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Τεχνητή Νοημοσύνη: Κορυφαία στελέχη του κλάδου ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξή της

Ανοιχτή επιστολή στον Τραμπ με αίτημα να μπει φρένο στον ρυθμό αυτοβελτίωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 29.07.2026, 13:13
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Κορυφαία στελέχη του κλάδου ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξή της
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Κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου κάλεσαν, με ανοιχτή επιστολή τους, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να την προλάβουν τα μέτρα ασφαλείας.

«Υπάρχει κίνδυνος η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μοντέλων να επιταχύνεται με γρήγορους ρυθμούς πέραν των δικών μας ικανοτήτων να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τα συστήματα αυτά», προειδοποιούν τα στελέχη στην επιστολή.

«Η βιομηχανία, η κυβέρνηση και η κοινωνία ολόκληρη χρειάζονται χρόνο για την αντιμετώπιση των προφανών κινδύνων, για την ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας και για την ενίσχυση της εποπτείας», γράφουν.

Επειδή όμως, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού είναι δύσκολο για μία χώρα να αποφασίσει μόνη της κάτι τέτοιο «ζητούμε από την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει μία διεθνή πρωτοβουλία για την δημιουργία των τεχνικών εργαλείων και μέσων διαχείρισης που είναι αναγκαία για την σκόπιμη επιβράδυνση της αυτοματoποιημένης ανάπτυξης της AI», καταλήγει το κείμενο.

Περισσότεροι από 1.000 στελέχη από εταιρείες αχμής στην τεχνητή νοημοσύνη υπέγραψαν την επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού επικεφαλής της OpenAI, ενός από τους αρχικούς συνιδρυτές του ChatGPT, ορισμένων από τους συνιδρυτές της Anthropic και αντιπροέδρων στις εταιρείες Meta, Google και άλλων.

Αναδυόμενες απειλές

Η επιστολή έρχεται αμέσως μετά από σημαντικές εξελίξεις και αυξανόμενες απειλές από τα ταχέως αναπτυσσόμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι δύο από τα δοκιμαστικά της μοντέλα διέφυγαν από ένα εργαστηριακό περιβάλλον, παρέκαμψαν τα συστήματά της για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο και παραβίασαν το εσωτερικό σύστημα μιας διαφορετικής εταιρείας.

Η OpenAI δήλωσε στο CNN ότι συμφωνεί με την πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι «ελπίζει να συμβάλει στο έργο που ηγείται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μαζί με άλλα εργαστήρια» επί του θέματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια συνέντευξη podcast την Τρίτη, πρότεινε ότι ίσως είναι καιρός να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα μοντέλα της OpenAI που ξεκίνησαν από το περιβάλλον δοκιμών τους τροφοδοτούν «μακροπρόθεσμα ερωτήματα» σχετικά με το πώς οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτόν τον νέο ρυθμό προόδου.

«Μπορεί να χρειαστεί να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης για να δώσουμε αρκετό χρόνο στην κοινωνία να εμπλουτίσει την αντίληψή της γύρω από αυτά τα νέα επίπεδα δυνατοτήτων», δήλωσε ο Άλτμαν.

Η Anthropic δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «χαιρόμαστε που βλέπουμε ευρεία συμφωνία» σχετικά με την ανάγκη πιθανής επιβράδυνσης της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης «ώστε η κοινωνία να μπορέσει να προετοιμαστεί».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπης, ζήτησε πρόσφατα επίσης τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς φορέα τυποποίησης που θα βοηθήσει στον καθορισμό πρωτοκόλλων για νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μια ιδέα που υποστηρίχθηκε από τον Άλτμαν, τον Έλον Μασκ της SpaceX, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου.

Η επιστολή «βοηθά στη δημιουργία κοινής γνώσης σχετικά με την πιθανή ανάγκη για μηχανισμούς συντονισμού, καθώς η αυτοματοποιημένη έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την πρόοδο», πρόσθεσε ο John Schulman, συνιδρυτής του OpenAI, ο οποίος στη συνέχεια ίδρυσε το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Thinking Machines, σε ένα σχόλιο στην υπογραφή του.

«Θα ήθελα επίσης να δω τα εργαστήρια να αρχίζουν να σχεδιάζουν αυτούς τους μηχανισμούς οικειοθελώς, ακόμη και πριν εμπλακεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ».

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