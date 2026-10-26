 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(8) "Shopping"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Marketing and Advertising"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Gambling"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Superbet x SHOPFLIX max: Η συνεργασία που μηδενίζει τα μεταφορικά σου για έναν χρόνο

Η Superbet σε καλωσορίζει με premium δώρα*. Δες πώς θα ξεκλειδώσεις την ετήσια συνδρομή SHOPFLIX max ολοκληρώνοντας απλώς την εγγραφή σου.

Business 26.10.2026, 17:06
Σχολιάστε
Superbet x SHOPFLIX max: Η συνεργασία που μηδενίζει τα μεταφορικά σου για έναν χρόνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ψυχαγωγία και shopping 1-0. Η Superbet και το SHOPFLIX παρουσιάζουν την πιο «win-win» συνεργασία της χρονιάς, κάνοντας ένα μοναδικό δώρο σε όσους ανοίξουν νέο λογαριασμό. Με μία απλή και δωρεάν κίνηση, η ετήσια premium συνδρομή SHOPFLIX max γίνεται δική σου, ξεκλειδώνοντας έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν μεταφορικών για ό,τι κι αν χρειαστείς. Δες πώς μπορείς να την ενεργοποιήσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Μια μοναδική προσφορά* γνωριμίας χωρίς κατάθεση

Το timing είναι ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν το παιχνίδι με έξυπνες αγορές. Το μεγάλο πλεονέκτημα… είναι εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας νέος παίκτης είναι να ολοκληρώσει την εγγραφή του στη Superbet.

Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό που εξαργυρώνεται άμεσα στο marketplace, εξασφαλίζοντας 1 ολόκληρο χρόνο δωρεάν συνδρομή SHOPFLIX max.

Τι κερδίζεις με το SHOPFLIX max

Γιατί όμως η συγκεκριμένη συνδρομή αποτελεί ένα τόσο δυνατό asset για την καθημερινότητά σου; Το SHOPFLIX max είναι η premium υπηρεσία του δημοφιλούς marketplace, σχεδιασμένη για να εκμηδενίζει τα κόστη που επιβαρύνουν τις online αγορές.

Αποκτώντας τη δωρεάν ετήσια συνδρομή μέσω της Superbet, απολαμβάνεις:

  • Δωρεάν μεταφορικά για 365 ημέρες: Κάνεις τις αγορές σου χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος αποστολής για όλες τις παραγγελίες άνω των 15€ που πραγματοποιούνται από το ίδιο κατάστημα.
  • Σημαντικές εκπτώσεις σε μεγάλα δέματα: Κερδίζεις έκπτωση 8€ στα έξοδα αποστολής για αντικείμενα μεγάλου όγκου ή βάρους (όπως ηλεκτρικές συσκευές ή έπιπλα).
  • Παράδοση σε όλη την Ελλάδα: Η υπηρεσία καλύπτει κάθε γωνιά της χώρας, μεταφέροντας τα προϊόντα με την ίδια ταχύτητα ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

Πώς θα ενεργοποιήσεις το δώρο σου βήμα-βήμα

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνεται απλά, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εγγραφή: Επισκέπτεσαι τη σελίδα της Superbet και δημιουργείς ένα νέο λογαριασμό.
  2. Λήψη κωδικού: Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο μοναδικός σου κωδικός για το SHOPFLIX max αποστέλλεται εντός 24 ωρών μέσω email, ενώ εμφανίζεται παράλληλα και ως ειδοποίηση (notification) μέσα στο προφίλ σου στη Superbet.
  3. Εξαργύρωση: Μπαίνεις στο SHOPFLIX και ενεργοποιείς τη συνδρομή σου, ακολουθώντας τα απλά βήματα και τις οδηγίες που θα βρεις μέσα στο email ή την ειδοποίηση που έλαβες.

