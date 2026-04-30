KKR: Διερευνά την πώληση της Flora Food Group

Την πώληση της Flora Food Group, της επιχείρησης spreads που εξαγόρασε από την Unilever σε μια συμφωνία 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, διερευνά η KKR μετά την αναζωπύρωση της ζήτησης γαλακτοκομικών που οδήγησε την επιχείρηση να εγκαταλείψει το σχέδιό της να βασίσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της σε φυτικά προϊόντα.

Ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων συνεργάζεται με επενδυτικούς τραπεζίτες για μια πιθανή πώληση της Flora, η οποία κατέχει επίσης μάρκες όπως το I Can’t Believe It’s Not Butter! και το Bertolli, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η KKR στοχεύει να κλείσει μια συμφωνία με αποτίμηση έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια πηγή των FT. Η Flora θα μπορούσε να προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλους ομίλους ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το 2021, υπό την ιδιοκτησία της KKR, η Flora ανακοίνωσε ένα σχέδιο για να βασίσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της σε φυτικά προϊόντα έως το 2025, αυτοπροσδιοριζόμενη ως «ο μεγαλύτερος παραγωγός φυτικών τροφίμων στον κόσμο».

Ωστόσο, η ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων γαλακτοκομικών προϊόντων έχει αντιστραφεί, καθώς οι καταναλωτές αποφεύγουν τα λεγόμενα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και αναζητούν επιλογές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Οι πωλήσεις βουτύρου και αλειμμάτων φυτικής προέλευσης μειώθηκαν κατά 4% και 10% αντίστοιχα το 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καλών Τροφίμων φυτικής προέλευσης.

Η πτώση ζήτησης φυτικών προϊόντων οδήγησε την απόφαση της KKR

Η Flora, η οποία κατέχει επίσης τις Elmlea και Becel, έχει πλέον προσθέσει ξανά γαλακτοκομικά συστατικά σε ορισμένα προϊόντα.

Ο όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1% μεταξύ 2019 και 2025.

Ωστόσο, παραμένει υπερχρεωμένη, με λόγο χρέους προς EBITDA περίπου 7,5 φορές, σύμφωνα με την Fitch Ratings, η οποία δήλωσε ότι αναμένει ότι η ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή της Flora θα αυξηθεί προς περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ από φέτος έως το 2028.

Η εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ χρονολογείται από το 1871, όταν ο ιδρυτής της Jurgens Company, Αντούν Γιούργκενς, αγόρασε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μαργαρίνη.

Η KKR θριάμβευσε σε μια έντονα ανταγωνιστική δημοπρασία για την Flora το 2017, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό των αντιπάλων Apollo και CVC. Η Unilever πούλησε την επιχείρηση στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ενισχύσει τις αποδόσεις των επενδυτών μετά την ματαιωμένη προσφορά 143 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Kraft Heinz για την εταιρεία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την πώληση της Flora, η Unilever πούλησε επίσης την παγκόσμια επιχείρηση τσαγιού της στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων CVC και αποσχίστηκε από το τμήμα παγωτού της, The Magnum Ice Cream Company, ως ανεξάρτητη οντότητα.

Οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι η CVC διοχετεύει 210 εκατομμύρια ευρώ σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα οικονομικά της προβληματικής επιχείρησης τσαγιού.