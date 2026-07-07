 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών

Οι ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσον θα συνεχιστεί το ράλι ζήτησης τσιπ έριξαν σκιά στα κέρδη της Samsung

World 07.07.2026, 08:43
Σχολιάστε
Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απώλειες της τάξης του 9,6% κατέγραψε την Τρίτη η μετοχή της Samsung Electronics στην Ν. Κορέα, παρά το γεγονός ότι τα προκαταρκτικά λειτουργικά κέρδη δεύτερου τριμήνου εκτοξεύτηκαν στα 89,4 τρισ. γουόν έναντι 57,2 τρισ. γουόν την προηγούμενη περίοδο.

Τα έσοδα του νοτιοκορεάτικου τεχνολογικού ηγέτη ανήλθαν για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου σε 171 τρισεκατομμύρια γουόν, σημειώνοντας άνοδο από τα 133,9 τρισεκατομμύρια γουόν του προηγούμενου τριμήνου.

«Η μετοχή είχε ήδη προεξοφλήσει ένα ιστορικό τρίμηνο εδώ και μήνες, και μόλις οι αριθμοί επιβεβαίωσαν ότι ήταν μεν σημαντικό, αλλά όχι κατά πολύ ανώτερο από αυτό που ήδη ανέμενε η αγορά, δεν υπήρχαν πολλά κίνητρα για να επιβραβευτεί όποιος θα αποφάσιζε να επενδύσει», δήλωσε ο Zavier Wong, αναλυτής αγοράς στην eToro, σο CNBC. «Λειτουργεί περισσότερο ως επιβεβαίωση, και η επιβεβαίωση είναι αυτό που ωθεί τον κόσμο σε ρευστοποιήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μετοχή «παρασύρθηκε προς τα κάτω από τις ανησυχίες ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ρυθμό που οδηγούσε τις τιμές των τσιπ μνήμης προς τα πάνω».

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αφαιρεθείσες εφάπαξ δαπάνες για προβλέψεις που αφορούν τα μπόνους των εργαζομένων.

Σύννεφα πάνω από την κερδοφορία

Νωρίτερα φέτος, η Samsung συμφώνησε να καταργήσει το ανώτατο όριο μπόνους που ήταν στο 1.000% του βασικού μισθού και να διαθέσει το 10,5% των λειτουργικών της κερδών για μπόνους, υποχωρώντας στις πολυήμερες διαμαρτυρίες του εργατικού συνδικάτου που απαιτούσε δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας.

«Έχουν συσσωρευτεί πολλές αρνητικές ειδήσεις, οπότε φαίνεται ότι όλοι θέλουν ένα κομμάτι από αυτό το κέρδος. Το εργατικό συνδικάτο το θέλει, και η κυβέρνηση της Κορέας το θέλει», δήλωσε στο CNBC ο Tom Kang, διευθυντής ερευνών στην Counterpoint Technology Market Research. Επιπλέον, οι τιμές των τσιπ μνήμης ενδέχεται να έχουν αυξηθεί υπερβολικά, τροφοδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι μηνιαίοι έλεγχοί μας στις τιμές των τσιπ μνήμης για καταναλωτικά προϊόντα, κινητά τηλέφωνα και διακομιστές (servers) έδειξαν ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε, σηματοδοτώντας ότι η έξαρση των τιμών θα συνεχιστεί τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου.

Η πρόσφατη δέσμευση της Samsung να κατασκευάσει γιγάντια εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών στο νότιο τμήμα της χώρας επιβαρύνει επίσης τη μετοχή, δήλωσε ο Kang.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η τοποθεσία βρίσκεται μακριά από το κεντρικό τμήμα της Κορέας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα παραδοσιακά εργοστάσια παραγωγής, και δεδομένου ότι πρόκειται για «νέο έδαφος», η Samsung θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν για τη δημιουργία των υποδομών, ένας σχεδιασμός που αποκλίνει από τις προσδοκίες των επενδυτών. Ομοίως, η αγορά θεωρεί αυτή την τοποθεσία ασυνήθιστη και μη κατάλληλη για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, πρόσθεσε.

