GSI: Η αναμονή για τη NAVTEX και οι προσδοκίες για έρευνες σε «ήρεμα νερά»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης βρίσκεται εδώ και έξι ημέρες το γαλλικό σκάφος «ABEILLE MARENGO» που θα διενεργήσει για λογαριασμό της Nexans τις έρευνες βυθού προκειμένου να ποντιστεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI)».

Όπως έγραψε το in.gr τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ) και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η έκδοση της NAVTEX για τις εργασίες που αφορούν στις βυθομετρήσεις που θα κάνει το «ABEILLE MARENGO».

Οι έρευνες για το καλώδιο οπτικών ινών EMC

Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση GSI συνοδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα από μία ρητορική κι έντονο διπλωματικό παρασκήνιο αναφορικά με τις πιθανές εντάσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ωστόσο, οι εργασίες που εκτελεί αυτές τις ημέρες το το ειδικό ερευνητικό σκάφος «KOBI RUEGG» νοτιοανατολικά της Κρήτης και σε θαλάσσιες ζώνες που θα κινηθεί και το «ABEILLE MARENGO» για τον GSI πραγματοποιούνται σε «ήρεμα νερά». Το έργο του EMC αφορά στην πόντιση καλωδίου μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη ξεκινώντας μία διαδρομή από τη Σιγκαπούρη, περνώντας από τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Κύπρο και καταλήγοντας στην Ελλάδα.

Συνεπώς, σχολιάζουν αρμόδιες πηγές, οι προσδοκίες για τις έρευνες του «ABEILLE MARENGO» είναι θετικές, αν κι εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να ανάψει το «πράσινο» φως των εργασιών του γαλλικού σκάφους.

Το γαλλικό σκάφος για τον GSI

Το «ABEILLE MARENGO» αναμένεται να εκκινήσει τις ερευνητικές του εργασίες από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και να συνεχίσει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Πηγές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την εκτέλεση των εργασιών για τον GSI χωρίς να προκληθούν γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το σκάφος θα συνεχίσει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Η Nexans, ως ανάδοχος του καλωδιακού έργου, αναφέρει πως στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των ερευνών βρίσκεται σε συνεννόηση μόνον με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές και τους πελάτες-εντολείς της. Στην πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η Nexans αναφέρει ότι η παραγωγική γραμμή MI Line συνυπολογίζει τις ανάγκες του GSI από το τέλος του 2026 και για τη δυναμικότητα στη διετία 2027-2028.

Η στήριξη στον GSI

Πέραν των προαναφερόμενων το έργο του GSI απολαμβάνει την αναγκαία γεωπολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται άλλωστε για ευρωπαϊκό έργο το οποίο κι έχει χαρακτηριστεί ως PCI (Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος). Μόλις πρόσφατα ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. για την Ενέργεια Νταν Γιόργκενσεν με ανάρτησή του στο X τόνισε για τον GSI: «Πρόκειται για μια στρατηγική ενεργειακή διασύνδεση, μία από τις ενεργειακές λεωφόρους της ΕΕ, η οποία θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ενοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών».

Glad to hear from 🇬🇷 & 🇨🇾 Ministers that EU-backed Great Sea Interconnector is advancing. A key strategic energy link, one of our 🇪🇺 Energy Highways, that will end 🇨🇾 energy isolation while contributing to regional security of energy supplies, market integration & lower prices. https://t.co/st6ZujgAOR — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) October 29, 2026

Αλλά και στη διάρκεια της τελευταίας συνόδου των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέδειξε τη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam στον GSI και ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα. Ο Μιχάλης Δαμιανός, υπουργός Ενέργειας της Κύπρου καλωσόρισε τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.