν αποτιμηθεί φέτος από τους επενδυτές σε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια, με βάση την πεποίθηση ότι μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μοντέλα παγκόσμιας κλάσης. Η διαθεσιμότητα φθηνότερων κινεζικών μοντέλων θα έθετε υπό αμφισβήτηση αυτές τις υψηλές αποτιμήσεις.

Ο Yeo δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν τα πιο πρόσφατα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού τύπου — τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα για λήψη — θα αποτελούσαν απειλή για αμερικανικά εργαστήρια όπως η Anthropic και η OpenAI, των οποίων τα δαπανηρά πρωτοποριακά μοντέλα παραμένουν κλειστά.

Ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην απόδοση των κινεζικών μοντέλων επιτεύχθηκαν μόνο χάρη στην αξιοποίηση αμερικανικών μοντέλων.

Την Τετάρτη, ο επιστημονικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, δήλωσε ότι το τελευταίο μοντέλο της Moonshot «αποστάχθηκε» από το κορυφαίο σύστημα της Anthropic. «Η μεγάλης κλίμακας, κρυφή βιομηχανική απόσταξη με στόχο την κλοπή αποκλειστικής αμερικανικής τεχνολογίας και την υπονόμευση της αμερικανικής έρευνας είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Η GIC δημοσίευσε την Παρασκευή την τελευταία ετήσια έκθεσή της για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τα τέλη Μαρτίου.

Ο επενδυτικός οργανισμός της Σιγκαπούρης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς επενδυτές παγκοσμίως, αλλά δεν αποκαλύπτει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του. Ανέφερε ότι η ετήσια απόδοση, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ανήλθε πέρυσι στο 3,4% — το χαμηλότερο ποσοστό από το 2020. Η GIC δεν αποκαλύπτει τις αποδόσεις για μεμονωμένα έτη.

Ο επενδυτής — ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής εξέτασης στη Σιγκαπούρη λόγω των επενδυτικών αποδόσεών του — άλλαξε τη μεθοδολογία αναφοράς του φέτος. Τα προηγούμενα έτη δημοσίευε την επενδυτική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς, βασισμένου στη διάθεση ανάληψης κινδύνου της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, για το οποίο όμως η GIC είχε δηλώσει ότι οι αποδόσεις της δεν πρέπει να αξιολογούνται σε σύγκριση με αυτό.

Από το επόμενο έτος, η GIC θα δημοσιεύει την απόδοση ενός νέου στρατηγικού χαρτοφυλακίου, βασισμένου στη διάθεση ανάληψης κινδύνου της κυβέρνησης και στις μακροπρόθεσμες προσδοκίες απόδοσης, το οποίο θα λειτουργεί ως δείκτης αναφοράς απόδοσης.

Η GIC — ή Government of Singapore Investment Corporation — ιδρύθηκε το 1981 και επενδύει τα αποθέματα της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχει ως αποστολή την επίτευξη αποδόσεων που ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

Από το 2024, η έκθεση της GIC στην Αμερική έχει αυξηθεί από το 44% του χαρτοφυλακίου στο 53%, ενώ η έκθεσή της στην Ασία-Ειρηνικό έχει μειωθεί από το 28% στο 22%.

Ο Yeo ανέφερε ότι η GIC διαπίστωσε ισχυρή ανάπτυξη στις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά διατηρεί επιφυλακτική στάση όσον αφορά τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις:

«Πρέπει να εξετάζουμε [τις νεοφυείς επιχειρήσεις] πολύ πιο προσεκτικά όσον αφορά την ικανότητά τους να επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη για την εξέλιξη των μοντέλων τους.»

Η GIC ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επενδύσει 30 δισ. δολάρια σε hedge funds τα επόμενα τρία χρόνια, έχοντας τριπλασιάσει τις επενδύσεις της στα εν λόγω κεφάλαια την τελευταία δεκαετία, αν και δεν αποκάλυψε το τρέχον ύψος της έκθεσής της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας
Επικαιρότητα

Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας οι ευρωαγορές
Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks
English Edition

Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks
ΣΒΕ: Open Office Day και θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο
Βιομηχανία

Open Office Day του ΣΒΕ παραμονή της ΔΕΘ
Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών
World

Κερδισμένοι και χαμένοι απο το νέο κύμα δασμών Τραμπ
ΑΑΔΕ: Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί
Tax

Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί
Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Intel είχε την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις «πείνας» 800 ευρώ για 8 στους 10 επαγγελματίες

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα
Τουρισμός

Costa Bianca: Ένα νέο τουριστικό χωριό σχεδιάζεται στην Ερμιονίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Ακτή Costa Bianca - Το στοίχημα για 12μηνη λειτουργίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες τουρίστες – Πώς αντιδρούν στην ακρίβεια

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μέση ημερήσια δαπάνη ανά διάρκεια ταξιδιού και την κατανομή του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στις διακοπές

Γιώργος Μανέττας
Καύσιμα: Τρέχουν οι αυξήσεις στην αντλία ενώ η κυβέρνηση πατάει φρένο στις επιδοτήσεις
Economy

