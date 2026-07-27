Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα

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Η πτώση στα ποσοστά αποδοχής της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι ενδέχεται να ενθαρρύνει την κυβέρνηση να υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση στις δαπάνες και τους φόρους, κάτι που κινδυνεύει να τρομάξει τους επενδυτές στο γιεν και τα ομόλογα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της αγοράς.

Ενώ η δημοφιλία της είναι πάνω από το 50% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα ποσοστά αποδοχής της Τακαΐτσι μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που εκλέχτηκε πρωθυπουργός. Μιλώντας στο κοινοβούλιο η Τακαΐτσι είπε ότι δεν έχει αναλύσει τους λόγους για την πτώση, αλλά σημείωσε ότι θα λάβει υπόψη τις δημοσκοπήσεις «ως αντανάκλαση των συναισθημάτων του κοινού».

Οι επιπτώσεις στα ομόλογα και στο γιεν

Η κυβέρνηση πιθανότατα θα επικεντρωθεί πιο δυναμικά στις υπάρχουσες πολιτικές, οι οποίες θα ήταν κακές για τα ομόλογα και το γιεν, καθώς τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων συνεχίζουν να επιδεινώνονται, αναφέρει στο Bloomberg ο Naka Matsuzawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nomura Securities.

H Τακαΐτσι έχει καθυστερήσει να υλοποιήσει την προεκλογική υπόσχεση για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα, την οποία ορισμένοι έχουν επικρίνει ως μη σοφή δημοσιονομικά και ως κολακευτική κίνηση προς τους ψηφοφόρους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι στοχεύει να ολοκληρώσει την πολιτική έως τις αρχές Αυγούστου.

«Εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην ενίσχυση των αναθέρμαντικών της μέτρων, αυτό θα αποτελέσει απειλή για τα παγκόσμια ομόλογα και το γιεν», δήλωσε ο Ματσουζάουα, προσθέτοντας ότι θα είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις στις ιαπωνικές μετοχές, καθώς θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μείωση της ικανότητας της κυβέρνησης να εφαρμόζει τις πολιτικές της.

Ο Ρίντο Μαρουγιάμα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην SMBC Nikko Securities, συμφωνεί. Η δυσαρέσκεια έναντι της κυβέρνησης οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών, η οποία «θα αποτελέσει παράγοντα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω δημοσιονομική επέκταση, με στόχο την ενίσχυση των σχετικών μέτρων» ανέφερε.