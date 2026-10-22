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SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την έμπρακτη προσφορά παρουσίασε η Superbet

Business of Sport 22.10.2026, 19:00
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SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»
Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager SUPERBET Greece
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Το πολυεπίπεδο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER», με δράσεις που έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, παρουσίασε η SUPERBET σε εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων του αθλητισμού, κοινωφελών οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Μέσα από συνέργειες με αθλητικούς συλλόγους και οργανώσεις, το πρόγραμμα  «ΟΛΟΙ SUPER», εστιάζει σε πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη, την πρόσβαση όλων σε ίσες ευκαιρίες και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η SUPERBET έχει θέσει την εταιρική υπευθυνότητα ως βασική προτεραιότητα ήδη από τους πρώτους κιόλας μήνες παρουσίας της στην ελληνική αγορά και στοχεύει να συνδέσει την επιχειρηματική της ανάπτυξη και την επένδυσή της στην Ελλάδα, με τη δημιουργία θετικού και μετρήσιμου αντίκτυπου. Βασικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της δυναμικής των συνεργασιών και της δυνατότητας του αθλητισμού να ενώνει και να κινητοποιεί.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες όπως η στήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, η ανακούφιση πυρόπληκτων οικογενειών στο Πόρτο Γερμενό με τη Humanity Greece,  δράσεις συμπερίληψης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρωτοβουλίες για την προστασία των κατοικίδιων ζώων με τον οργανισμό A Little Shelter μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟ, καθώς και τη SUPER BLOOD LEAGUE, μια διαφορετική λίγκα σε συνεργασία με το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και τη Superbet League 2, όπου οι φίλαθλοι στηρίζουν την ομάδα τους προσφέροντας αίμα.

Με δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας σε διαφορετικές πόλεις, οι φίλαθλοι καλούνται να συμμετάσχουν για την ομάδα τους και να τη βοηθήσουν να ανέβει στην κατάταξη της λίγκας. Έτσι, το πάθος για το ποδόσφαιρο γίνεται κίνητρο για μια κοινή προσπάθεια προσφοράς.

Οι δηλώσεις

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:««Είναι θετικό να βλέπουμε επιχειρήσεις να αξιοποιούν την παρουσία και τη δυναμική τους για να επιστρέφουν αξία στην κοινωνία, στηρίζοντας ανθρώπους και φορείς που επιτελούν ουσιαστικό έργο. Στη στήριξη στις προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς, είναι σημαντικό να προστίθεται μια τέτοια ισχυρή παρουσία και στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με δράσεις που έχουν συνέχεια και κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων»».

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager της SUPERBET Greece, αναφέρθηκε στην παρουσία και τις επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και στη σημασία της δημιουργίας ουσιαστικών σχέσεων με την κοινωνία, λέγοντας: «Η SUPERBET επιλέγει να επενδύει στην Ελλάδα, και η πορεία μας μέχρι σήμερα μας γεμίζει περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Για εμάς, η επιτυχία έχει νόημα μόνο όταν τη μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους και την κοινότητα που μας στηρίζουν. Γι’ αυτό ο στόχος μας είναι διπλός: να ενισχύσουμε το gametech στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να στηρίξουμε την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε».

Κυριάκος Φουρνιάδης, Marketing Director SUPERBET Greece

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Φουρνιάδης, Marketing Director της SUPERBET Greece, παρουσίασε τη φιλοσοφία του «ΟΛΟΙ SUPER», υπογραμμίζοντας: «Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα, τόσο στις συνεργασίες με κοινωφελή ιδρύματα όσο και στις ιδέες και τις δράσεις γύρω από τις οποίες χτίζεται το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται ΟΛΟΙ SUPER. Και το όνομα δεν είναι τυχαίο. Στον αθλητισμό, όπως και στην κοινωνία, κανείς δεν πρέπει να μένει στην άκρη».

(από αριστερά) Σοφία Βουκάντση (Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος), Ρωξάνη (ωφελούμενη), Νίκος Ζαΐμης (Πρόεδρος Συλλόγου Down Ελλάδος), Ζωή Μαυροφόρα (Brand Manager SUPERBET Greece), Ορφέας (ωφελούμενος), Ιορδάνης Βασιλειάδης (Sponsorship Manager ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία SUPER BLOOD LEAGUE, το Εθνικό Πρόγραμμα Αιμοδοσίας της SUPERBET, που εντάσσεται στο «ΟΛΟΙ SUPER» και θα αναπτυχθεί μέσα από δράσεις στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος και τη Superbet League 2. Στόχος, όπως τόνισε ο Γιάννης Καλαμβόκης, είναι να αξιοποιηθεί η δυναμική που έχει το ποδόσφαιρο στην κατεύθυνση της κινητοποίησης φιλάθλων: «για να φέρουμε περισσότερους ανθρώπους κοντά στην εθελοντική αιμοδοσία, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας». Στην παρουσίαση της δράσης παρευρέθηκαν η Μαρία Γκούμα, Chief Marketing & Commercial Officer της ΕΠΟ και ο Πέτρος Μαρτσούκος, Πρόεδρος της SUPERBET League 2, ενώ την ενέργεια εξήρε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιώργος Καραγκούνης, λέγοντας: «Εμείς, ως άνθρωποι που έχουμε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τον αθλητισμό, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε το παράδειγμα. Με τη συμμετοχή μας μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μήνυμα να φτάσει πιο μακριά και να παρακινήσουμε περισσότερο κόσμο να γίνει μέρος μιας προσπάθειας».

