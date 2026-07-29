 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Τεχνολογία 29.07.2026, 11:11
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απαγορεύσεις που στοχεύουν στις εισαγωγές  κινεζικών ρομπότ και μετατροπέων ισχύος, με στόχο την προστασία της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ από απειλές για την εθνική ασφάλεια και την επαναπατρισμό βασικών βιομηχανιών που αναμένεται να σημειώσουν εκρηκτική ανάπτυξη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιώνς (FCC) τα μέτρα απαγορεύουν τις εισαγωγές από την Κίνα νέων ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ, καθώς και συνδεδεμένων μετατροπέων ισχύος, οι οποίοι επιτρέπουν τη σύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπαταριών με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων.

«Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τρωτά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν την οικονομική και εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και να δημιουργήσουν κίνδυνο για την κυβερνοασφάλεια που θα απειλούσε τις κρίσιμες υποδομές της Αμερικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της FCC. «Η FCC θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προστασία των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού της Αμερικής», πρόσθεσε ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, στο δελτίο Τύπου.

Αντίδραση από Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο «καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν υπόψη τις αντικειμενικές και ορθολογικές φωνές των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των δύο χωρών» και «να σταματήσουν να δυσφημούν τις κινεζικές εταιρείες και να τις απειλούν με κυρώσεις».

Η κινεζική κυβέρνηση θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντά της», ανέφερε η πρεσβεία.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ευρεία υιοθέτηση ανθρωποειδών ρομπότ, εξοπλισμένων με «εγκεφάλους» τεχνητής νοημοσύνης, στους τομείς της κατανάλωσης και της βιομηχανίας, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από αξιόπιστες πηγές μετατροπέων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αμερικανικές κυρώσεις για κλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πιθανή εξαίρεση άλλων προμηθευτών

Μετά την πρώτη ανακοίνωση, η FCC αναμένεται να εξαιρέσει πολλούς μη κινεζικούς προμηθευτές από τους περιορισμούς, όπως έχει κάνει και με τις πρόσφατες απαγορεύσεις για ξένα drones, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Τα μέτρα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους, ισχύουν μόνο για μοντέλα ρομπότ και μετατροπέων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Ωστόσο, η FCC έχει την εξουσία να ανακαλέσει τις άδειες πώλησης μοντέλων που έχουν ήδη εγκριθεί για αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στόχαστρο κινεζική εταιρεία

Η απαγόρευση αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ με σχεδόν το 20% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Η εταιρεία, η οποία είναι μία από τις τρεις κινεζικές επιχειρήσεις που κυριαρχούν στον ανερχόμενο κλάδο, προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα του Πενταγώνου με τις φερόμενες ως υποστηριζόμενες από τον κινεζικό στρατό εταιρείες, γεγονός που μπορεί να αποτελεί προάγγελο αυστηρότερων αμερικανικών μέτρων.

Η Unitree σύναψε πρόσφατα συνεργασία με την Nvidia για τη χρήση του πρωτοποριακού τσιπ Blackwell της εταιρείας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκειμένου να τροφοδοτήσει τον «εγκέφαλο» ενός ρομπότ της Unitree. Η Nvidia δήλωσε ότι τα δεδομένα από τα ρομπότ θα παραμείνουν στις ΗΠΑ και ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες της Unitree είναι αμερικανικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Αμερικανοί πολιτικοί που τηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εκφράζουν φόβους ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να κατασκοπεύουν κρίσιμες αμερικανικές βιομηχανίες, να αποσπούν δεδομένα και να τα στέλνουν στο Πεκίνο ή να διαταράσσουν κρίσιμες λειτουργίες.

Τα ρομπότ «συλλέγουν δεδομένα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες για την παρακολούθηση Αμερικανών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή την απομακρυσμένη κατάληψη του ελέγχου των ρομπότ», δήλωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μετατροπέων στον κόσμο, με επικεφαλής τη Sungrow Power Supplyκαι τη Huawei, στην οποία έχουν ήδη επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο διευρύνει το μερίδιό του στη δυτική αγορά μετατροπέων συμπιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès
ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη
Τουρισμός

Βασιλάκης - Σμπώκου: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ.

Το επενδυτικό σχέδιο της PHĀEA προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση- Ξεκινά αύριο Πέμπτη η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή

Κώστας Παπαδής
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Τεχνολογία
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès

Η ανάπτυξη της Hermès τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%

BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

Το πακέτο εθελούσιας εξόδου αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των 8.000 θέσεων εργασίας που θα περικόψει παγκοσμίως

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Τραμπ: Ψηφοθηρική «στοργή» στους βιομηχανικούς εργάτες, εν μέσω κλιμακούμενης κρίσης
World

Ρελάνς Τραμπ ως «ήρωας της εργατικής τάξης», με το βλέμμα στις κάλπες του Νοεμβρίου

Οι εργάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία γυρνούν τη δημοσκοπική πλάτη τους στον Αμερικανό πρόεδρο

Μαδαγασκάρη: «Ναι» ΗΠΑ σε έργο για τις σπάνιες γαίες
World

Αγώνας δρόμου ΗΠΑ-Κίνας για τις σπάνιες γαίες της Μαδαγασκάρης

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δηλώνει ότι το έργο στη Μαδαγασκάρη εντάσσεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ να αντισταθούν στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την Κίνα

Latest News
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès

Η ανάπτυξη της Hermès τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%

Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές

Η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία, αλλά εξαντλεί τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%

ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

Σύμφωνα την ΕΚΤ η πρόβλεψη για τις αυξήσεις στους μισθούς είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με το α' εξάμηνο, αλλά πολύ χαμηλότερη από το 5,2% του 2024

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση
Κοινωνία

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση

Ο κίνδυνος από σαλμονέλα σε τρόφιμα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες ικροοργανισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.529,49 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων

BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

Το πακέτο εθελούσιας εξόδου αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των 8.000 θέσεων εργασίας που θα περικόψει παγκοσμίως

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Economy

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα

Κοινός άξονας όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες στις ευρωαγορές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις ενεργειακές μετοχές

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα και υψηλή μεταβλητότητα
Ασία

Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας έκλεισαν με πτώση την Τετάρτη

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και στήριξης των φοιτητών

Εντάσσονται 51 πράξεις στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόσκληση προς τα ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies