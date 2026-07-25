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Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για την «απόσταξη» στην ΑΙ

Η τεχνική που επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με χαμηλότερο κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 21:00
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για την «απόσταξη» στην ΑΙ
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Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η λεγόμενη «απόσταξη» (distillation) αποτελούσε μια σχετικά άγνωστη τεχνική στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή κυρίως στους ειδικούς που αναπτύσσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC. Σήμερα, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την AI, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προειδοποιούν ότι επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να μειώνουν θεαματικά την τεχνολογική απόσταση που τις χωρίζει από τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου Kimi K3 από την κινεζική Moonshot AI, το οποίο, σύμφωνα με πολλούς χρήστες, εμφανίζει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των κορυφαίων μοντέλων της Anthropic και της OpenAI.

Τι είναι η «απόσταξη»

Η απόσταξη (distillation) είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα μικρότερο μοντέλο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις ή τα αποτελέσματα ενός πολύ ισχυρότερου μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σημαντικές δυνατότητες, χωρίς να απαιτείται το τεράστιο κόστος εκπαίδευσης που συνεπάγεται η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου από το μηδέν.

Ο επικεφαλής της Google AI, Τζεφ Ντιν, είχε περιγράψει ήδη από τον Φεβρουάριο τη μέθοδο ως βασικό εργαλείο για τη βελτίωση των μικρότερων μοντέλων.

Ωστόσο, όσο αυξάνεται η εμπορική αξία των προηγμένων μοντέλων, τόσο εντείνεται η αντιπαράθεση για το αν η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεμιτή τεχνολογική εξέλιξη ή ουσιαστικά αντιγραφή της πνευματικής ιδιοκτησίας εταιρειών που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή τους.

Οι κατηγορίες κατά της Moonshot AI

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, υποστήριξε ότι η Moonshot AI χρησιμοποίησε το προηγμένο μοντέλο Fable της Anthropic για την ανάπτυξη του Kimi K3.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η κινεζική εταιρεία δημιούργησε μια σύνθετη εσωτερική πλατφόρμα που της επέτρεπε να πραγματοποιεί μαζική «απόσταξη» αμερικανικών μοντέλων, αλλάζοντας συνεχώς τον τρόπο πρόσβασης ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Οι καταγγελίες αυτές ενίσχυσαν τους φόβους στην Ουάσιγκτον ότι η distillation μπορεί να εξελιχθεί σε μηχανισμό μεταφοράς πολύτιμης τεχνογνωσίας από τις αμερικανικές εταιρείες προς τους κινεζικούς ανταγωνιστές τους.

Η Silicon Valley αντιδρά

Παρά τις ανησυχίες της αμερικανικής κυβέρνησης, ο τεχνολογικός κλάδος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε νέους περιορισμούς.

Η Nvidia, η Microsoft, η Meta, η Palantir και περισσότερες από 20 ακόμη εταιρείες υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τους Αμερικανούς νομοθέτες, προειδοποιώντας ότι οι πρόωροι περιορισμοί στα ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να πλήξουν τον ανταγωνισμό και να μεταφέρουν την καινοτομία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή τους χαρακτηρίζουν τη distillation μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και απολύτως θεμιτή τεχνική για τη βελτίωση, την εξέλιξη και την αξιολόγηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Δύο αντίθετες προσεγγίσεις

Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνική εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Η Nvidia, για παράδειγμα, αξιοποίησε διαδικασίες distillation κατά την ανάπτυξη της σειράς μοντέλων Llama Nemotron, ενώ αρκετοί ερευνητές τη θεωρούν απαραίτητη για τη δημιουργία μικρότερων, φθηνότερων και αποδοτικότερων μοντέλων.

Η Anthropic, αντίθετα, υποστηρίζει ότι κινεζικές εταιρείες, όπως οι DeepSeek, Moonshot και MiniMax, αξιοποίησαν χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς για να αντλήσουν εκατομμύρια απαντήσεις από τα μοντέλα της και να εκπαιδεύσουν τα δικά τους συστήματα. Για τον λόγο αυτό, τόσο η ίδια όσο και η OpenAI απαγορεύουν ρητά τη συγκεκριμένη πρακτική στους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους.

Το δύσκολο δίλημμα της Ουάσιγκτον

Η υπόθεση φέρνει την αμερικανική κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία επιδιώκει να προστατεύσει την τεχνολογική υπεροχή και την πνευματική ιδιοκτησία των αμερικανικών εταιρειών. Από την άλλη, γνωρίζει ότι η υπερβολική αυστηροποίηση των κανόνων μπορεί να επιβραδύνει την καινοτομία στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ενισχύσει τους ανταγωνιστές τους.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic βρίσκονται αντιμέτωπες με αγωγές δημιουργών περιεχομένου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα μοντέλα τους εκπαιδεύτηκαν με προστατευόμενο υλικό χωρίς άδεια. Έτσι, η μάχη για τα όρια της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μόλις έχει αρχίσει.

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