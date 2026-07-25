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Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009

Πριν από τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ που είχε επισκεφτεί τη Συρία ήταν ο Μπαν Κι-μουν το 2009

Κόσμος 25.07.2026, 10:31
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Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έφτασε σήμερα στη Συρία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διήρκεσε πάνω από δεκατρία χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ «μαζί με την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού», αναφέρει το Sana.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία μετά από εκείνη του Μπαν Κι-μουν το 2009.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία για του για τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει εκφράσει μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, που απειλεί να «ενισχύσει τις περιφερειακές εντάσεις», όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «είναι πολύ ανήσυχος σχετικά με την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τις νέες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, καλώντας τους Χούθι να αποφύγουν κάθε νέα ενέργεια προς την κατεύθυνση μιας κλιμάκωσης.

Οι επιθέσεις που διεκδίκησαν την Πέμπτη, οι Χούθι εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων «απειλούν να ενισχύσουν τις περιφερειακές εντάσεις και να διευρύνουν τον κύκλο της κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο να οδηγήσουν την Υεμένη στην περιφερειακή σύγκρουση», πρόσθεσε.

Πηγή: in.gr 

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