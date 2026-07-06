Μακρόν: Ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ

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O πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν έφθασε απόψε το βράδυ στη Δαμασκό για μια πρωτόγνωρη επίσκεψη, την πρώτη στη Συρία ενός αρχηγού κράτους της Δύσης μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana χαρακτήρισε σήμερα αυτήν την επίσκεψη “ιστορική”

Από τη χώρα αυτή, όπου θα παραμείνει έως αύριο Τρίτη, θα υποστηρίξει «μια Συρία ελεύθερη, πολυφωνική, που σέβεται όλα τα συστατικά μέρη της» και που διαδραματίζει «έναν ρόλο άμβλυνσης των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το Ελιζέ σε δημοσιογράφους.

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