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Κυριάκος Πιερρακάκης: «Όχι» σε άκαμπτο δημοσιονομικό κόφτη

«Καμία κυβέρνηση να μην υποθηκεύει το μέλλον της χώρας» είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής - Τι είπε για Τεχνητή Νοημοσύνη και άρθρο 16

Economy 27.07.2026, 12:35
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Κυριάκος Πιερρακάκης: «Όχι» σε άκαμπτο δημοσιονομικό κόφτη
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Τη θεσμική θωράκιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο νέο συνταγματικό πλαίσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ανέδειξε ως τρεις από τις σημαντικότερες τομές της υπό εξέλιξη Συνταγματικής Αναθεώρησης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Από το βήμα της Βουλής υποστήριξε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως «καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας», ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 16, κάνοντας λόγο για «εκκωφαντική αντίφαση».

Πιερρακάκης: «Όχι» σε έναν άκαμπτο δημοσιονομικό κόφτη

Ο υπουργός υπερασπίστηκε την πρόβλεψη του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτείνει έναν μηχανισμό αντίστοιχο με το γερμανικό «φρένο χρέους».

«Δεν προτείνουμε έναν σκληρό και μηχανιστικό δημοσιονομικό κόφτη, αντίστοιχο με εκείνον που γνωρίζουμε από τη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση πρέπει να μπορεί να αντιδρά σε ύφεση, πανδημία, φυσικές καταστροφές ή μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις. «Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόματο πιλότο. Αλλά άλλο η αναγκαία ευελιξία, άλλο η δημοσιονομική ανευθυνότητα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνταγματική πρόβλεψη αποσκοπεί στο να μην οδηγηθεί ποτέ ξανά η χώρα σε δημοσιονομική κρίση, καθώς «η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Σύνταγμα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση για το νέο άρθρο 5Β, χαρακτηρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, με όρους 20ού αιώνα, μοιάζει ταυτόχρονα με την κούρσα για την κατάκτηση της Σελήνης, αλλά και με τον ανταγωνισμό των πυρηνικών εξοπλισμών», είπε, σημειώνοντας ότι η νέα τεχνολογία δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την εργασία, την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την ίδια την έννοια της αλήθειας.

Όπως υποστήριξε, το Σύνταγμα δεν μπορεί να προβλέψει τις τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών, μπορεί όμως «να κατοχυρώσει ότι η τεχνολογία θα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το ανάποδο».

Βολές στην αντιπολίτευση για το άρθρο 16

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός και για την αναθεώρηση του άρθρου 16, υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

«Η αντίφαση είναι πια εκκωφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση, αλλά με τις ίδιες της τις θέσεις και με την απόσταση που χωρίζει αυτές τις θέσεις από την πραγματικότητα του 2026», ανέφερε, σχολιάζοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Πιερρακάκης επικαλέστηκε ακόμη μελέτη της Deloitte, σύμφωνα με την οποία η μεταρρύθμιση μπορεί να προσθέσει μέσα σε πέντε χρόνια 10,2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, 1,9 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα και περίπου 73.500 θέσεις εργασίας. «Η γνώση είναι εθνικό κεφάλαιο, παραγωγική δύναμη και συγκριτικό πλεονέκτημα», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί από χώρα εξαγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου σε διεθνή προορισμό γνώσης και εκπαίδευσης.

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