«Καμπανάκι» ΕΕ: Ένα sell-off στην AI θα κλόνιζε την παγκόσμια οικονομία

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Η συσσώρευση επενδυτών σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών μεγάλης τεχνολογίας θα μπορούσε να έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στην οικονομία εάν το στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποδώσει, δήλωσε η επικεφαλής της εποπτικής αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ.

Η Verena Ross, η οποία πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών στα τέλη Οκτωβρίου, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι η «σημαντική συγκέντρωση της αγοραίας αξίας» σε μερικές εταιρείες «εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πώς να διασφαλιστεί η σωστή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών».

Η Ross μίλησε την επόμενη μέρα αφότου ο αμερικανικός γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic υπέβαλε έγγραφα για να εισάγει την εταιρεία στο χρηματιστήριο σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή στην ιστορία, αλλά και μια δοκιμασία για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, σχολιάζει το Politico.

Είπε ότι οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως παρακολουθούν «το χάσμα μεταξύ του ζητήματος της αποτίμησης και της μακροοικονομικής εικόνας».

Η Ross εντάσσεται σε μια μακρά λίστα υπευθύνων χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι μεγάλες οικονομίες διατρέχουν κίνδυνο ύφεσης εάν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και καθώς οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα αποφέρουν επικερδείς αποδόσεις.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον το ήμισυ της αγοραίας αξίας του αμερικανικού δείκτη S&P 500, από το ένα τέταρτο του 2022.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι υπάρχει φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, η Ρος είπε ότι δεν «έχει κρυστάλλινη σφαίρα», αλλά «υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις ευκαιρίες που σαφώς φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και κίνδυνοι και αρκετή αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον».

«Νομίζω ότι αυτή η μεγάλη συγκέντρωση σε λίγες εταιρείες θα μπορούσε να έχει αρκετά σημαντικό αντίκτυπο εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρξει απώλεια εμπιστοσύνης σε ό,τι μπορούν να προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Υπερβολική αύξηση χρέους

Οι ρυθμιστικές αρχές επικεντρώνονται επίσης στις τάσεις υπερχρέωσης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η Ross, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα του δανεισμού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της άνθησης.

Η SpaceX του Ίλον Μασκ έκλεισε μια συμφωνία χρέους ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες ημέρες για την αγορά μονάδων επεξεργασίας για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το συνολικό επίπεδο χρέους που εκδόθηκε για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται σε μισό τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «εισέρχονται στις δημόσιες αγορές, λαμβάνουν ιδιωτική πίστωση, είναι επίσης τεράστιοι εκδότες χρέους» για να καλύψουν τις «τεράστιες» επενδυτικές τους ανάγκες, δήλωσε η Ross.

Οι παγκόσμιοι εποπτικοί φορείς επικεντρώνονται στην κατανόηση του «πώς γίνεται στην πραγματικότητα η χρηματοδότηση, ποιος χρηματοδοτεί τι και ποια είναι η πιθανή συγκέντρωση και μόχλευση στο σύστημα», δήλωσε η Ross. Πρέπει να «παρακολουθούν πολύ στενά» τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα νέα κανάλια χρηματοδότησης και οι διασυνδέσεις, πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, είναι «καλό να βλέπουμε» ότι «οι εταιρείες εξακολουθούν να θεωρούν την άντληση κεφαλαίων σε δημόσιες αγορές ως κάτι καλό», δήλωσε η ίδια.

Η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει τις δικές της αγορές και να ενθαρρύνει τους πολίτες της να επενδύσουν περισσότερο σε προϊόντα όπως μετοχές και ομόλογα.

Ο εποπτικός φορέας με έδρα το Παρίσι επικεντρώνεται επίσης σε νέους κυβερνοκινδύνους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ρυθμιστικές αρχές τρόμαξαν όταν προηγμένα μοντέλα με υπερδυνάμεις hacking εμφανίστηκαν νωρίτερα φέτος. Μη εξουσιοδοτημένοι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν βρεθεί μέσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΗΠΑ, με ορισμένους να φαίνεται να ενεργούν εκτός των οδηγιών χρήστη.

Η Ross επεσήμανε την «ταχύτητα και την κλίμακα της αλλαγής που συμβαίνει» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους πρόσθετους κυβερνοκινδύνους ως ανησυχίες.

«Στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές καταλήγαμε με προβλήματα ρευστότητας που οδηγούσαν σε μια πιθανή οικονομική κρίση. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι μπορεί να προκλήθηκε από κάτι εντελώς διαφορετικό», όπως μια κυβερνοεπίθεση, είπε.