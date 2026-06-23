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Ζάκερμπεργκ: Εδωσε εντολή στη Meta να δημιουργήσει εφαρμογή για αγορές προβλέψεων

Η εφαρμογή που ετοιμάζει ο Ζάκερμπεργκ αναφέρεται εσωτερικά από τη Meta ως «Arena»

Τεχνολογία 23.06.2026, 20:32
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Ζάκερμπεργκ: Εδωσε εντολή στη Meta να δημιουργήσει εφαρμογή για αγορές προβλέψεων
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Να «πατήσει πόδι» στην αγορά προβλέψεων επιχειρεί ο CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, καθώς ανέθεσε πρόσφατα σε μια μικρή ομάδα της εταιρείας του να δημιουργήσει μια εφαρμογή για smartphone παρόμοια με τις Polymarket και Kalshi, όπως ανέφεραν οι New York Times την Τρίτη, επικαλούμενη δύο υπαλλήλους που έχουν γνώση του θέματος.

Η εφαρμογή αναφέρεται εσωτερικά από τη Meta ως «Arena» και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας

Η εφαρμογή πιθανότατα θα βασίζεται σε ένα σύστημα πόντων παρόμοιο με αυτό των βιντεοπαιχνιδιών, αντί να επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν χρήματα, αν και η εταιρεία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τελικά το στοίχημα με πραγματικά χρήματα, σύμφωνα με την αναφορά.

Εκτίναξη των στοιχηματικών αγορών

Οι αγορές προβλέψεων γνώρισαν ραγδαία αύξηση της δημοτικότητάς τους κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ του 2024 και έχουν εξελιχθεί σε μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπει στους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε μια ποικιλία γεγονότων, από τη νομισματική πολιτική έως τα αθλητικά τουρνουά.

Πλατφόρμες συναλλαγών όπως η Robinhood και η Interactive Brokers έχουν λανσάρει συμβόλαια γεγονότων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, η εφαρμογή αναφέρεται εσωτερικά από τη Meta ως «Arena» και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger.

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