Η επικείμενη εισαγωγή των ADR της εγχώριας ανταγωνίστριάς της, SK Hynix, αυτή την εβδομάδα έπαιξε επίσης τον ρόλο της: «Δεν βοηθάει το γεγονός ότι η εισαγωγή των ADR της SK Hynix συμπίπτει με την ίδια εβδομάδα, στρέφοντας ένα μέρος της διάθεσης για εναλλαγή θέσεων (rotation) προς άλλη κατεύθυνση», επεσήμανε ο Wong της eToro.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Θα καθυστερήσει το σύστημα προέγκρισης ταξιδιών μετά το χάος στα σύνορα
World

Προς αναβολή οι νέοι έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ - Χάος και καθυστερήσεις
Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Tεχνητή νοημοσύνη

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών
World

Βουτιά στη μετοχή της Samsung παρά την εκτόξευση κερδών
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη
Συγχώνευση: Η αποσχισθείσα από την Honeywell, Solstice σε συνομιλίες για δημιουργία ομίλου υλικών αξίας 27 δισ. δολ.
World

Η Solstice σε deal για δημιουργία ομίλου αξίας 27 δισ. δολ.
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: Φόβος για «κογκρέσο-ζόμπι» καθώς αυξάνονται οι απουσίες και οι ανταρσίες
World

«Κογκρέσο-ζόμπι» φοβούνται οι Ρεπουμπλικάνοι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Οι γίγαντες τσιπ μνήμης δημιουργούν ένα περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει ύφεσης
Reuters Breakingviews

Πώς οι κολοσσοί των τσιπ μνήμης ετοιμάζονται για ύφεση

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεσμεύουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους με πολυετή συμβόλαια - Πολλές από τις συμφωνίες είναι τύπου "take-or-pay"

Robyn Mak
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Tεχνητή νοημοσύνη

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση

Αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δηλώνει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη;

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Tεχνητή νοημοσύνη

«Καμπανάκι» από κορυφαίους οικονομολόγους για την ΑΙ

Αρκετοί έχουν προστεθεί στις φωνές που προειδοποιούν για πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, σε περίπτωση που η άνθηση μετατραπεί σε ύφεση

Δημήτρης Σταμούλης
Hon Hai: Προμηθευτής της Νvidia προβλέπει πωλήσεων χάρη στη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Foxconn προβλέπει ραγδαία άνοδο πωλήσεων χάρη στην ΑΙ

Τα έσοδα της Hon Hai αυξήθηκαν κατά 52% τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Κυριακή

Check Point Research: Νέα τεχνική browser-only ransomware αξιοποιεί την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Συναγερμός από την Check Point Research για νέα απειλή μέσω browser

Η έρευνα της Check Point Research δείχνει πώς ένα απλό αίτημα πρόσβασης σε αρχεία μπορεί να οδηγήσει σε κρυπτογράφηση δεδομένων χωρίς εγκατάσταση malware

Εργασία: Η νέα εξίσωση – Άνθρωπος και Τεχνητή Νοημοσύνη στην ίδια ομάδα
Tεχνητή νοημοσύνη

Deloitte: Η ΑΙ δεν αρκεί χωρίς επένδυση στους ανθρώπους

Η επόμενη ημέρα στην εργασία δεν αφορά μόνο την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά κυρίως τη σχέση της με τον άνθρωπο

Latest News
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

 Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς του ΕΛΓΑ

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Λιμάνια

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Νωρίτερα θα δουν τα χρήματά τους οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών Ταμείων

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

ΚΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
AGRO

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Ποια μέτρα περιλαμβάνει η παρέμβαση στο πλαίσιο της ΚΑΠ – Η διαδικασία υποβολής

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών το ΧΑ

Ύστερα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου δεν αποκλείονται επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι σε influencers - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους

Η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής των influencers - Τα πρόστιμα

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Business

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ

Αισθητή η επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων - Μετά το δασμό των 3 ευρώ, η ευρωπαϊκή παρέμβαση

Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων
AGRO

Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Βουτιά» 5% για τον Kospi

Η έντονη πτώση στη Σεούλ οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών για τον δείκτη Kospi

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Λιμάνια

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Ο κ. Κικίλιας ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο της επέκτασης του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Δρ. Ιωάννη Τσάρα

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή
Τράπεζες

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Η Alpha Bank κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies