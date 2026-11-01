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Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Τουρισμός 01.11.2026, 08:45
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Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Αυξημένα έσοδα, ενίσχυση της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και υπερδιπλασιασμό των καθαρών ζημιών κατέγραψε το 2025 ο όμιλος ΤΕΜΕΣ, σε μια χρονιά έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που προηγήθηκε της μεγάλης εταιρικής αναδιάρθρωσης του 2026. Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αναπτύξεις στην Αθήνα και το Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Costa Navarino Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Μονοπρόσωπη Α.Ε., πρώην ΤΕΜΕΣ, που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 31 Οκτωβρίου 2026, τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 190,38 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 172,43 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 10,4%.

Ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 137,77 εκατ. ευρώ, από 121,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 12,9%. Η άνοδος αυτή αντανακλά τη βελτίωση των δραστηριοτήτων φιλοξενίας, αλλά και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη Μεσσηνία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του τομέα ακινήτων. Τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών υπό κατασκευή αυξήθηκαν κατά 41,4%, φθάνοντας τα 43,25 εκατ. ευρώ, έναντι 30,60 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα από διαχείριση κατοικιών διαμορφώθηκαν σε 1,91 εκατ. ευρώ, από 1,50 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων, πριν από την επίδραση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16, απέφεραν 7,45 εκατ. ευρώ, έναντι 18,35 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά σταδιακά για την Costa Navarino η ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση παραθεριστικών κατοικιών, παράλληλα με την παραδοσιακή ξενοδοχειακή δραστηριότητα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου αυξήθηκε στα 28,29 εκατ. ευρώ, από 24,22 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου 16,8%. Το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας ενισχύθηκε στο 14,86%, έναντι 14,04%.

Οι ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 27,38 εκατ. ευρώ, έναντι 13,01 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 21,54 εκατ. ευρώ, από 7,46 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Η εικόνα διαφοροποιείται σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 133,05 εκατ. ευρώ, από 117,22 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα 23 εκατ. ευρώ, από 13,22 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ζημιές της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 12,25 εκατ. ευρώ, έναντι 10,06 εκατ. ευρώ το 2024.

Δανεισμός άνω των 600 εκατ. ευρώ

Η ανάπτυξη των επενδύσεων συνοδεύεται από σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Στο τέλος του 2025, ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανερχόταν σε 605,11 εκατ. ευρώ, έναντι 588,05 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 62,48 εκατ. ευρώ, από 61,52 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία ανήλθαν σε 42,54 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στον σχετικό δείκτη που χρησιμοποιεί η διοίκηση και περιλαμβάνουν επιπλέον εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις, διαμορφώθηκαν σε 614,52 εκατ. ευρώ, έναντι 577,98 εκατ. ευρώ το 2024.

Tα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους της εταιρείας περιορίστηκαν στα 358,02 εκατ. ευρώ, από 377,89 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης και μόχλευσης αυξήθηκε στο 63,19%, από 60,47%.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού σχεδιασμού του ομίλου.

Η ĒNSOFI και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων

Το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός που ακολούθησε τη χρήση του 2025 ήταν η αναδιοργάνωση της 5ης Φεβρουαρίου 2026, με τη σύσταση της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών ĒNSOFI Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο 1.500.037.000 ευρώ.

Με τη νέα δομή, η πρώην ΤΕΜΕΣ υιοθέτησε τον διακριτικό τίτλο Costa Navarino Α.Ε. και επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη των επενδύσεων στη Μεσσηνία.

Αντίθετα, η ĒNSOFI συγκεντρώνει τις επενδύσεις εκτός Μεσσηνίας, δημιουργώντας ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο τουριστικών, οικιστικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Σε αυτό περιλαμβάνεται η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, η οποία αναπτύσσει το The Ilisian στην Αθήνα, καθώς και οι εταιρείες Malt Riviera και Belt Riviera, που συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών και οικιστικών συγκροτημάτων στο Ελληνικό, σε συνεργασία με τη Lamda Development.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης η NYNN, που δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών λεσχών μελών, η TVIC, καθώς και μειοψηφικές συμμετοχές στην Athens Beach Club και στη Στάδιο 2020.

Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί μια νέα φάση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με τη δημιουργία διακριτών εταιρικών σχημάτων για την ανάπτυξη της Costa Navarino και των υπόλοιπων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του 2025 αφορούν τον πρώην όμιλο ΤΕΜΕΣ, πριν από τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση, και συνεπώς δεν αποτυπώνουν τη νέα εταιρική περίμετρο που διαμορφώθηκε το 2026.

Οι επενδύσεις στη Μεσσηνία

Στο επίκεντρο της Costa Navarino παραμένει η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος εκτείνεται σε τέσσερις περιοχές: Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills και Navarino Blue.

Σήμερα λειτουργούν τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων, το The Westin Resort Costa Navarino, το The Romanos, a Luxury Collection Resort, το W Costa Navarino και το Mandarin Oriental, Costa Navarino.

Παράλληλα, ο προορισμός διαθέτει τέσσερα γήπεδα γκολφ, το The Dunes Course, το The Bay Course, το International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course, ενισχύοντας τη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.

Η διοίκηση επιδιώκει την αύξηση της πληρότητας και της μέσης τιμής δωματίου, καθώς και την επέκταση της περιόδου λειτουργίας των γηπέδων γκολφ, των εστιατορίων και άλλων εγκαταστάσεων, με μακροπρόθεσμο στόχο μέρος των δραστηριοτήτων να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη, πώληση και εκμίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στις περιοχές Navarino Dunes και Navarino Bay, δραστηριότητα που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον όμιλο.

Στις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη πρότυπου οινοποιείου διεθνών προδιαγραφών από την εταιρεία Αμπελώνες Ναβαρίνο, η οποία ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες μέσα στο 2025.

Το The Ilisian και οι επενδύσεις στην Αθήνα

Σημαντικό κεφάλαιο του ευρύτερου επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελεί το The Ilisian, η ανάπτυξη του πρώην Hilton Αθηνών.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η ανάπλαση περιλαμβάνει τη μετατροπή μέρους της υφιστάμενης επιφάνειας σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικούς χώρους και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Hilton, στον νέο προορισμό εντάσσονται τα εμπορικά σήματα Conrad Hotels & Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

Το Conrad Athens The Ilisian ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 23 Απριλίου 2026, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 λειτουργεί η ιδιωτική λέσχη μελών της NYNN. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί επίσης από τον Δεκέμβριο του 2025 το εστιατόριο Onuki.

Παράλληλα, μέσω των εταιρειών Malt Riviera και Belt Riviera, ο όμιλος συμμετέχει στις τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού.

Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες, κατά τη χρήση του 2025, βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, γεγονός που επηρέασε τα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Περιβαλλοντικές επενδύσεις και βιωσιμότητα

Στην οικονομική έκθεση καταγράφονται επίσης οι πρωτοβουλίες της Costa Navarino για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το 2025 ανακυκλώθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν για άρδευση περισσότερα από 211.000 κυβικά μέτρα νερού, ενώ η εταιρεία αναφέρει μείωση 71% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων Scope 1 και 2 σε σύγκριση με το 2019.

Επιπλέον, καταγράφεται μείωση 76% στη χρήση πλαστικών μιας χρήσης στους χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών σε σχέση με το 2019.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρή Μεσσηνία» συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 16 τόνοι απορριμμάτων από δράσεις καθαρισμού, ενώ υλοποιήθηκαν προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Η διοίκηση συνδέει τις πρωτοβουλίες αυτές με τη στρατηγική μακροχρόνιας ανάπτυξης του προορισμού και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Μεσσηνίας.

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Οι τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ - Πώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές η Γερμανία

Μελίνα Ζιάγκου

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