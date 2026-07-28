ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σκληρές προτάσεις που παραπέμπουν στην περίοδο των μνημονίων, «θυμίζει» η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία διατυπώνει «συστάσεις» για την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό, προς τα κράτη μέλη του, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το δημογραφικό πρόβλημα.

Ευκολότερες απολύσεις, περιορισμός των αποζημιώσεων και αλλαγές στο διαδικασία συνταξιοδότησης, αποτελούν τις βασικότερες προτροπές του διεθνούς οργανισμού – κυρίως προς την Ευρώπη – όπου παραμένει ενεργό το προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους.

Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ, έρχονται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του – συνεχώς – επιδεινούμενου δημογραφικού προβλήματος. Ο περιορισμός των αποζημιώσεων απόλυσης, η άρση της υφιστάμενης προστασίας για τις ομαδικές απολύσεις και η παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, αποτελούν τον βασικό κορμό των προτάσεων.

Οι νέες «Προοπτικές Απασχόλησης 2026» του ΟΟΣΑ

Στην Ελλάδα είναι σε ισχύ μέτρα προστασίας τόσο για την διαδικασία απολύσεων όσο και για τα όρια συνταξιοδότησης, γεγονός που σημαίνει πως η υιοθέτηση ανάλογων προτάσεων θα άνοιγε νέο κύκλο αντιδράσεων και εντάσεων στην αγορά εργασίας.

Στην πρόσφατη έκθεσή του για τις νέες «Προοπτικές Απασχόλησης 2026», ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι η νομοθεσία για τις απολύσεις πρέπει να προστατεύει τους εργαζομένους, χωρίς όμως να γίνεται τόσο αυστηρή ώστε να περιορίζει την κινητικότητα της αγοράς εργασίας.

Στην αγορά εργασίας ο οργανισμός θέτει το ζήτημα των απολύσεων, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης διαθέτουν αισθητά αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης όσο και η αποζημίωση απόλυσης.

Στην Ελλάδα, για εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου ο χρόνος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης εξαρτώνται από τα έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Όταν προηγείται έγγραφη προειδοποίηση απόλυσης από τον εργοδότη, καταβάλλεται η μισή αποζημίωση και ολόκληρη χωρίς προειδοποίηση.

Για το ασφαλιστικό, η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει πως το να υπάρχει υποχρεωτική συνταξιοδότηση για τους ηλικιωμένους εργαζομένους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αποχώρησης από την εργασία οδηγεί στην έξοδο ατόμων που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να απασχολούνται εντός της ίδιας επιχείρησης, συμβάλλοντας έτσι και στην κάλυψη κενών σε προσωπικό λόγω της έλλειψης νεότερων εργαζομένων.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η γήρανση του πληθυσμού θα καταστήσει αναγκαία την παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διατηρηθούν τόσο η παραγωγικότητα όσο και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων. Για τον λόγο αυτόν συστήνει στα κράτη-μέλη να καταργήσουν την υποχρεωτική συνταξιοδότηση.