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Σκληρή κριτική στην εισήγηση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση της Booking.com ασκεί ο πρόεδρος της HOTREC και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά ανεπαρκή», καθώς δεν προβλέπει την επιβολή προστίμων στην ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά την αποδοχή δεσμεύσεων για την αλλαγή συγκεκριμένων επιχειρηματικών πρακτικών της. Παράλληλα η αντιπαράθεση των ξενοδόχων με την Booking.com, εξελίσσεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το 2027 να αναδεικνύεται σε χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η υπόθεση που εξετάζει η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, έπειτα από καταγγελία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) το 2022, αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 19 Ιανουαρίου 2027. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου 2026, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχουν ανακύψει σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking.com ενδέχεται να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά διαδικτυακών κρατήσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων και τα προγράμματα προτεινόμενων ξενοδοχείων, τα οποία ενδέχεται να δημιουργούν κίνητρα για την προσφορά ευνοϊκότερων τιμών και όρων μέσω της Booking.com έναντι ανταγωνιστικών πλατφορμών.

Η εταιρεία έχει υποβάλει πρόταση δεσμεύσεων, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Η αρμόδια εισηγήτρια εκτιμά ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η εισήγηση δεν δεσμεύει την Ολομέλεια, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση. Ο Αλέξανδρος Βασιλικός εμφανίζεται ωστόσο ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες υποσχέσεις έχουν δοθεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες χωρίς, κατά την εκτίμησή του, να έχουν επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές.

Σχεδόν 1.000 ελληνικά ξενοδοχεία στη συλλογική αγωγή

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πανευρωπαϊκή συλλογική αγωγή κατά της Booking.com, στην οποία συμμετέχουν 18.135 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκ των οποίων σχεδόν 1.000 ελληνικές.

Η αγωγή έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ από το ολλανδικό ίδρυμα Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA), με την υποστήριξη της HOTREC και περισσότερων από 30 εθνικών ξενοδοχειακών οργανώσεων.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διεκδικούν αποζημιώσεις για την οικονομική ζημία που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν από την εφαρμογή ρητρών ισοτιμίας κατά την περίοδο 2004–2024.

Πρόκειται για συμβατικούς όρους που περιόριζαν τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να διαθέτουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές μέσω άλλων καναλιών πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ιστοσελίδων.

Ενδεικτική της κινητοποίησης των Ευρωπαίων ξενοδόχων είναι η ταχύτητα αύξησης των συμμετοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η HOTREC στις 30 Οκτωβρίου 2026, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε τρεις μήνες, από 10.783 τον Ιούλιο σε 18.135 τον Οκτώβριο, ενώ η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο με 3.087 ξενοδοχεία.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός ανέφερε ότι η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, καθώς ορισμένοι ξενοδόχοι που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον δίστασαν τελικά να προσχωρήσουν στην αγωγή, φοβούμενοι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εμπορική τους συνεργασία με την πλατφόρμα.

Η πρώτη δικαστική ακρόαση της συλλογικής αγωγής αναμένεται εντός του 2027.

Από τη Γερμανία στη δικαστική αντιπαράθεση του Άμστερνταμ

Η υπόθεση των ρητρών ισοτιμίας έχει μακρά ιστορία, με αφετηρία τη γερμανική αγορά, όπου οι συγκεκριμένες πρακτικές είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο των αρχών ανταγωνισμού ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι στενές ρήτρες ισοτιμίας περιόριζαν τον ανταγωνισμό και διέταξε την Booking.com να σταματήσει να τις εφαρμόζει. Η υπόθεση ακολούθησε πολυετή δικαστική διαδρομή, με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο να επικυρώνει το 2021 τη θέση της αρχής.

Παράλληλα, περισσότεροι από 2.600 Γερμανοί ξενοδόχοι, με την υποστήριξη της ξενοδοχειακής ένωσης Hotelverband Deutschland (IHA), είχαν προχωρήσει σε διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με το ιστορικό που παρουσίασε ο Αλέξανδρος Βασιλικός, οι δύο πλευρές είχαν επιχειρήσει κάποια στιγμή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμβιβασμού, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στην Ολλανδία, όταν η ίδια η Booking.com προσέφυγε τον Οκτώβριο του 2020 στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι οι επίμαχες ρήτρες δεν παραβίαζαν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού και ότι οι αντίδικοι ξενοδόχοι δεν είχαν υποστεί ζημία.

Η συγκεκριμένη δικαστική πρωτοβουλία αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της αντιπαράθεσης, η οποία στη συνέχεια απέκτησε ευρύτερες ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ευρείες και στενές ρήτρες ισοτιμίας δεν μπορούν να θεωρηθούν αναγκαίοι παρεπόμενοι περιορισμοί για τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων, ώστε να εξαιρεθούν για τον λόγο αυτό από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού.

Η απόφαση δεν έκρινε οριστικά τις αξιώσεις αποζημίωσης των ξενοδόχων, αλλά αποτέλεσε σημαντικό νομικό δεδομένο για τη συνέχιση των διεκδικήσεων.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου αναγνώρισε, σύμφωνα με τη γερμανική ξενοδοχειακή ένωση, την ευθύνη της Booking.com για ζημίες που συνδέονται με τη χρήση ρητρών καλύτερης τιμής.

Η σημερινή πανευρωπαϊκή συλλογική αγωγή των 18.135 ξενοδοχείων αποτελεί ξεχωριστή δικαστική διαδικασία, με αντικείμενο την οικονομική ζημία που οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι υπέστησαν κατά την περίοδο 2004–2024.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και η θέση της Booking.com

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), η Booking.com έχει καταργήσει τις συμβατικές απαιτήσεις ισοτιμίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοινώθηκαν πρόσθετες αλλαγές για μεγαλύτερη διαφάνεια στα εμπορικά προγράμματα και στον τρόπο κατάταξης των καταλυμάτων.

Οι εξελίξεις αυτές δεν προδικάζουν την έκβαση των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώπιον των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Από την πλευρά της, η Booking.com αμφισβητεί τις αξιώσεις των ξενοδοχειακών οργανώσεων και υποστηρίζει ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να καθορίζουν ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική και τα κανάλια διανομής τους.