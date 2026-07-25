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Samsung – SK: Συμφωνίες 950 δισ. δολ. για την παραγωγή τσιπ

Οι μεγάλες συμφωνίες και συνεργασίες όπως αυτές τωνSamsung - SK, υπογραμμίζουν τη βιασύνη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης να εξασφαλίσουν τσιπ εφοδιασμού

Τεχνολογία 25.07.2026, 16:06
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Samsung – SK: Συμφωνίες 950 δισ. δολ. για την παραγωγή τσιπ
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Νέες πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης ύψους 950 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναπτύσσουν οι Samsung Electronics και η  SK Group με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης σπεύδουν να καλύψουν την έλλειψη ταχύτερων τσιπ για την τροφοδοσία και την ανάπτυξη πιο προηγμένων συστημάτων.

Ο όμιλος SK υπέγραψε συμφωνίες αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της SK Hynix σε συνεργασία με την Nvidia αξίας άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το προεδρικό μέγαρο της Νότιας Κορέας μετά από σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που διοργάνωσε ο πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την Broadcom καλύπτοντας έως και 200 ​​δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ μνήμης, υπηρεσίες χυτηρίου και προηγμένες συσκευασίες.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν τις τελευταίες κινήσεις των αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που ελπίζουν να κλειδώσουν την προσφορά, καθώς η ζήτηση για τσιπ και υποδομές υπολογιστών ξεπερνά την προσφορά, οδηγώντας τις εταιρείες τεχνολογίας σε στενότερες συνεργασίες με τους ηγέτες ημιαγωγών και μνήμης της Νότιας Κορέας.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής, ο Λι Τζάε Μιουνγκ  δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα ηγηθεί μιας νέας εποχής τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας, καθιστώντας διαθέσιμο το «δυναμικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης» της για την επέκταση της παγκόσμιας αγοράς για βιομηχανική και προσωπική χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμα, αποκάλυψε μια «Διακήρυξη Τεχνητής Νοημοσύνης του Σαν Φρανσίσκο» που περιέγραφε τις φιλοδοξίες της Νότιας Κορέας για την Τεχνητή Νοημοσύνη όσον αφορά την τεχνολογική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα όραμα για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και να προτείνω παγκόσμια συνεργασία για να το υλοποιήσω», δήλωσε ο Λι.

Ο πρόεδρος της Νοτιας Κορέρας συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζενσεν Χουάνγκ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Αλτμαν , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι , και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Broadcom, Χοκ Ταν , πριν συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

Η Nvidia και ο όμιλος SK της Νότιας Κορέας παρουσίασαν μια νέα πρωτοβουλία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που καλύπτει κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας και μνήμη επόμενης γενιάς.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με την SK Hynix για την εξασφάλιση προμήθειας μνήμης επόμενης γενιάς για την Nvidia και την από κοινού ανάπτυξη μνήμης υψηλού εύρους ζώνης για εκπαίδευση σε Τεχνητή Νοημοσύνη, πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης και φυσικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

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