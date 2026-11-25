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Προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισε το TikTok στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, καθώς χιλιάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναφορές αφορούσαν κυρίως βίντεο που δεν φορτώνονταν, προβλήματα στην ανανέωση της ροής περιεχομένου και προφίλ που δεν ήταν διαθέσιμα. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να στείλουν μηνύματα ή να έχουν πρόσβαση στις ειδοποιήσεις τους.

Ορισμένοι χρήστες έβλεπαν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά» όταν προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί σε ομαδικές συνομιλίες εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 25.943 αναφορές προβλημάτων, με τις πρώτες να εμφανίζονται λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με περισσότερες από επτά στις δέκα να αφορούν την ίδια την εφαρμογή.

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του TikTok

Η διακοπή φαίνεται ότι ήταν προσωρινή. Εκπρόσωπος του TikTok, όπως αναφέρει το ernews, επιβεβαίωσε ότι τεχνικό πρόβλημα επηρέασε την πρόσβαση στην υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λειτουργία της πλατφόρμας είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των προβλημάτων.