Μια απλή κίνηση αρκεί για να εξασφαλίσεις ένα πλήρες πακέτο επιβράβευσης που συνδυάζει shopping και διασκέδαση. Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σου, μηδενίζεις τα μεταφορικά σου έξοδα για 365 ημέρες και παράλληλα μπαίνεις στο παιχνίδι με όλα τα extra δώρα* χωρίς κατάθεση που σε περιμένουν στη Superbet.

Είναι η ιδανική ευκαιρία να αναβαθμίσεις τις online αγορές σου και να γνωρίσεις τον κόσμο της Superbet, αξιοποιώντας στο έπακρο τα προνόμια της νέας συνεργασίας.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Citi: Μειώνει στα 10,4 ευρώ την τιμή-στόχο για την Allwyn
Business

Citi: Μειώνει στα 10,4 ευρώ την τιμή-στόχο για την Allwyn
Πιερρακάκης: Λελογισμένες οι αυξήσεις στη φορολογία καπνικών προϊόντων, θα «τρέξουν» από 2036
Economy

Πιερρακάκης: «Λελογισμένες» οι αυξήσεις στη φορολογία καπνικών προϊόντων
Οδυσσέας Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από την Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO
Business

Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO
Sunlight: Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ξάνθη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Business

Στις εγκαταστάσεις της Sunlight στην Ξάνθη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Lamda Development: Αποχώρηση Αθανασίου μετά από 18 χρόνια – Νέα CEO η Εύη Κωστάκη
Business

Αλλαγή σελίδας στην Lamda: Αποχώρηση Αθανασίου - Νέα CEO η Εύη Κωστάκη
ΣΕΒΤ: Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 5% το Σεπτέμβριο
Τρόφιμα – ποτά

Ακριβότερο το καλάθι του καταναλωτή το Σεπτέμβριο κατά 5%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»
Συνεντεύξεις

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi μιλά στον ΟΤ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ο ρόλος και το επενδυτικό σχέδιο της «Τέρνα Ενεργειακή»

Χρήστος Κολώνας
KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank
Business

KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Pizza Fan: Στον αέρα η επόμενη μέρα– Το φάντασμα του Μαρινόπουλου
Business

Θολό το μέλλον της Pizza Fan - Το φάντασμα του Μαρινόπουλου

Επί ποδός οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan – Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας και ποιοι παρομοιάζουν την υπόθεση με την περίπτωση του Μαρινόπουλου

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα «παγώσει» τα επιτόκια
World

Γιατί η ΕΚΤ θα «παγώσει» τα επιτόκια - Οι καταλύτες

Η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την Ευρώπη δεν είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί - Τα σημάδια που θα καθορίσουν τη στάση της ΕΚΤ

Μελίνα Ζιάγκου
Microsoft: «Εθελούσια έξοδος» για 60.000 υπαλλήλους, «μαχαίρι» στις δαπάνες
Τεχνολογία

H Microsoft θέλει να απολύσει το 1/4 του προσωπικού της

Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την εταιρεία κατασκευής των Windows θα είναι επιλέξιμοι για τα πακέτα αποχώρησης

Δημήτρης Σταμούλης
Κώστας Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή
Συνεντεύξεις

Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Ο Κώστα Βασιλείου αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank μιλάει στο «Βήμα της Κυριακής» για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ανοίγονται μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού και πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια - Όλες οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ανδρομάχη Παύλου
Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Business

Διπλό χτύπημα από Τέρνα Ενεργειακή σε ΑΠΕ και data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Business
Citi: Μειώνει στα 10,4 ευρώ την τιμή-στόχο για την Allwyn
Business

Citi: Μειώνει στα 10,4 ευρώ την τιμή-στόχο για την Allwyn

Η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τη Citi παραμένει η Betano στη Βραζιλία, όπου η απαγόρευση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών δημιουργεί προκλήσεις για την Allwyn

Οδυσσέας Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από την Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO
Business

