Ιράκ: Διατηρεί την οδική διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου προς τη Συρία

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H αρνητική εμπειρία των κλειστών Στενών του Ορμούζ για μήνες έχει σημαδέψει τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης Ανατολής, ανάμεσά τους και το Ιράκ.

Καμιά από αυτές τις χώρες δε θέλει να βρεθεί ξανά σε θέση να εξαρτάται από το Ορμούζ.

Το Ιράκ ετοιμάζεται να εξάγει αργό πετρέλαιο και νάφθα μέσω του μεσογειακού λιμανιού Μπανιγιάς της Συρίας

Το Ιράκ ετοιμάζεται να εξάγει αργό πετρέλαιο και νάφθα μέσω του μεσογειακού λιμανιού Μπανιγιάς της Συρίας, επεκτείνοντας μια εναλλακτική λύση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε αφού το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διέκοψε τις κύριες διαδρομές εξαγωγής της χώρας και οδήγησε σε υπερπλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης.

Η νέα στρατηγική του Ιράκ

Σύμφωνα με το Reuters, ιρακινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η στρατηγική αυτή θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά την επανέναρξη της κανονικής ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Ορμούζ.

Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Το Ιράκ εξάγει συνήθως περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, με περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα να διακινούνται ιστορικά μέσω των τερματικών σταθμών του νότιου Κόλπου. Όταν το Ορμούζ έκλεισε ουσιαστικά νωρίτερα φέτος, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του ΟΠΕΚ βρέθηκε ξαφνικά εκτεθειμένος σε έναν κίνδυνο που πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν περάσει δεκαετίες θεωρώντας τον ως υποθετικό.

Οι πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω της Συρίας αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από τον Ιούλιο, σε επίπεδο περίπου 50.000 bpd, ενώ αποστολές μαζούτ μεταφέρονται ήδη με φορτηγά προς το Μπανιγιάς για εξαγωγή σε αγορές της Ευρώπης και της Αφρικής. Η Συρία επεκτείνει τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι και προετοιμάζει πρόσθετη υποδομή εκφόρτωσης για να διαχειριστεί τους αυξανόμενους όγκους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που διαμορφώνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι κινήσεις άλλων χωρών της Μ. Ανατολής

Η Σαουδική Αραβία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον αγωγό Ανατολής-Δύσης κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρούν με σχέδια για την επέκταση της εξαγωγικής ικανότητας εκτός του Στενού. Το Ιράκ διερευνά πολλαπλές διαδρομές μέσω της Συρίας και της Τουρκίας. Σε ολόκληρη την περιοχή, οι παραγωγοί ενέργειας επενδύουν σε εναλλακτικές λύσεις αντί να θεωρούν δεδομένο ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει πάντα διαθέσιμο.

Και τα πρόσφατα γεγονότα δεν συνέβαλαν ιδιαίτερα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ενώ οι αγορές αρχικά χαιρέτισαν την επαναλειτουργία του Ορμούζ, η πραγματικότητα παρενέβη γρήγορα. Οι διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία αναβλήθηκαν πριν καν ξεκινήσουν, το IRGC προειδοποίησε τα πλοία να μην εισέλθουν στο Στενό με το αιτιολογικό ότι η Ουάσιγκτον παραβίαζε ήδη τη νεοϋπογεγραμμένη συμφωνία, και οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων παρέμειναν απρόθυμοι να επιστρέψουν βιαστικά στη πιο πολιτικά ευαίσθητη ναυτιλιακή διαδρομή του κόσμου.

Το αποτέλεσμα είναι μια περιοχή που επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην εξασφάλιση εφεδρικών λύσεων.