Καύσιμα: Αυξήσεις στην αντλία, φρένο στις επιδοτήσεις

Η επιλογή να προηγηθεί από τα καύσιμα το πετρέλαιο κίνησης συνδέεται με την επίδρασή του σε κόστος μεταφοράς, παραγωγή και τελικές τιμές των αγαθών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Ορμούζ: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά δια της βίας;
Ναυτιλία

Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ δια της βίας;

Η ανανεωμένη αεροπορική εκστρατεία δεν έχει ακόμη καθησυχάσει τους πλοιοκτήτες ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να καταστούν ξανά ασφαλή από ιρανικές επιθέσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα γίνουν οικονομικά πιο ελκτικά

Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Ανασφάλιστα οχήματα: Με AI η εξέταση των ενστάσεων για πρόστιμα
Economy

Ερχονται νέα πρόστιμα με τη χρήση ΑΙ για ανασφάλιστα οχήματα

Στον νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα, αποστέλλονται 32.205 πράξεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Stripe συζητά την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας AI OpenRouter
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Stripe προς εξαγορά της OpenRouter για 10 δισ. δολ.

Η startup που προσφέρει λύσεις για όσους γράφουν κώδικα για τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση.

Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Βουτιά 13% για Tesla και 7% για Αlphabet – Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες
Markets

Βουτιά στις μετοχές Tesla-Αphabet - Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες

Προβληματισμός για το αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται ήδη σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τεχνολογίας

Google: «Καίει» δισεκατομμύρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Google: «Καίει» δισεκατομμύρια για την AI

Οι επενδύσεις σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Google έως και στα 205 δισ. δολάρια

Τεχνητή νοημοσύνη: Επιστροφή στα… συνδικάτα φέρνει η εισαγωγή της ΑΙ στις επιχειρήσεις
World

Η ΑΙ δίνει ώθηση στα... συνδικάτα στον κλάδο τεχνολογίας

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας εντάσσονται όλο και περισσότερο σε συνδικάτα, ενισχύοντας την εργατική πλευρά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας
Επικαιρότητα

Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,82%, κλείνοντας στις 644,51 μονάδες

Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks
English Edition

Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks

Ninety manufacturing and tourism projects cleared this filing season received nearly five times last year's total

ΣΒΕ: Open Office Day και θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο
Βιομηχανία

Open Office Day του ΣΒΕ παραμονή της ΔΕΘ

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ

Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών
World

Κερδισμένοι και χαμένοι απο το νέο κύμα δασμών Τραμπ

«Αδικαιολόγητοι» οι νέοι δασμοί λένε Αυστραλία και Βραζιλία - Με νόμο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τους δασμούς Τραμπ, απαντά η Βραζιλία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
ΑΑΔΕ: Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί
Tax

Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή διαδικασία άρσης της κατάσχεσης μέσω του myAADE

Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Intel είχε την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δίνει νέα ώθηση στην Intel, η οποία ενισχύει τις επενδύσεις και επιδιώκει να ανακτήσει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ημιαγωγών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα γίνουν οικονομικά πιο ελκτικά

Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική κίνηση στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδος με ποσοστό 1,49% για το Γενικό Δείκτη Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες,

BP: Κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής ηλιακής ενέργειας
World

BP, πουλά τη θυγατρική Lightsource σε κοινοπραξία του Κουβέιτ

Σε διαδικασία πώλησης των μειοψηφικών της συμμετοχών σε περισσότερες από 10 εταιρείες βρίσκεται η BP καθώς η εταιρεία ξεκινά ένα σχέδιο εκποίησης 20 δισ. δολ.

Greek Rail Chief Admits ETCS Safety System Still Not Running
English Edition

Greek Rail Chief Admits ETCS Safety System Still Not Running

Three years after the Tempi collision killed 57 people, the head of Hellenic Railways told parliament the automatic braking system is installed but not switched on

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκαλεί διακοπή ρεύματος σε περίπου 150.000 κατοίκους
Επικαιρότητα

Χωρίς ρεύμα 150.000 Ουκρανοί λόγω ρωσικής επίθεσης

Οι εργαζόμενοι στην Ουκρανία εργάζονται εντατικά για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές της περιοχής

ΕΛΤΑ: Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο 2026 – 2030
Business

ΕΛΤΑ: Τι αλλάζει σε δίκτυο, υπηρεσίες και εργαζόμενους

Παρουσιάστηκε στους εργαζομένους ο «οδικός χάρτης» για επενδύσεις σε δίκτυο, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό στα ΕΛΤΑ

Ελληνικός τουρισμός: Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 αλλά…
Τουρισμός

Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά...

Από ποιες αγορές ενισχύεται περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΑΑΔΕ: Στις 27 Ιουλίου η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Στις 27 Ιουλίου η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ
Economy

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις ΔΥΠΑ για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο
Επικαιρότητα

Οι διελεύσεις τάνκερ από το Ορμούζ στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο

Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies