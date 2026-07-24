Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα

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Την ανάπτυξη ενός νέου, σύνθετου τουριστικού καταλύματος στο Σαλάντι Ερμιονίδας και συγκεκριμένα στην Ακτή Costa Bianca, προωθούν οι επιχειρηματίες Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος και Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2026, και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αφορά Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) ιδιωτικής έκτασης συνολικής επιφάνειας 788.585,75 τετραγωνικών μέτρων, στην Τοπική Κοινότητα Διδύμων της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου. Φορέας προώθησης του σχεδίου είναι η εταιρεία Μελισσόβραχος Φιλοδασική Αργολίδος ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ΜΕΛΦΑ ΕΠΕ, που ανηκει στους δυο επιχειρηματίες.

Οργανωμένος τουριστικός προορισμός

Βασικός στόχος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου τουριστικού προορισμού, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνδυάζοντας ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τουριστικές κατοικίες, χώρους αναψυχής, αθλητικές υποδομές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη στηρίζεται στην επιλογή ενός ιδιαίτερα χαμηλού συντελεστή δόμησης, 0,07, για το μη δασικό τμήμα της έκτασης. Για τις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 309,6 στρέμματα, προτείνεται ακόμη χαμηλότερος συντελεστής, 0,01, έναντι του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου.

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο της μελέτης, η δόμηση στο κύριο τμήμα της έκτασης υπολογίζεται σε περίπου 26.838 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις προβλέπεται πρόσθετη δόμηση περίπου 3.096 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά, δηλαδή, η επιτρεπόμενη ανάπτυξη προσεγγίζει τα 30.000 τετραγωνικά μέτρα.

Έως το 60% της δόμησης μπορεί να αξιοποιηθεί για τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, που υπολογίζονται σε 80 τουλάχιστον, ενώ το 40% θα πρέπει να αφορά ξενοδοχειακό κατάλυμα και κοινόχρηστες τουριστικές εγκαταστάσεις. Με την παραδοχή των 50 τετραγωνικών μέτρων ανά κλίνη, η ξενοδοχειακή δυναμικότητα υπολογίζεται ενδεικτικά σε περίπου 214 κλίνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην περιοχή έχουν ήδη κατασκευαστεί 35 εξοχικές κατοικίες, καθώς και βασικές υποδομές εσωτερικής οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, ενώ έχει προχωρήσει η χωροθέτηση και αδειοδότηση τουριστικού καταφυγίου μικρών σκαφών.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση και ενίσχυση του υφιστάμενου ελαιώνα, την προστασία του φυσικού ανάγλυφου και την ένταξη των νέων κτιρίων στο τοπίο. Οι δημόσιες δασικές εκτάσεις εξαιρούνται από την περιοχή επέμβασης, ενώ για τις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις τίθενται αυστηρότεροι περιορισμοί.

Η επένδυση στην Ακτή Costa Bianca δεν περιορίζεται στην προσφορά μιας πολυτελούς εμπειρίας διαμονής, αλλά ενσωματώνει δράσεις που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του ΣΤΚ. Παράλληλα, η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για την προμήθεια αγροτικών προϊόντων θα ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις και τη γεωργική δραστηριότητα.

Η παρουσία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, το οποίο ενσωματώνει εγκαταστάσεις ευεξίας και αγροτουριστικές δραστηριότητες, θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του οικονομικού προφίλ της περιοχής, υποστηρίζει η μελέτη. Οι επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου θα συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία μέσω της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα της περιοχής ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Η επένδυση στοχεύει επίσης, σύμφωνα με την μελέτη, στην αύξηση/επιμήκυνση της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, καθώς ο σχεδιασμός της προωθεί τη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η εταιρεία ΜΕΛΦΑ Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε το 2003 αποτελεί ομόρρυθμο εταίρο της ΜΕΛΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., μιας εταιρείας που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με σημαντικά έργα στον τομέα της ανάπτυξης στην Ακτή Costa Bianca. Ενδεικτικά, έχει υλοποιήσει την κατασκευή 35 εξοχικών κατοικιών με έμφαση στην αρμονική ενσωμάτωσή τους στο φυσικό τοπίο και την ιδιωτικότητα (privacy), την δημιουργία έργων υποδομής, όπως εσωτερική οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, κ.λ.π.