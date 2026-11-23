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Με εντυπωσιακή συμμετοχή ξενοδόχων από κάθε γωνιά της χώρας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 η 14η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, όπου διεξάγεται η μεγάλη κλαδική έκθεση ΧΕΝΙΑ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμούς η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, η Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής.

Μήνυμα μέσω βίντεο απηύθυνε στη Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ, ο Επίτροπος Τουρισμού και Βιώσιμων Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός, ανέδειξε την καθοριστική συνεισφορά της Φιλοξενίας στην εθνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής. Υπογράμμισε, ωστόσο, τις αντιφάσεις ανάμεσα στην αναγνωρισμένη στρατηγική σημασία του τουρισμού και στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, «έχουμε κατακτήσει την αναγνώριση, δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη τις πολιτικές επί του πεδίου», ζητώντας συνέπεια, ισονομία και ένα σταθερό, προβλέψιμο αναπτυξιακό περιβάλλον.

Με συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία αναφέρθηκε:

– Στη δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση των ξενοδοχείων, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΙΤΕΠ, οι καθαροί φόροι αντιστοιχούν στο 19,1% του κόστους παραγωγής του ξενοδοχειακού προϊόντος, έναντι 10,2% για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

– Στην πράσινη μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη θεσμοθέτηση του συστήματος περιβαλλοντικής κατάταξης των ξενοδοχείων, εξακολουθούν να απουσιάζουν τα αναγκαία οικονομικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Στην εκρηκτική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, επισημαίνοντας την ανάγκη ενός δίκαιου κανονιστικού πλαισίου με κανόνες διαφάνειας, ασφάλειας και ισότιμου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα Airbnb αυξήθηκαν κατά 230,8% την περίοδο 2016–2025, έναντι αύξησης μόλις 14,4% των ξενοδοχειακών κλινών.

– Στην ανάγκη ολοκλήρωσης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, με σαφείς κανόνες που θα συνδυάζουν την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια δικαίου και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός του ΞΕΕ και των επιμέρους προγραμμάτων για το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

– 10.118 ξενοδοχεία λειτουργούν στη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2024.

– Το 79% των ξενοδοχείων διαθέτει έως 50 δωμάτια, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων.

– 1,5 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στον ξενοδοχειακό κλάδο το 2025.

– 12,5 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων το 2025, καταγράφοντας αύξηση 18,2% μέσα σε δύο χρόνια.

– Το 86% των ελληνικών ξενοδοχείων προσλαμβάνει εργαζομένους από την τοπική κοινωνία και 226.881 εργαζόμενοι προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον επιταχυντή CapsuleT, που στηρίζει την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, στο πρόγραμμα Boutique Hotels, στο οποίο συμμετέχουν 302 μικρά ξενοδοχεία με ιδιαίτερη ταυτότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και στο Ελληνικό Πρωινό, που συνδέει τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική παραγωγή με την ξενοδοχειακή εμπειρία και στο οποίο εντάχθηκαν 70 νέα ξενοδοχεία.

Ιδιαίτερη θέση στον απολογισμό είχε η πρωτοβουλία «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», μέσω της οποίας το ΞΕΕ επενδύει στην εξοικείωση των παιδιών με τις αξίες της Φιλοξενίας, του σεβασμού, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας, καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα Φιλοξενίας από τη σχολική ηλικία.

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η φιλοδοξία μας είναι ένας Τουρισμός με Αντίκρισμα. Για τον πολίτη, την τοπική κοινωνία, την επιχείρηση και τον εργαζόμενο. Ένας τουρισμός που ενισχύει την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα.

Μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ιστορικά υψηλών επιδόσεων, το 2026 διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη έτος-ρεκόρ. Στόχος μας είναι αυτή η δυναμική να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, ευρύτερη γεωγραφική διάχυση και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Με την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη θέσπιση κανόνων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των ανθρώπων της Φιλοξενίας είναι καθοριστική. Γιατί η πραγματική αξία του τουρισμού μετριέται σε αυτό που αφήνει πίσω του».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το 2026 αποτελεί μια ακόμη χρονιά επιτυχίας για την ελληνική Φιλοξενία. Μια επιτυχία που μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια, γιατί πίσω από τα αποτελέσματά της βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και όλων όσοι υπηρετούν τον τουρισμό μας.

Η Φιλοξενία είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη για την Ελλάδα. Στηρίζει τις περιφερειακές οικονομίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας, κρατά ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και προσφέρει προοπτική στους νέους ανθρώπους. Η συνεισφορά αυτή είναι πολύτιμη, αλλά δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε αυτονόητη. Οφείλουμε όλοι να αναγνωρίζουμε έμπρακτα την αξία της και να εργαζόμαστε από κοινού για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και την ενίσχυσή της.».

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για μια ακόμη χρονιά, η ελληνική Φιλοξενία απέδειξε ότι μπορεί να σηκώνει ψηλά την Ελλάδα και να επιβεβαιώνει την αξία της που πλέον αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι. Είναι ώρα όμως αυτή η αναγνώριση να γίνει με πράξεις. Για μας υπάρχουν μπροστά μας τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες. Πρώτον, ισχυρότερη παρουσία στην Ευρώπη, ώστε να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον μας. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που παρουσίασε ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, τον οποίο συγχαίρω θερμά, συνιστά μια ιστορική θεσμική κατάκτηση και μια σημαντική ευκαιρία να περάσουμε από την αναγνώριση στη δράση.

Δεύτερον, ισχυρότερες συμμαχίες με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, γιατί η επιτυχία της Φιλοξενίας δημιουργεί ευκαιρίες για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Τρίτον, ένα ουσιαστικό άνοιγμα στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να αντιλαμβάνεται τι πραγματικά προσφέρει η Φιλοξενία στον τόπο του. Και τέταρτον, μια ισχυρή, ενιαία φωνή του κλάδου, με συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες.

Η ελληνική Φιλοξενία μάς έφερε στην κορυφή του κόσμου. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ένα κράτος-σύμμαχο, μια κοινωνία που να καταλαβαίνει και έναν κλάδο ενωμένο και εξωστρεφή.».