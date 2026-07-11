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Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.

Το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα στέλνει τη βενζίνη πάλι στα 2 ευρώ - Άσφαιρα μέτρα 300 εκατ. - Εκπτώσεις 40 εκατ. με ημερομηνία λήξης από διυλιστήρια

Πετρέλαιο 11.07.2026, 07:00
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Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Φωτιά συνεχίζουν να βάζουν οι τιμές στα καύσιμα σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομία. Τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με γεωπολιτικές αναταράξεις και διαταραχές της διεθνούς αγοράς πετρελαίου αλλά και με την εκεχειρία να ξεκινά και να λήγει… και τα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν.

Η κυβέρνηση επιδίωξε να σβήσει τη φωτιά με ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Χωρίς, όμως, ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει και η πορεία του πληθωρισμού, αυτό επιβεβαιώνει και το κόστος της οδικής μετακίνησης με Ι.Χ. αλλά και οι επιβαρύνσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πλαφόν στα καύσιμα, το Fuel Pass στη βενζίνη και η επιδότηση για το ντίζελ στην αντλία

Από τον Μάρτιο η κυβέρνηση επέβαλε το πλαφόν στα μικτά περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων. Και στη συνέχεια για δύο μήνες χορήγησε το Fuel Pass, ενώ μέχρι και τον Ιούνιο διατηρούσε την επιδότηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης. Αρχικά η ενίσχυση ήταν στα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον περασμένο μήνα περιορίστηκε στα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Το κόστος των μέτρων αυτών άγγιξε σχεδόν τα 300 εκατ. ευρώ: Για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου το κόστος για το δημόσιο με την επιδότηση του ντίζελ στην αντλία ανήλθε στα 106 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση του Fuel Pass στους οδηγούς Ι.Χ. με βενζινοκίνητα οχήματα κόστισε 130 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, με την άρση του πλαφόν στο τέλος του Ιουνίου και τη λήξη των επιδοτήσεων οι τιμές στα καύσιμα συνέχισαν την ανοδική τους τροχιά (όπως φαίνεται και από το γράφημα).

Αλλά και στη διάρκεια της χορήγησης του Fuel Pass η συγκεκριμένη ενίσχυση στο χέρι δεν στάθηκε αρκετή για να ανακουφίσει οικονομικά όσους διαθέτουν Ι.Χ.

Τα 300 εκατ. ευρώ σε πακέτο ενισχύσεων είχαν ημερομηνία λήξεως, και δεν θα μπορούσαν να μην έχουν…

Οι πλάτες… των διυλιστηρίων για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανήγγειλε μία ακόμη παρέμβαση. Με τη βενζίνη να σημαδεύει σε μέσα επίπεδα ξανά τα 2 ευρώ ανά λίτρο ο Μητσοτάκης δεν έβαλε αυτή τη φορά το χέρι στο πουγκί… του ελληνικού δημοσίου για επιδοτήσεις. Όπως είπε σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των HELLENiQ ENERGY και Motor Oil, τα δύο διυλιστήρια θα προχωρήσουν σε μειώσεις 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξειδίκευσε την εφαρμογή των εκπτώσεων που ουσιαστικά θα δώσουν τα δύο διυλιστήρια προκειμένου εταιρείες εμπορίας και πρατήρια να διατηρούν το καλοκαίρι την τιμή της βενζίνης 10 λεπτά του ευρώ χαμηλότερα και του πετρελαίου κίνησης 5 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με το ύψος των συγκεκριμένων καυσίμων χωρίς την παρέμβαση των ενεργειακών ομίλων.

Τα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις με 40 εκατ. ευρώ. Ωστόσο και το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει ημερομηνία λήξης και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μελλοντική πορεία των τιμών στα καύσιμα με δεδομένες τις αβεβαιότητες στη γεωπολιτική σκακιέρα, τη διεθνή αγορά του πετρελαίου αλλά και την περιορισμένη προσφορά των πετρελαιοειδών.

Η εμμονή για μη μείωση των φόρων

Ουσιαστικά οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις αποδεικνύονται άσφαιρες

Λειτουργούν πυροσβεστικά… και δεν ευνοούν το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν αποτελούν δε, μία βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του κόστους.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς στα καύσιμα το μεγάλο πρόβλημα στις τιμές, πέραν της διαταραχής των αγορών διεθνώς, είναι η φορολογία. Στην Ελλάδα η υψηλή φορολογική επιβάρυνση αποτελεί ουσιαστικά δομικό πρόβλημα της αγοράς.

Στην βενζίνη όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών η φορολογική επιβάρυνση ξεπερνά το 56%. Τα διυλιστήρια μπορούν επίσης να επηρεάσουν μόνο το ένα τρίτο της τελικής τιμής των καυσίμων.

Καύσιμα

Αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης η φορολογική επιβάρυνση ξεπερνά το 45%. Το αποτέλεσμα είναι οι όποιες μειώσεις να μην περνάνε αυτούσιες στην κατανάλωση.

Καύσιμα

Η κυβέρνηση παρ’ όλα αυτά δεν προχωρά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης με το πρόσχημα πώς οι όποιες μειώσεις θα εξανεμιστούν… Την ίδια στιγμή που το προηγούμενο διάστημα του πολέμου πλειάδα ευρωπαϊκών κρατών προχώρησαν στη μείωση της φορολογίας για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα.

Πάντως, η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση έδωσε επιδοτήσεις 300 εκατ. ευρώ και προέτρεψε τα διυλιστήρια για τη χορήγηση κι άλλων 40 εκατ. ευρώ, με το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα να μην αντιμετωπίζεται και να επανέρχεται…

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