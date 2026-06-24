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Ρομπότ: Η Morgan Stanley διπλασιάζει την πρόβλεψη για την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Κίνα παράγουν ανθρωποειδή ρομπότ και τα πωλούν εγχώρια και στο εξωτερικό

World 24.06.2026, 23:25
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Ρομπότ: Η Morgan Stanley διπλασιάζει την πρόβλεψη για την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα
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Τις προοπτικές της για την αγορά ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας αναβάθμισε σημαντικά η Morgan Stanley, λέγοντας ότι η μετάβαση του κλάδου από την επίδειξη στην εμπορική ανάπτυξη αποδείχθηκε ταχύτερη από την αναμενόμενη.

Η τράπεζα της Wall Street αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τις αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα για δεύτερη φορά φέτος την Τρίτη, αναμένοντας 50.000 μονάδες να αποσταλούν φέτος, σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη πρόβλεψη των 28.000. Η τράπεζα είχε ήδη διπλασιάσει την αρχική της πρόβλεψη του Ιανουαρίου για 14.000 μονάδες, σημειώνει το CNBC.

Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και θα αυξηθεί στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Οι ετήσιες αποστολές προβλέπεται να φτάσουν τις 446.000 μονάδες μέχρι τότε. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει μόνο εξωτερικές πωλήσεις, εξαιρουμένων εκείνων που παράγονται για πρωτότυπα, δοκιμές προπαραγγελίας ή εσωτερική χρήση.

«Η εμπορική επαλήθευση, η υποστήριξη πολιτικής και η ανατροφοδότηση της αλυσίδας εφοδιασμού υποδεικνύουν ταχύτερη υιοθέτηση ανθρωποειδών στην Κίνα», δήλωσε σε σημείωμά της την Τρίτη ο Σενγκ Ζονγκ, αναλυτής μετοχών της Morgan Stanley.

Η Κίνα έχει επιταχύνει την προσπάθειά της να κυριαρχήσει στον κλάδο, με όλο και περισσότερους εγχώριους κατασκευαστές που αγωνίζονται να κλιμακώσουν την παραγωγή και να αναπτύξουν ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες, όπως εργοστάσια, καταστήματα ψιλικών και εστιατόρια.

Το Πεκίνο έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη «ενσωματωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης» – σε φυσικά συστήματα όπως τα ρομπότ – για τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας εντολή στις τοπικές κυβερνήσεις να επιδοτήσουν νεοσύστατες επιχειρήσεις με γη και χώρους γραφείων, ενώ παράλληλα διατάζει τις τράπεζες να παρατείνουν ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

ρομπότ

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ως επενδυτική ευκαιρία

Πέρυσι, περίπου 13.000 ανθρωποειδή στάλθηκαν παγκοσμίως, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Omdia. Οι κινεζικές εταιρείες κυριάρχησαν στις πέντε πρώτες θέσεις σε αποστολές, ενώ η αμερικανική ανταγωνίστρια Figure AI κατέλαβε την έβδομη θέση και η Tesla την ένατη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus της εταιρείας δε θα πωληθεί στο κοινό μέχρι το τέλος του 2027.

Η ανθρωποειδής ρομποτική θα μπορούσε να γίνει το «επόμενο μεγάλο σύνορο» για τους επενδυτές που εξετάζουν την ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας, δήλωσε στο CNBC ο Τζο Νγκάι, ανώτερος συνεργάτης και πρόεδρος της McKinsey Greater China.

«Αν πας σε οποιοδήποτε κινεζικό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή, υπάρχει περισσότερος αυτοματισμός και ρομποτική που έχει αναπτυχθεί  οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», πρόσθεσε ο Νγκάι.

Η έρευνα πεδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας της Morgan Stanley έδειξε επίσης ταχύτερη εμπορευματοποίηση, αναφέροντας τις εργοστασιακές και logistics ρυθμίσεις, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε μη επανδρωμένα καταστήματα λιανικής πώλησης και διαδραστικές εμπορικές υπηρεσίες.

Η τράπεζα ονόμασε την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης Leaderdrive ως σημαντικά ωφελούμενη από την αύξηση των ανθρωποειδών, αυξάνοντας την 12μηνη τιμή-στόχο της στα 464 γιουάν (68 δολάρια) από 269 γιουάν.

Η Leaderdrive θα μπορούσε να κατέχει μερίδιο αγοράς 40% παγκοσμίως φέτος και 25% μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο Ζονγκ της Morgan Stanley, υποστηριζόμενη από ισχυρές αποστολές και την ισχυρή της έκθεση στους πελάτες.

Οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής στρέφονται επίσης ολοένα και περισσότερο προς την επέκταση στο εξωτερικό.

Η Seer Intelligent, μια εταιρεία ρομποτικής με έδρα τη Σαγκάη που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, έχει επεκταθεί πέρα ​​από την Κίνα από το 2021, με τα έσοδα από το εξωτερικό από περισσότερες από 65 χώρες να συνεισφέρουν το 18% των συνολικών πωλήσεών της πέρυσι, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Φαν, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Ωστόσο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι υποβόσκουσες εμπορικές εντάσεις παραμένουν το πιο σημαντικό εμπόδιο, δήλωσε ο Φαν στο CNBC. Είπε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στη γεωγραφική διαφοροποίηση για να μειώσει την εξάρτηση από μια ενιαία αγορά και στην αυστηρή συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς σε κάθε αγορά που λειτουργεί.

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