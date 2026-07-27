Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών

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Ένα νέο εργαλείο θα επιτρέπει στους επενδυτές να στοιχηματίζουν στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street, από την Nvidia έως την SpaceX, χωρίς να κατέχουν τους τίτλους με ένα πιο απλό τρόπο από ότι τα δικαιώματα προαίρεσης.

Η CME Group θα κυκλοφορήσει σήμερα Δευτέρα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μίας μετοχής, επιτρέποντας στους επενδυτές να αντισταθμίσουν ή να κερδοσκοπήσουν σε περισσότερες από 50 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Τα συμβόλαια, που προσφέρουν μόχλευση χωρίς την πολυπλοκότητα των δικαιωμάτων προαίρεσης, θα διακανονίζονται με μετρητά στην τιμή κλεισίματος των μετοχών με τις οποίες είναι συνδεδεμένες.

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο παραγώγων στον κόσμο στοιχηματίζει στην μεγαλύτερη συμμετοχή των μικροεπενδυτών. Εκτιμά ότι το σημερινό περιβάλλον της αγοράς, που χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα στις δημόσιες προσφορές (IPO) με περιορισμένη διαθεσιμότητα μετοχών, θα καταστήσουν τα futures επί μεμονωμένων μετοχών, ένα εργαλείο που δεν κατάφερε να κερδίσει έδαφος στις ΗΠΑ μετά την πρώτη του κυκλοφορία πριν από 24 χρόνια, επιτυχημένα αυτή τη φορά.

«Αυτό έχει τη δυνατότητα να φέρει πολλούς νέους επενδυτές στο οικοσύστημά μας» εξηγεί στο Bloomberg o Tim McCourt, παγκόσμιος επικεφαλής μετοχών, συναλλάγματος και εναλλακτικών προϊόντων στην CME.

H διαφορά των futures από τα options

Το χρηματιστήριο στοχεύει σε ιδιώτες επενδυτές, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 35 μεσάζοντες λιανικής για να τους βοηθήσουν να φέρνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπροστά τους και σε θεσμικούς επενδυτές όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, για τους οποίους θα είναι ένα νέο εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου, είπε.

Σε αντίθεση με τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μεμονωμένων μετοχών προσφέρουν έκθεση με μόχλευση χωρίς να απαιτείται η γνώση εννοιών όπως οι «Ελληνικοί δείκτες» — οι μεταβλητές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές στις τιμές των μετοχών, η μεταβλητότητα, ο χρόνος και τα επιτόκια επηρεάζουν την τιμολόγηση των παραγώγων. Eίναι μαθηματικοί δείκτες μέτρησης του κινδύνου —Δέλτα, Γάμμα και Θήτα— που δείχνουν πώς μεταβάλλεται η τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η απλότητά τους σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης αναμένεται να τα κάνει ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές που τείνουν να διαπραγματεύονται μέσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον Martin Franchi, Διευθύνοντα Σύμβουλο της NinjaTrader, μιας εταιρείας μελλοντικής εκπλήρωσης.

«Μπορεί να υπάρχει κάποιος που ίσως είναι πολύ μπερδεμένος με όλους τους Ελληνικούς Δείκτες και όλα αυτά, και λέει ότι αυτός είναι απλώς ένας απλούστερος τρόπος», είπε. «Με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις αγορές σήμερα, πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μίας μετοχής αυτή τη φορά».

Περισσότερες ώρες λειτουργίας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μίας μετοχής της CME θα είναι διαθέσιμα για διαπραγμάτευση πέντε ημέρες την εβδομάδα, 23 ώρες την ημέρα — περισσότερο από το κανονικό ωράριο 9:30 π.μ. έως 4 μ.μ. για τις αγορές μετοχών. Τα τριμηνιαία συμβόλαια θα διατίθενται σε δύο μεγέθη.

Τα μεγαλύτερα — θα εισαχθούν 55 από αυτά — θα βασίζονται σε 100 μετοχές, όπως τα τυπικά δικαιώματα προαίρεσης, ενώ τα 22 μικροσυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα βασίζονται σε 10 μετοχές. Τα τελευταία θα περιλαμβάνουν εταιρείες τεχνολογίας Mag7, μαζί με 15 άλλες όπως η Micron Technology, η Pfizer και η Walmart.

H αποτυχημένη ιστορία των futures

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συνηθισμένα σε χρηματιστηριακούς δείκτες και εμπορεύματα παγκοσμίως. Ωστόσο επί μεμονωμένων μετοχών είχαν μια δύσκολη ιστορία στις ΗΠΑ. Τα συμβόλαια απαγορεύτηκαν για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που υπογράφηκε συμφωνία το 2000 που ρύθμιζε την εποπτεία τους και εγκρίθηκαν κανόνες για τη διαπραγμάτευσή τους το 2002. Τελικά ξεκίνησαν αργότερα εκείνο το έτος, αλλά δεν προσέλκυσαν ποτέ αρκετό ενδιαφέρον και εξαφανίστηκαν το 2020.

Λίγο αργότερα, οι ρυθμιστικές αρχές μείωσαν το ελάχιστο χρηματικό ποσό που μπορεί να χρειαστεί ένας επενδυτής για να πραγματοποιήσει συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μίας μετοχής σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της αγοράς. Η CME έπρεπε να λάβει εγκρίσεις τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων για να λανσάρει τα συμβόλαια.

«Όταν τα παρουσιάσαμε για πρώτη φορά, απέτυχαν παταγωδώς» σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CME, Terry Duffy, στην τριμηνιαία τηλεδιάσκεψη της εταιρείας στις 22 Ιουλίου. «Ο κόσμος έχει εξελιχθεί από το 2000».