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Αγροτικά προϊόντα: «Ανηφορίζουν» οι τιμές, λόγω πολέμου και Ελ Νίνιο

Τα αγροτικά προϊόντα καταγράφουν θετικές αποδόσεις, σε αντίθεση με την αρνητική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών

AGRO 27.07.2026, 11:57
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Αγροτικά προϊόντα: «Ανηφορίζουν» οι τιμές, λόγω πολέμου και Ελ Νίνιο
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Διττή εικόνα εμφανίζουν τον Ιούλιο οι αγορές, καθώς τα αγροτικά προϊόντα παρουσίασαν θετική πορεία σε αντίθεση με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές που εμφάνισαν αρνητική δυναμική, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων από την τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, παρά, ή ενάντια, στην αρνητική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών, η τάση στις αγορές των αγροτικών προϊόντων ήταν θετική, με τον δείκτη των αγροτικών εμπορευμάτων να ενισχύεται και την πλειοψηφία των επιμέρους προϊόντων να καταγράφουν θετικές αποδόσεις, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων από την τράπεζα Πειραιώς, για τον τρέχοντα μήνα.

Εξαίρεση παρατηρήθηκε μόνο στις τιμές των βοοειδών και στον χυμό πορτοκαλιού, οι οποίες υποχώρησαν.

Σύμφωνα με το δελτίο, οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν υπό την επίδραση των προσδοκιών, για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των πιθανών ενδείξεων επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανησυχία των επενδυτών, για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων οικονομιών. Το περιβάλλον αυτό λειτούργησε ανασταλτικά για τις μετοχικές αγορές, οδηγώντας σε ήπια διόρθωση, ενώ οι αναδυόμενες αγορές επηρεάστηκαν αρνητικά επιπλέον από τις ασθενέστερες προοπτικές της κινεζικής οικονομίας και τη συγκρατημένη δυναμική της παγκόσμιας βιομηχανικής δραστηριότητας, εξέλιξη που αποτυπώθηκε και στην υποχώρηση των βιομηχανικών μετάλλων.

Στον αντίποδα, οι αγορές εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά, με κύριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο, εξέλιξη που συνδέεται με τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους σχετικά με την επάρκεια της προσφοράς στις διεθνείς αγορές. Συνολικά, οι επενδυτές αποτιμούν ένα περιβάλλον συγκρατημένης οικονομικής ανάπτυξης με την προσοχή τους να στρέφεται στις επιπτώσεις των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Κλιματική αλλαγή και «ασφάλιστρο κινδύνου»

Η άνοδος των τιμών αγροτικών προϊόντων δύναται να αποδοθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της προσφοράς, με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και τη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών, λόγω του φαινομένου El Niño, το οποίο εκτιμάται ότι θα επαναφέρει σημαντικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων, κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, το φαινόμενο El Niño παραμένει σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά τους προσεχείς μήνες, ενώ η πιθανότητα διατήρησής του διαμορφώνεται στο 97% τουλάχιστον έως τις αρχές της Άνοιξης του 2027. Παράλληλα, η εμπειρία από προηγούμενα El Niño καταδεικνύει ότι το φαινόμενο συχνά συνδέεται με διαταραχές στην αγροτική παραγωγή, περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στα τρόφιμα, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων, ιδίως σε περιόδους όπου τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται ήδη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Πέρα από τον κλιματικό κίνδυνο, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, οι τιμές στο σιτάρι και στο καλαμπόκι διατηρούν θετικές προοπτικές, καθώς η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτησή τους πιθανά να συνεχίσουν να λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτές. Θετικές προοπτικές εκτιμώνται για την τιμή της ζάχαρης, του βαμβακιού και της σόγιας, λόγω της ανθεκτικής ζήτησης και των αβεβαιοτήτων γύρω από την προσφορά.

Το ρύζι παρουσιάζει πιο ισορροπημένες προοπτικές, καθώς η αυξημένη κατανάλωση αντισταθμίζεται σε σημαντικό βαθμό από τα υψηλά αποθέματα και τις εξαγωγές της Ινδίας, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική του. Αντίθετα, ο χυμός πορτοκαλιού πιθανά να διατηρήσει τις πτωτικές πιέσεις, λόγω της βελτίωσης της παραγωγής σε ΗΠΑ και Βραζιλία. Για τα βοοειδή, η περιορισμένη προσφορά και οι κλιματικοί κίνδυνοι διατηρούν θετικές τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές στις τιμές τους.

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι δείκτες εμπορευμάτων και αγροτικών προϊόντων κατέγραψαν άνοδο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εμπορευμάτων κατέγραψε άνοδο σε μηνιαίο επίπεδο (+4,94%) με κύριο μοχλό την άνοδο των ενεργειακών τιμών, καθώς η επανεμφάνιση γεωπολιτικών εντάσεων στη Μ. Ανατολή αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των διεθνών αγορών ενέργειας. Παράλληλα, ο δείκτης αγροτικών προϊόντων σημείωσε ισχυρότερη άνοδο (+8,39%), αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες, για διαταραχές στην αγροτική παραγωγή λόγω της ενίσχυσης του καιρικού φαινομένου El Niño και των αρνητικών συνεπειών του, τη διατηρούμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ελαφρά υποχώρηση του δολαρίου, παράγοντες που συνέβαλαν στη διατήρηση ανοδικών πιέσεων στις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

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