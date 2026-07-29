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Τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα θεωρία για την ΑΙ

Ενα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στον σύγχρονο διάλογο είναι η δημιουργία υβριδικών ομάδων, όπου άνθρωποι και εξειδικευμένοι «ψηφιακοί εργαζόμενοι» συνεργάζονται σε κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Experts 29.07.2026, 07:00
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Τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα θεωρία για την ΑΙ
Δέσποινα Δοξάκη

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Παρακολουθώντας τον τελευταίο χρόνο τον διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο, τις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και τις συζητήσεις που διαμορφώνουν τη σκέψη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, παρατηρεί κανείς μια ουσιαστική μετατόπιση του προβληματισμού. Ενώ η δημόσια συζήτηση εστιάζει ακόμα στους αλγορίθμους, τους κινδύνους, τη ρύθμιση και την ηθική, η διεθνής ερευνητική κοινότητα ασχολείται πλέον με τον τρόπο που μετασχηματίζεται ο ίδιος ο οργανισμός, περιγράφοντάς τον ως AI factories, όπου η αξία δεν παράγεται μόνο από μεμονωμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά από τη συστηματική ενσωμάτωσή της σε ολόκληρο το επιχειρησιακό μοντέλο.

Κατά τη γνώμη μου, η βασική διάσταση και η μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι η αλλαγή στον τρόπο εργασίας, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός της οργάνωσης των επιχειρήσεων, της λήψης αποφάσεων, της διοίκησης και της δημιουργίας αξίας. Η συζήτηση έχει ήδη περάσει από τα τμήματα πληροφορικής στα διοικητικά συμβούλια, αποτελώντας έναν ενεργό προβληματισμό.

Ενα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στον σύγχρονο διάλογο είναι η δημιουργία υβριδικών ομάδων, όπου άνθρωποι και εξειδικευμένοι «ψηφιακοί εργαζόμενοι» συνεργάζονται σε κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό δεν αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση, καθώς οι οργανισμοί ενσωματώνουν AI agents στις λειτουργίες τους, επανασχεδιάζοντας διαδικασίες και αναζητώντας νέα μοντέλα συνεργασίας με διακριτές αρμοδιότητες και επιμερισμό ευθυνών και λογοδοσίας. Η διακυβέρνηση της AI, η ποιότητα των δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση κινδύνων και ο οργανωτικός μετασχηματισμός έχουν πλέον στρατηγική σημασία και όχι μόνο τεχνολογική. Η πρόκληση δεν είναι πλέον η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά ο σχεδιασμός ενός νέου λειτουργικού μοντέλου όπου άνθρωποι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συνυπάρχουν.

Παράλληλα, οι τελευταίες ερευνητικές προσεγγίσεις συγκλίνουν σε μια δεύτερη, ίσως ακόμη σημαντικότερη, διαπίστωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία των οργανισμών, η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία μπορούν να αποκωδικοποιηθούν, να τυποποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα μέσω εκπαιδευμένων μοντέλων. Η οργανωσιακή γνώση παύει να αποτελεί αποκλειστικά χαρακτηριστικό των ανθρώπων και μετατρέπεται σε στρατηγικό επιχειρησιακό περιουσιακό στοιχείο. Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα δεδομένα ή στα μοντέλα, αλλά στην ικανότητα ενός οργανισμού να μετατρέπει την εμπειρία του σε οργανωμένη γνώση που διατηρείται, εξελίσσεται και αξιοποιείται συστηματικά. Η εξέλιξη αυτή αμφισβητεί θεμελιώδεις παραδοχές της θεωρίας της επιχείρησης σχετικά με το πού βρίσκεται η γνώση, πώς δημιουργείται η αξία και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Η ανθρώπινη συμβολή μετατοπίζεται στον σχεδιασμό, στην εποπτεία, στον έλεγχο και στις αποφάσεις που απαιτούν κρίση και στρατηγική σκέψη.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται ήδη στην αγορά εργασίας και στις σχετικές αγγελίες. Οι οργανισμοί αναζητούν στελέχη με συνδυαστική γνώση της επιχειρησιακής λειτουργίας, των δεδομένων, των αλγορίθμων και της οργανωτικής αλλαγής, ενώ η επανεκπαίδευση και η δημιουργία υβριδικών ομάδων αποτελούν πλέον στρατηγικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η δημιουργία κεντροποιημένων, διεπιστημονικών μονάδων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία, αξιολογούν εφαρμογές, αναπτύσσουν κοινές πολιτικές, τυποποιούν την οργανωσιακή γνώση και επιταχύνουν τη διάχυσή της σε ολόκληρο τον οργανισμό. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν ως ο οργανωτικός πυρήνας του μετασχηματισμού, συνδέοντας τις επιχειρησιακές μονάδες, την ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο.

Μία ακόμη εξέλιξη που αναδεικνύεται στον διεθνή διάλογο αφορά τη νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς οι οργανισμοί εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και περιορισμένο αριθμό παρόχων, τα tokens μετατρέπονται σε επιχειρησιακό πόρο με πραγματικό οικονομικό κόστος, ο οποίος απαιτεί μέτρηση, κατανομή και πολιτικές βέλτιστης αξιοποίησης και επιβράβευσης αυτής.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις καταλήγουν κατά τη γνώμη μου, σε ένα ευρύτερο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά τον μετασχηματισμό της εργασίας αλλά τη μεταβολή της ίδιας της θεωρία του οργανισμού.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι η πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα, αλλά η ικανότητα κάθε οργανισμού να επανασχεδιάσει τη λειτουργία του, να οργανώσει τη γνώση του και να αναπτύξει σύγχρονες δομές διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποιησή της γίνεται στρατηγική ευθύνη της ανώτατης διοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων, η οποία οδηγεί σε ανασχεδιασμό οργανογραμμάτων, ιεραρχιών και προτύπων ηγεσίας. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τα κανονιστικά πλαίσια, οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ισως, τελικά, η σημαντικότερη καινοτομία δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της θεωρίας του οργανισμού στην εποχή όπου άνθρωποι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συνδημιουργούν.

Η Δέσποινα Δοξάκη είναι νομικός. Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΑΙ and Business Transformation» στο Said Business School στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ

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