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DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Business 15.07.2026, 07:00
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DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στα 40 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η επένδυση της DERTOUR Ξενοδοχειακή & Επενδυτική Ελλάς, θυγατρικής της γερμανικής DER Touristik GmBH για την κατασκευή του νέου πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Aldiana Kos, το οποίο σχεδιάζεται στη θέση «Σελβέρι», στην περιοχή Ασφενδιού της Κω.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 23 εκατ. ευρώ αφορούν τα κτιριακά έργα, 9 εκατ. ευρώ τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 5 εκατ. ευρώ τις υποδομές, 2 εκατ. ευρώ τις χωματουργικές εργασίες και 1 εκατ. ευρώ τις απαιτούμενες μελέτες.

Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προβλέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης παραθεριστικής μονάδας δυναμικότητας 810 κλινών και 270 δωματίων, με εποχική λειτουργία από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε παραθαλάσσιο γήπεδο, στις βόρειες ακτές του νησιού, με συνολική έκταση που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, φτάνει τα 60.984 τετραγωνικά μέτρα. Για τον υπολογισμό των συντελεστών εκμετάλλευσης λαμβάνεται υπόψη έκταση 56.876 τετραγωνικών μέτρων.

DER Touristik

Τα σχέδια της DER Touristik

Η συνολική δόμηση του συγκροτήματος υπολογίζεται σε 11.198 τετραγωνικά μέτρα και η κάλυψη σε 8.026 τετραγωνικά μέτρα. Το master plan προβλέπει την ανάπτυξη 21 ανεξάρτητων κτιρίων δωματίων, τα περισσότερα ισόγεια ή διώροφα, καθώς και κεντρικό κτίριο υποδοχής με τους διοικητικούς και αποθηκευτικούς χώρους της μονάδας.

Οι κατασκευαστικές εργασίες εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια περίπου εννέα μηνών ή 216 ημερών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών. Μέρος των υλικών σχεδιάζεται να προμηθευτεί από την τοπική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική επίδραση του έργου.

Το Aldiana Kos αντικαθιστά ουσιαστικά τον αρχικό σχεδιασμό για δύο μικρότερες, ανεξάρτητες ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας περίπου 190 κλινών, οι οποίες είχαν λάβει περιβαλλοντικές και οικοδομικές εγκρίσεις το 2024, αλλά δεν κατασκευάστηκαν. Η μεγάλη αύξηση της δυναμικότητας στις 810 κλίνες και η ενοποίηση του σχεδίου οδήγησαν στην εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην κατάταξή του στην υποκατηγορία Α1.

Η κατασκευή του project

Η «DER Τουριστική Ξενοδοχειακή & Επενδυτική Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ιδρύθηκε το 2014 με μοναδικό μέτοχο την Γερμανική εταιρεία ταξιδιών DER Touristik GmBH, με έδρα την Κολωνία, που είναι είναι το ταξιδιωτικό τμήμα του Ομίλου REWE και ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς ομίλους της Ευρώπης, με έδρα την Κολωνία.

Η εταιρεία εκμεταλλεύονταν και το μισθωμένο ξενοδοχείο «Asterias Beach Resort 5*» στην Αφάντου της Ρόδου έως και τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης την 31 Οκτωβρίου 2024. Εν τω μεταξύ, στα τέλη του 2023 η εταιρεία ξεκίνησε το έργο κατασκευής του ξενοδοχείου στην Κω, σηματοδοτώντας έτσι τη μετάβαση από τη λειτουργία του μισθωμένου ξενοδοχείου στο επιχειρηματικό μοντέλο της ιδιοκτήτριας εταιρίας.

Στις εγκαταστάσεις του νέου ξενοδοχείου, περιλαμβάνονται ακόμη κτίριο εστιατορίου, spa, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, μπαρ, sports bar, καταστήματα και φυλάκιο εισόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποδομές αναψυχής και άθλησης, καθώς σχεδιάζονται 21 κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής επιφάνειας άνω των 4.070 τετραγωνικών μέτρων, τέσσερα γήπεδα τένις, δύο γήπεδα beach volley και υπαίθριοι χώροι άθλησης. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου, εσωτερικό οδικό δίκτυο και χώρος στάθμευσης για τουλάχιστον 140 οχήματα.

Το επενδυτικό pipeline

Η επένδυση αναμένεται να έχει σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση της Κω. Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατά την περίοδο λειτουργίας θα απασχολούνται περίπου 280 εργαζόμενοι στους τομείς της διοίκησης, της υποδοχής, της εστίασης, της ψυχαγωγίας, της καθαριότητας και της συντήρησης. Πρόσθετες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής, καθώς και έμμεσα, μέσα από συνεργασίες με προμηθευτές και επιχειρήσεις του νησιού.

Η νέα μονάδα έρχεται να προστεθεί στο ήδη ισχυρό ξενοδοχειακό δυναμικό της Κω, το οποίο αριθμεί περίπου 58.200 κλίνες κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Η επενδυτική πλευρά συνδέει την ανάπτυξη του συγκροτήματος με τη συνεχιζόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης του νησιού, καθώς οι αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Κω ξεπέρασαν τα 3,17 εκατομμύρια το 2025, από 3,07 εκατομμύρια το 2024.

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