Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών

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Απώλειες της τάξης του 9,6% κατέγραψε την Τρίτη η μετοχή της Samsung Electronics στην Ν. Κορέα, παρά το γεγονός ότι τα προκαταρκτικά λειτουργικά κέρδη δεύτερου τριμήνου εκτοξεύτηκαν στα 89,4 τρισ. γουόν έναντι 57,2 τρισ. γουόν την προηγούμενη περίοδο.

Τα έσοδα του νοτιοκορεάτικου τεχνολογικού ηγέτη ανήλθαν για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου σε 171 τρισεκατομμύρια γουόν, σημειώνοντας άνοδο από τα 133,9 τρισεκατομμύρια γουόν του προηγούμενου τριμήνου.

«Η μετοχή είχε ήδη προεξοφλήσει ένα ιστορικό τρίμηνο εδώ και μήνες, και μόλις οι αριθμοί επιβεβαίωσαν ότι ήταν μεν σημαντικό, αλλά όχι κατά πολύ ανώτερο από αυτό που ήδη ανέμενε η αγορά, δεν υπήρχαν πολλά κίνητρα για να επιβραβευτεί όποιος θα αποφάσιζε να επενδύσει», δήλωσε ο Zavier Wong, αναλυτής αγοράς στην eToro, σο CNBC. «Λειτουργεί περισσότερο ως επιβεβαίωση, και η επιβεβαίωση είναι αυτό που ωθεί τον κόσμο σε ρευστοποιήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μετοχή «παρασύρθηκε προς τα κάτω από τις ανησυχίες ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ρυθμό που οδηγούσε τις τιμές των τσιπ μνήμης προς τα πάνω».

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αφαιρεθείσες εφάπαξ δαπάνες για προβλέψεις που αφορούν τα μπόνους των εργαζομένων.

Σύννεφα πάνω από την κερδοφορία

Νωρίτερα φέτος, η Samsung συμφώνησε να καταργήσει το ανώτατο όριο μπόνους που ήταν στο 1.000% του βασικού μισθού και να διαθέσει το 10,5% των λειτουργικών της κερδών για μπόνους, υποχωρώντας στις πολυήμερες διαμαρτυρίες του εργατικού συνδικάτου που απαιτούσε δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας.

«Έχουν συσσωρευτεί πολλές αρνητικές ειδήσεις, οπότε φαίνεται ότι όλοι θέλουν ένα κομμάτι από αυτό το κέρδος. Το εργατικό συνδικάτο το θέλει, και η κυβέρνηση της Κορέας το θέλει», δήλωσε στο CNBC ο Tom Kang, διευθυντής ερευνών στην Counterpoint Technology Market Research. Επιπλέον, οι τιμές των τσιπ μνήμης ενδέχεται να έχουν αυξηθεί υπερβολικά, τροφοδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι μηνιαίοι έλεγχοί μας στις τιμές των τσιπ μνήμης για καταναλωτικά προϊόντα, κινητά τηλέφωνα και διακομιστές (servers) έδειξαν ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε, σηματοδοτώντας ότι η έξαρση των τιμών θα συνεχιστεί τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου.

Η πρόσφατη δέσμευση της Samsung να κατασκευάσει γιγάντια εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών στο νότιο τμήμα της χώρας επιβαρύνει επίσης τη μετοχή, δήλωσε ο Kang.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η τοποθεσία βρίσκεται μακριά από το κεντρικό τμήμα της Κορέας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα παραδοσιακά εργοστάσια παραγωγής, και δεδομένου ότι πρόκειται για «νέο έδαφος», η Samsung θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν για τη δημιουργία των υποδομών, ένας σχεδιασμός που αποκλίνει από τις προσδοκίες των επενδυτών. Ομοίως, η αγορά θεωρεί αυτή την τοποθεσία ασυνήθιστη και μη κατάλληλη για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, πρόσθεσε.

Η επικείμενη εισαγωγή των ADR της εγχώριας ανταγωνίστριάς της, SK Hynix, αυτή την εβδομάδα έπαιξε επίσης τον ρόλο της: «Δεν βοηθάει το γεγονός ότι η εισαγωγή των ADR της SK Hynix συμπίπτει με την ίδια εβδομάδα, στρέφοντας ένα μέρος της διάθεσης για εναλλαγή θέσεων (rotation) προς άλλη κατεύθυνση», επεσήμανε ο Wong της eToro.