Superbet x SHOPFLIX max: Η συνεργασία που μηδενίζει τα μεταφορικά σου για έναν χρόνο

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Ψυχαγωγία και shopping 1-0. Η Superbet και το SHOPFLIX παρουσιάζουν την πιο «win-win» συνεργασία της χρονιάς, κάνοντας ένα μοναδικό δώρο σε όσους ανοίξουν νέο λογαριασμό. Με μία απλή και δωρεάν κίνηση, η ετήσια premium συνδρομή SHOPFLIX max γίνεται δική σου, ξεκλειδώνοντας έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν μεταφορικών για ό,τι κι αν χρειαστείς. Δες πώς μπορείς να την ενεργοποιήσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Μια μοναδική προσφορά* γνωριμίας χωρίς κατάθεση

Το timing είναι ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν το παιχνίδι με έξυπνες αγορές. Το μεγάλο πλεονέκτημα… είναι εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας νέος παίκτης είναι να ολοκληρώσει την εγγραφή του στη Superbet.

Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό που εξαργυρώνεται άμεσα στο marketplace, εξασφαλίζοντας 1 ολόκληρο χρόνο δωρεάν συνδρομή SHOPFLIX max.

Τι κερδίζεις με το SHOPFLIX max

Γιατί όμως η συγκεκριμένη συνδρομή αποτελεί ένα τόσο δυνατό asset για την καθημερινότητά σου; Το SHOPFLIX max είναι η premium υπηρεσία του δημοφιλούς marketplace, σχεδιασμένη για να εκμηδενίζει τα κόστη που επιβαρύνουν τις online αγορές.

Αποκτώντας τη δωρεάν ετήσια συνδρομή μέσω της Superbet, απολαμβάνεις:

Δωρεάν μεταφορικά για 365 ημέρες: Κάνεις τις αγορές σου χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος αποστολής για όλες τις παραγγελίες άνω των 15€ που πραγματοποιούνται από το ίδιο κατάστημα.

Σημαντικές εκπτώσεις σε μεγάλα δέματα: Κερδίζεις έκπτωση 8€ στα έξοδα αποστολής για αντικείμενα μεγάλου όγκου ή βάρους (όπως ηλεκτρικές συσκευές ή έπιπλα).

Παράδοση σε όλη την Ελλάδα: Η υπηρεσία καλύπτει κάθε γωνιά της χώρας, μεταφέροντας τα προϊόντα με την ίδια ταχύτητα ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

Πώς θα ενεργοποιήσεις το δώρο σου βήμα-βήμα

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνεται απλά, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Εγγραφή: Επισκέπτεσαι τη σελίδα της Superbet και δημιουργείς ένα νέο λογαριασμό. Λήψη κωδικού: Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο μοναδικός σου κωδικός για το SHOPFLIX max αποστέλλεται εντός 24 ωρών μέσω email, ενώ εμφανίζεται παράλληλα και ως ειδοποίηση (notification) μέσα στο προφίλ σου στη Superbet. Εξαργύρωση: Μπαίνεις στο SHOPFLIX και ενεργοποιείς τη συνδρομή σου, ακολουθώντας τα απλά βήματα και τις οδηγίες που θα βρεις μέσα στο email ή την ειδοποίηση που έλαβες.

Μια απλή κίνηση αρκεί για να εξασφαλίσεις ένα πλήρες πακέτο επιβράβευσης που συνδυάζει shopping και διασκέδαση. Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σου, μηδενίζεις τα μεταφορικά σου έξοδα για 365 ημέρες και παράλληλα μπαίνεις στο παιχνίδι με όλα τα extra δώρα* χωρίς κατάθεση που σε περιμένουν στη Superbet.

Είναι η ιδανική ευκαιρία να αναβαθμίσεις τις online αγορές σου και να γνωρίσεις τον κόσμο της Superbet, αξιοποιώντας στο έπακρο τα προνόμια της νέας συνεργασίας.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: in.gr