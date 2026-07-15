Νέα Υόρκη: Η Brookfield σχεδιάζει αγορά μεριδίου στο συγκρότημα Hudson Square του Μανχάταν

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Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Hudson Square Properties, βρίσκεται η Brookfield, ο επενδυτικός κολοσσός ακινήτων. Πρόκειται για μια συμφωνία που αποτιμά το χαρτοφυλάκιο στα 3,5 δισ. δολάρια και επιβεβαιώνει τη μεταμόρφωση της δυτικής πλευράς του Μανχάταν σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς και μιντιακούς κόμβους της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, η Brookfield θα αποκτήσει το 10% του χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει 13 κτίρια συνολικής επιφάνειας 576.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ θα αναλάβει και τον ρόλο του μακροπρόθεσμου διαχειριστή του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η Hudson Square, που βρίσκεται νότια του West Village και κοντά στον ποταμό Hudson, γνωρίζει έντονη άνθηση στην αγορά γραφείων, καθώς προσελκύει ολοένα και περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας και ψηφιακών υπηρεσιών.

Κινητήρια δύναμη αυτής της ζήτησης είναι κυρίως οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Την περασμένη εβδομάδα, η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, ανακοίνωσε ότι μίσθωσε ολόκληρο 16ώροφο κτίριο στην οδό Hudson 330, λίγα μόλις μέτρα από το χαρτοφυλάκιο της Hudson Square Properties, στο πλαίσιο του σχεδίου της να υπερδιπλασιάσει το προσωπικό της στη Νέα Υόρκη έως το τέλος του 2026.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρόσφατες συμφωνίες ξεχωρίζει και η μίσθωση 261.000 τετραγωνικών ποδιών από την PayPal, που υπογράφηκε στα τέλη του 2025.

Το δυτικό Μανχάταν γίνεται tech hub

Η αυξημένη ζήτηση έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με την Avison Young, η διαθεσιμότητα γραφείων στη Hudson Square έχει μειωθεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, ξεπερνώντας τα 87 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι.

Η περιοχή εξελίσσεται σταθερά σε κόμβο τεχνολογίας και δημιουργικών βιομηχανιών. Το 2024 η Google εγκαινίασε εκεί νέα κεντρικά γραφεία συνολικής επιφάνειας 1,3 εκατ. τετραγωνικών ποδιών, ενώ την ίδια χρονιά η Disney μετέφερε τις δραστηριότητές της σε νέο συγκρότημα 1,2 εκατ. τετραγωνικών ποδιών.

Παρά την ισχυρή ζήτηση, η διαθεσιμότητα γραφείων στην Hudson Square παραμένει στο 17,1%, υψηλότερα από τον μέσο όρο του Μανχάταν (14,1%). Ωστόσο, καθώς οι χώροι υψηλών προδιαγραφών γύρω από μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως οι σταθμοί Grand Central και Penn Station, έχουν σχεδόν εξαντληθεί μετά την πανδημία, ολοένα και περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας στρέφονται στη Hudson Square για την επέκτασή τους.

Με τη συμφωνία, η Brookfield θα γίνει συνεταίρος της Trinity Church και της Norges Bank Investment Management, του διαχειριστή του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου στον κόσμο. Η Trinity Church κατέχει την περιοχή εδώ και περισσότερους από τρεις αιώνες, καθώς η βασίλισσα Άννα της Αγγλίας παραχώρησε στην ενορία έκταση 850 στρεμμάτων το 1705.

Το 2015, η Norges Bank Investment Management συνεργάστηκε με την Trinity Church για τον εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου, μετατρέποντας μια περιοχή που επί δεκαετίες φιλοξενούσε κυρίως επιχειρήσεις εκτυπώσεων σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο για εταιρείες τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και δημιουργικών υπηρεσιών.