Στο πλαίσιο του «ΟΛΟΙ SUPER», η SUPERBET ενώνει τις δυνάμεις της με τον ΠΑΟΚ για την υποστήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής και της δημιουργίας ευκαιριών για όλους. Η Σοφία Βουκάντση, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου τόνισε σχετικά: «Η συνεργασία με τη Superbet μάς δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε δύο δράσεις με ιδιαίτερη σημασία: την εκπαίδευση του προσωπικού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να εξοικειωθεί με ζητήματα αναπηρίας και ένα πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με προοπτική την απασχόληση ανθρώπων με σύνδρομο Down στην ΠΑΕ. Θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους με σύνδρομο Down σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, με παρουσία, επιλογές και ευκαιρίες». Στην παρουσίαση της δράσης παρευρέθηκε και ο Ιορδάνης Βασιλειάδης, Sponsorship Manager της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

(από αριστερά) Κατρίνα Τσάνταλη (ιδρύτρια A Little Shelter), Τάκης Φύσσας (Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός), Κυριάκος Φουρνιάδης (Marketing Director SUPERBET Greece)

Η Κοινωνική Κερκίδα “ΟΛΟΙ SUPER”

Η SUPERBET συνεργάζεται επίσης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη δημιουργία της Κοινωνικής Κερκίδας “ΟΛΟΙ SUPER”, δίνοντας σε παιδιά, νεαρούς αθλητές και ευάλωτες ομάδες τη δυνατότητα να παρακολουθούν αγώνες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του αθλητισμού και να μοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού.  O Νίκος Λεπενιώτης, General Manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που αποτελούμε μέρος του προγράμματος «ΟΛΟΙ SUPER» και συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια που φέρνει τον αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία. Νιώθουμε τη ζεστασιά και το κλίμα οικογένειας που δημιουργεί η Superbet και εκτός γηπέδων. Είναι σημαντικό η συνεργασία μας να αποκτά και αυτή τη διάσταση, με ενέργειες που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε και να στηρίζουμε έναν κοινό σκοπό».

(από αριστερά) Πέτρος Σούκερας (Managing Director, Humanity Greece), Δημήτρης Αθανασόπουλος, Adrada Luca & Άγγελος Καλοζούμης (εθελοντές ομάδας άμεσης επέμβασης), Γεωργία Παράσχου (ιδρύτρια Humanity Greece), Ζωή Μαυροφόρα (Brand Manager SUPERBET Greece)

Η SUPERBET αναπτύσσει επίσης συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και τον οργανισμό A Little Shelter, με στόχο τη στήριξη και υιοθεσία ζώων συντροφιάς. Η ιδρύτρια Κατρίνα Τσάνταλη τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Αλαφούζο για την πρωτοβουλία να βάλουν στη φανέλα της ομάδας το A Little Shelter, καθώς και τη Superbet που συμφώνησε και στήριξε αυτή την ενέργεια. Η παρουσία μας εκεί μας έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει το μήνυμα της προστασίας των ζώων σε πολύ περισσότερο κόσμο». Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού Τάκης Φύσσας και ο Νώντας Καργάκης, Head of Marketing της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

(από αριστερά) Νίκος Λεπενιώτης (General Manager ΚΑΕ Ολυμπιακός), Κόντι Μίλερ-Μάκινταϊρ, Κυριάκος Φουρνιάδης (Marketing Director SUPERBET Greece)

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και η  σημαντική πρωτοβουλία του «ΟΛΟΙ SUPER» η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Humanity Greece, με στόχο τη στήριξη 11 οικογενειών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στο Πόρτο Γερμενό. Μετά από εξατομικευμένη καταγραφή των αναγκών κάθε οικογένειας, η SUPERBET συνέβαλε στην προσπάθεια αποκατάστασης της καθημερινότητάς τους, προσφέροντας οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και υλικά για την αποκατάσταση των κατοικιών τους.

(από αριστερά) Γιώργος Καραγκούνης, Γιάννης Καλαμβόκης (General Manager SUPERBET Greece), Μαρία Γκούμα (Chief Marketing & Commercial Officer ΕΠΟ), Δημήτρης Μαρκόπουλος (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης, με τον ρόλο του CSR Ambassador του «ΟΛΟΙ SUPER», έδωσε το δικό του «παρών» στην εκδήλωση μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στην Αγγλία, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό και δηλώνοντας την «αποστολή» του να συμβάλλει στην προβολή των δράσεων και των μηνυμάτων του προγράμματος.

(από αριστερά) Γιάννης Καλαμβόκης (General Manager SUPERBET Greece), Πέτρος Μαρτσούκος (Πρόεδρος SUPERBET League 2), Γιώργος Καραγκούνης

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Νίκος Ζαΐμης και ο πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ-Μάκινταϊρ, ενώ όλοι οι φορείς και συνεργάτες του Προγράμματος, παρέλαβαν τιμητικό δώρο συνεργασίας.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Castor Place στον Πειραιά, παρουσίασε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη.

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Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
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Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
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Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

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