Τεχνητή νοημοσύνη: Η Stripe συζητά την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας AI OpenRouter

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Σε συνομιλίες για την εξαγορά της OpenRouter, μιας startup που βοηθά τους προγραμματιστές να επιλέγουν μεταξύ μοντέλων ΑΙ, βρίσκεται η Stripe ώστε να εκμεταλλευτεί αυτό τον πολλά υποσχόμενο κλάδο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ένα deal θα μπορούσε να ανακοινωθεί σύντομα, αν και οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποτύχουν ή να εμφανιστεί κάποιος άλλος υποψήφιος, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ. Η ακριβής τιμή που συζητείται δεν έγινε γνωστή, αλλά ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 10 δισ. δολάρια.

Ορισμένες άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είχαν εξετάσει πιθανές συμφωνίες για την OpenRouter, πρόσθεσαν οι πηγές της Journal.

Η OpenRouter είναι μέρος μιας αναδυόμενης γενιάς startup που έχουν βρει μια επικερδή θέση μεταξύ όσων προγραμματίζουν για τεχνητή νοημοσύνη και των εταιρειών που θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν. H εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023, πουλάει λογισμικό που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζονται από την OpenAI και την Anthropic, καθώς και εναλλακτικές λύσεις “ανοιχτού βάρους”, δηλαδή κωδικοποίηση που είναι δωρεάν για λήψη και εκτέλεση από οποιονδήποτε.

Η εταιρεία παραθέτει εκατοντάδες μεγάλα μοντέλα γλώσσας στην πλατφόρμα της, επιτρέποντας σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις να έχουν εύκολη πρόσβαση, να τα συγκρίνουν και να τα εναλλάσσουν.

Ένας καυτός τομέας στην τεχνητή νοημοσύνη

Μια συμφωνία για την OpenRouter θα μπορούσε να επιτρέψει στην Stripe να εκμεταλλευτεί έναν κρίσιμο τομέα ανάπτυξης στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πολλές εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης ως τρόπο ελέγχου των δαπανών και διαφοροποίησης μακριά από την OpenAI και την Anthropic.

Η Stripe είναι κυρίως μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών, βοηθώντας εταιρείες σε όλο το διαδίκτυο να δέχονται πληρωμές, αλλά πρόσφατα προσπάθησε να επεκταθεί σε νέους τομείς όπως η υποδομή για πληρωμές με Τεχνητή Νοημοσύνη και stablecoins. Η αποτίμησή της έφτασε τα 159 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα φέτος.

Η OpenRouter και η Stripe έχουν ήδη μια συνεργασία, όπου η OpenRouter χρησιμοποιεί την Stripe για να δέχεται πληρωμές από τους πελάτες της, μεταξύ άλλων.

Η OpenRouter αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο, σύμφωνα με το PitchBook. Οι υποστηρικτές της περιλαμβάνουν την Menlo Ventures και την CapitalG, το αναπτυξιακό fund της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet. Το The Information είχε ααναφέρει ότι η OpenRouter είχε ενδιαφερθεί για εξαγορά.

Η Stripe επιδιώκει παράλληλα και μια συμφωνία για την PayPal μαζί με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International. Το δίδυμο υπέβαλε πρόσφατα μια ανεπιθύμητη προσφορά που θα αποτιμούσε την PayPal σε περίπου 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, για την PayPal, η τιμή εξαγοράς θεωρήθηκε πολύ χαμηλή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Stripe και η Advent εξακολουθούν να εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους σε σχέση με την PayPal, ανέφεραν ορισμένες πηγές στην Journal.