Αθανασίου: Γιατί αποχωρεί από Lamda – Τι είπε για Λάτση και νέα CEO

Η επιθυμία να δημιουργήσει κάτι δικό του, ο νέος ρόλος στον όμιλο Λάτση και το μήνυμα που έστειλε προς τη διάδοχό του ο Οδυσσέας Αθανασίου για την αποχώρησή του από την Lamda Development

Γιώργος Μανέττας
Sunlight: Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ξάνθη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Business

Στις εγκαταστάσεις της Sunlight στην Ξάνθη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Στις εγκαταστάσεις της Sunlight Group στην Ξάνθη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Lamda Development: Αποχώρηση Αθανασίου μετά από 18 χρόνια – Νέα CEO η Εύη Κωστάκη
Business

Αλλαγή σελίδας στην Lamda: Αποχώρηση Αθανασίου - Νέα CEO η Εύη Κωστάκη

Ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του CEO της Lamda Developemnt στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση

ΣΕΒΤ: Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 5% το Σεπτέμβριο
Τρόφιμα – ποτά

Ακριβότερο το καλάθι του καταναλωτή το Σεπτέμβριο κατά 5%

Τι δείχνει η ανάλυση των ΣΕΒΤ και ΙΟΒΕ για την εξέλιξη των τιμών στα τρόφιμα στην Ελλάδα - Μεγαλύτερη αύξηση στο κρέας με 7%

Superbet x SHOPFLIX max: Η συνεργασία που μηδενίζει τα μεταφορικά σου για έναν χρόνο
Business

Superbet x SHOPFLIX max: Συνεργασία χωρίς μεταφορικά για έναν χρόνο

Η Superbet σε καλωσορίζει με premium δώρα*. Δες πώς θα ξεκλειδώσεις την ετήσια συνδρομή SHOPFLIX max ολοκληρώνοντας απλώς την εγγραφή σου.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη 4,6 φορές για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ
Business
Upd: 17:57

Έσπασε τα κοντέρ το ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντλούνται 500 εκατ. ευρώ

Latest News
Tesla: Απογειώνονται οι φιλοδοξίες στην ΑΙ, οι αντίπαλοι τρέχουν να τη φτάσουν
World

Tesla: Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απογειώνεται

Η αυτόνομη οδήγηση εξελίσσεται σε νέο πεδίο ανταγωνισμού, ενώ η πιθανή συγχώνευση Tesla–SpaceX θα μπορούσε να ενισχύσει τις φιλοδοξίες του Ίλον Μασκ, αλλά και τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Anthropic: Αγωγή για φερόμενη χρήση 274 τραγουδιών του Έλβις
Tέχνη και Ζωή

Αγωγή 41 εκατ. δολάρια στην Athropic για χρήση τραγουδιών του Έλβις

Η Authentic Brands Group υποστηρίζει ότι η Anthropic παραβίασε τα δικαιώματα τραγουδιών του «Βασιλιά», όπως το «Can’t Help Falling in Love»

Toyota: Σχέδιο 6,4 δισ. δολαρίων ετησίως για να ανταγωνιστεί Κίνα και Tesla στη ρομποτική
Τεχνολογία

Στην κούρσα των ανθρωποειδών ρομπότ η Toyota

Η Toyota σχεδιάζει την εγκατάσταση 400.000 ρομπότ σε εργοστάσια και προμηθευτές, αξιοποιώντας δύο δεκαετίες έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Άνοδος μετοχών, ενθουσιασμός για την IPO της Anthropic
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street, ενθουσιασμός για την IPO της Anthropic

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν άνοδο στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Κινεζικές ανεμογεννήτριες: Ευρωπαϊκό «τείχος» προστασίας από το Πεκίνο… με κινεζικό «δάκτυλο»
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Aνεμογεννήτριες: Ευρωπαϊκό «τείχος» προστασίας από το Πεκίνο με κινεζικό «δάκτυλο»

