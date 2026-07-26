Κουβέιτ: Συμφωνία μίσθωσης 16 δισ. δολ. για δίκτυο αγωγών πετρελαίου

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Συμφωνία ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μίσθωση και επαναμίσθωση του δικτύου αγωγών αργού πετρελαίου της υπέγραψε η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κουβέιτ (Kuwait Petroleum Corporation -KPC) με μια κοινοπραξία που αποτελείται από τα παγκόσμια funds Blackstone , Brookfield και KKR .

Σε ανακοίνωσή της η κρατική εταιρεία του Κόλπου ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας.

Στο πλαίσιο της επένδυσης με την ονομασία Project Peregrine, η θυγατρική της KPC, Kuwait Oil Company (KOC), ιδρύει κοινοπραξία με τους τρεις παγκόσμιους επενδυτές σε μια δομή μίσθωσης και επαναμίσθωσης για περίοδο 20,5 ετών που περιλαμβάνει τιμολόγιο βάσει όγκου, ανέφερε η KPC στην ανακοίνωσή της.

«Αυτή η συναλλαγή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι το Κουβέιτ συνεχίζει να αναδεικνύεται ως ελκυστικός προορισμός για το παγκόσμιο κεφάλαιο, ακόμη και εν μέσω ενός απαιτητικού περιφερειακού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KPC, Shaikh Nawaf Saud Al-Sabah.

Project Peregrine: the largest foreign direct investment in Kuwait’s history مشروع شاهين: أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت pic.twitter.com/oButT8NAYh — KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) July 25, 2026

Η διαδικασία για την πώληση των μετοχών ξεκίνησε λίγο πριν από τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters επικαλούμενο πηγές.

Το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε υποδομές στο Κουβέιτ και αλλού στην περιοχή, μετά την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε ως στόχο να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, τον περασμένο μήνα.

Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι επιτέθηκε σε αποθήκες στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ στο βόρειο Κουβέιτ, καθώς και στις θέσεις αμερικανικών στρατευμάτων στο στρατόπεδο Αριφτζάν και στο στρατόπεδο Ντόχα, κοντά στην πόλη του Κουβέιτ.

Επενδύσεις στις χώρες του Κόλπου

Η συμφωνία με την KPC αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας από τις πετρελαϊκές εταιρείες των κρατών του Κόλπου και τους κυρίαρχους επενδυτές να αντλήσουν κεφάλαια από υποδομές και να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, καθώς επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν εγχώρια επενδυτικά σχέδια.

Αυτό έρχεται μετά από συγκεντρώσεις κεφαλαίων για αγωγούς από την Aramco της Σαουδικής Αραβίας, την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι και την Bapco Energies του Μπαχρέιν.

Οι Blackstone, Brookfield και KKR θα κατέχουν συλλογικά το 49% της κοινοπραξίας, ενώ η KOC θα διατηρήσει το 51%, καθώς και την πλήρη κυριότητα και τον λειτουργικό έλεγχο του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει 13 αγωγούς που εκτείνονται συνολικά σε μήκος περίπου 320 χιλιομέτρων (199 μίλια).

Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει 7,85 δισεκατομμύρια δολάρια σε προκαταβολικά έσοδα κατά το κλείσιμο, δήλωσε η KPC, προσθέτοντας ότι θα υποστηρίξει τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της πετρελαϊκής εταιρείας.

Το δίκτυο αγωγών της KPC μεταφέρει αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης σε όλο το Κουβέιτ, συνδέοντας τις πετρελαιοπηγες της χώρας με τερματικούς σταθμούς εξαγωγής στον Αραβικό Κόλπο.

Οι Centerview Partners, HSBC και JP Morgan ενήργησαν ως οικονομικοί σύμβουλοι της KPC.