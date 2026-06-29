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Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

Tεχνητή νοημοσύνη 29.06.2026, 18:44
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Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
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Μια ριζοσπαστική βιομηχανική στρατηγική με επίκεντρο τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη και με «προίκα» 576 δισ. δολλαρίων , ανακοινώθηκε απο τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας  Λι Τζέ Μιουνγκ με στόχο -μεταξύ άλλων – την εξασφάλιση της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Οπως αναφέρει το Reuters, το σχέδιο με βασικούς πυλώνες τη Samsung Electronics και την SK Hynix, σηματοδοτεί την πιο τολμηρή μέχρι στιγμής προσπάθεια του Λι να ευθυγραμμίσει τις φιλοδοξίες της Νότιας Κορέας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των μικροτσίπ με τη δέσμευσή του να μειώσει τις εγχώριες περιφερειακές ανισότητες και να αναζωογονήσει τις οικονομίες πέρα από τη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

Με τους επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών τσιπ μνήμης στον κόσμο στο πλευρό του, ο πρόεδρο της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «μεγάλο άλμα προς τα εμπρός», με επίκεντρο τον «τριπλό άξονα» των ημιαγωγών, της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.
«Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα βασικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος σε τηλεοπτική ομιλία του.

Η Samsung και η SK Hynix θα επενδύσουν 800 τρισεκατομμύρια γουόν (518,30 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας Κιμ Τζουνγκ-κουάν.
Ο Λι ανέφερε ότι η πόλη Γκουάνγκτζου στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας και η επαρχία Νότια Τζεόλα θα επενδύσουν επίσης 5-20 τρισεκατομμύρια γουόν στα έργα αυτά. Επιπλέον 81 τρισεκατομμύρια γουόν αναμένεται να διατεθούν για ένα συγκρότημα συσκευασίας μικροτσίπ στην περιοχή Τσούνγκτσεονγκ, κοντά στη Σεούλ.

Νότια Κορέα : Οι αδυναμίες στο νότο

«Για να καλύψουμε τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς, πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα τα κέντρα παραγωγής που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή», δήλωσε ο Λι .
«Ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλίσουμε εκ των προτέρων τεράστια παραγωγική ικανότητα μέσω νέων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων και στη νοτιοδυτική περιοχή. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις που συγκεντρώνονται γύρω από το Yongin και το Pyeongtaek έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους.»
Επίσης ο πρόεδρος Λι ανέφερε ότι η νοτιοδυτική περιοχή θα φιλοξενήσει σημαντικά συγκροτήματα παραγωγής τσιπ, αξιοποιώντας την άφθονη, ανεκμετάλλευτη ηλεκτρική ενέργεια.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίηση των επενδύσεων σε τσιπ πέρα από τη Σεούλ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια στις υποδομές, προειδοποιούν όμως ότι η κατασκευή εργοστασίων αιχμής απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, προηγμένη εφοδιαστική, εκτεταμένα δίκτυα προμηθευτών και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό – στοιχεία που ενδέχεται να μην αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα σε μια νέα περιοχή ώστε να καλύψουν την ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Για να εκτελεστεί σωστά ένα έργο αυτής της κλίμακας απαιτείται εξαιρετικά προσεκτική μελέτη. Είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει εκτενής εσωτερική αξιολόγηση, αλλά από έξω φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Λι Τζονγκ-χο, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ.

«Θα ήταν ιδανικό αν η ζήτηση παρέμενε ισχυρή για τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια, αλλά κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα… Αν η ζήτηση μειωνόταν, οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές.»

Η Νότια Κορέα επιδιώκει να διευρύνει το «κύμα» της στον τομέα των τσιπ
Τα τρία «μεγα-έργα» της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας περιλαμβάνουν ένα νέο κέντρο ημιαγωγών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με την υποστήριξη της Samsung και της SK Hynix.

Τα τσιπ HBM δίνουν την πρωτιά

Η Νότια Κορέα αναδεικνύεται ως ένας από τους κύριους νικητές της ραγδαίας αύξησης των παγκόσμιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), χάρη στην κυρίαρχη θέση της Samsung Electronics και της SK Hynix στον τομέα των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), τα οποία είναι απαραίτητα για τους προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.
Η κυριαρχία τους στην προμήθεια HBM τις έχει καταστήσει κεντρικούς παράγοντες στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη πιο ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δύο εταιρείες λειτουργούν μεγάλους κόμβους ημιαγωγών στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

HYNIX

Ο υπουργός Βιομηχανίας Κιμ δήλωσε επίσης ότι η χώρα θα διπλασιάσει την παραγωγή μνήμης δυναμικής τυχαίας πρόσβασης (DRAM) εντός πέντε ετών, προωθώντας την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.
Η DRAM είναι ένας τύπος μνήμης που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών όπως φορητοί υπολογιστές και smartphone, ενώ η HBM παράγεται με τη στοίβαξη πολλαπλών στρωμάτων DRAM.
Ο πρόεδρος της Samsung Electronics, Τζέι Γι. Λι, δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι η εταιρεία είχε επιλέξει το Γκουάνγκτζου ως τοποθεσία για το νέο της συγκρότημα παραγωγής τσιπ, ενώ ο πρόεδρος της SK Hynix, Τσέι Τάε-γουόν, ανέφερε ότι η εταιρεία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να οριστικοποιήσει την τοποθεσία και να εξασφαλίσει την υποδομή στη νοτιοδυτική περιοχή.

«Μας πήρε εννέα χρόνια για να δημιουργήσουμε ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο Γιόνγκιν. Επιπλέον, ένα εργοστάσιο τσιπ απαιτεί τεράστιες εκτάσεις γης, ηλεκτρική ενέργεια, νερό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε ο Τσέι (Hynix).

Οι μετοχές της Samsung και της SK Hynix έκλεισαν με πτώση 4,86% και 1,68% αντίστοιχα τη Δευτέρα, ενώ ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερπροσφορά.

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