Η Ming Yang Smart Energy προσπαθεί να «απενεργοποιήσει», στην Ευρώπη, τον κινεζικό νόμο που απαιτεί από τις κινεζικές εταιρείες να συνεργάζονται με κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου

Γερμανία: Στρέφεται σε φτηνούς ουκρανικούς πυραύλους για να ενισχύσει την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία
World

Η Γερμανία στρέφεται σε φτηνούς πυραύλους από την Ουκρανία

Η Γερμανία ετοιμάζεται να δοκιμάσει τον πύραυλο cruise Bars, μετατοπίζοντας την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική προς φθηνότερα όπλα μαζικής παραγωγής και την αξιοποίηση της πολεμικής εμπειρίας της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Εξετάζει συμμετοχές σε εταιρείες κρίσιμων πρώτων υλών για να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα
World

Κρίσιμα ορυκτά: Η ΕΕ στα βήματα Τραμπ

Στα πρότυπα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει για την ΕΕ έναν νέο μηχανισμό με δυνατότητα επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας, δημιουργίας αποθεμάτων και συντονισμού των προμηθειών.

Ουκρανία: Ο πόλεμος πιέζει τρόφιμα και καύσιμα
World

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πιέζει τρόφιμα και καύσιμα

Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους στις εξαγωγές σιτηρών η μία της άλλης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού -

Συντάξεις: Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού για τις συντάξεις

Το προσδόκιμο ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950 σε περίπου 20 επιπλέον χρόνια, συνεώς, τα συνταξιοδοτικά επιδόματα πρέπει πλέον να διαρκούν σημαντικά περισσότερο

Greek Households Draw Down Savings as Expenses Outpace Income
English Edition

Greek Households Draw Down Savings as Expenses Outpace Income

Household expenditure grew faster than disposable income in 2025, pushing the savings rate further into negative territory. Eurostat figures also show Greece recorded one of the EU's steepest declines in household income in early 2026

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης

Iveco: Η προσφορά εξαγοράς από την Tata Motors ξεπέρασε το όριο αποδοχής του 80%
World

H αποδοχή της προσφοράς της Tata για εξαγορά της Iveco έφτασε στο 87%

Η τιμή της προσφοράς αυξήθηκε στα 14,40 ευρώ ανά μετοχή, από 14,10 ευρώ ανά μετοχή, στις 9 Οκτωβρίου

Microsoft: «Εθελούσια έξοδος» για 60.000 υπαλλήλους, «μαχαίρι» στις δαπάνες
Τεχνολογία

H Microsoft θέλει να απολύσει το 1/4 του προσωπικού της

Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την εταιρεία κατασκευής των Windows θα είναι επιλέξιμοι για τα πακέτα αποχώρησης

Δημήτρης Σταμούλης
Greek FM at UN Reads Out Joint Rejection of Turkey-Libya Deal (Vid)
English Edition

Greek FM at UN Reads Out Joint Rejection of Turkey-Libya Deal (Vid)

Six countries warn against undermining international law, following ratification by Libya’s eastern parliament; US describes latter move as unhelpful and provocative

Patmos Aktis: Διπλή διάκριση στα Greek Hospitality Awards 2026
Τουρισμός

Διπλή διάκριση για το Patmos Aktis στα Greek Hospitality Awards 2026

Gold στην κατηγορία Best Greek Beach Resort και Silver στην κατηγορία Best Greek Resort επισφραγίζουν μια χρονιά-ορόσημο, μετά την επένδυση 30 εκατ. ευρώ και την ένταξη του θερέτρου στο The Luxury Collection

Bloomberg: Capital Maritime Finance Rises in First Week on Euronext Athens
English Edition

Bloomberg: Capital Maritime Finance Rises in First Week on Euronext Athens

More than 50% of shares in the public offering allocated to retail investors, a development of 'enormous importance,' Evangelos Marinakis tells Bloomberg in New York

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies