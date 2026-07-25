Blackstone: Παραιτήθηκε ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Blackstone Private Credit Fund

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Ο Τζόναθαν Μποκ, συν-διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου ιδιωτικού πιστωτικού ταμείου της Blackstone Inc., ύψους 78 δισ. δολαρίων, αποχωρεί από την εταιρεία, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή.

Ο Μποκ, ο οποίος εντάχθηκε πριν από τρία χρόνια, παραιτήθηκε στις 20 Ιουλίου, ανέφερε η εταιρεία. Η Blackstone δεν θα τον με τον Μπραντ Μάρσαλ να αναλαμβάνει τα ηνία ως μοναδικός διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Ο Μποκ παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου του Blackstone Secured Lending Fund.

«Η αποχώρησή του δεν ήταν αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με την Blackstone ή τις δραστηριότητες, τις πολιτικές ή τις πρακτικές του Ταμείου», ανέφερε η εταιρεία στο έγγραφο.

Η αποχώρηση της Ρούμπενσταϊν

Η αποχώρησή του έρχεται μετά την αποχώρηση της Κάθριν Ρούμπενσταϊν, διευθύνουσας συμβούλου του ταμείου BCRED, τον περασμένο μήνα.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ.Μποκ έκανε πολύτιμες συνεισφορές στην πλατφόρμα διαρκών πιστωτικών κεφαλαίων της Blackstone Credit & Insurance», ανέφερε η εταιρεία στο έγγραφο.

Ο Μποκ έγινε γνωστός ως αναλυτής BDC στην Wells Fargo & Co., όπου ξεκίνησε την τριμηνιαία έκδοση BDC Scorecard. Στη συνέχεια, ηγήθηκε των εταιρειών ανάπτυξης επιχειρήσεων της Barings LLC πριν ενταχθεί στην Blackstone το 2023.

Η καθαρή αξία ενεργητικού της BCRED μειώθηκε κατά 1,2% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα – περισσότερο από ορισμένες από τις αντίστοιχες εταιρείες – υποδηλώνοντας παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα την εταιρεία και όχι ευρύτερη πίεση στην αγορά, έγραψε σε έκθεση αυτή την εβδομάδα ο αναλυτής της Bloomberg Intelligence, Michael Kaye.