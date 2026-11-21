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Σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να προσαρμοστεί η διεθνής τουριστική βιομηχανία, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings) εξελίσσονται από συγκυριακό φαινόμενο σε βασικό χαρακτηριστικό της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.

Η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα οδηγεί τους καταναλωτές να αναβάλλουν την οριστικοποίηση των διακοπών τους, ακόμη και όταν διατηρούν την πρόθεση να ταξιδέψουν.

Η μεταβολή επηρεάζει ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα, περιορίζοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης της ζήτησης και δυσκολεύοντας τον προγραμματισμό ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών και tour operators.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς προορισμούς της βρετανικής αγοράς και επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη μεταβολή

Η τάση συνεχίζεται το 2027

Ενδεικτικές είναι οι εκτιμήσεις του βρετανικού Travel Weekly, σύμφωνα με τις οποίες οι καθυστερημένες κρατήσεις θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν την αγορά οργανωμένων διακοπών και το 2027. Ο Martin Alcock, διευθυντής της Travel Trade Consultancy, επισημαίνει ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ το 30% των καταναλωτών περιορίζει τις μη αναγκαίες δαπάνες και το 34% επανεξετάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό του.

Παράλληλα, η διαθέσιμη δυναμικότητα στην αγορά οργανωμένων διακοπών της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 3%, στα 35,8 εκατ. επιβάτες, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και την πίεση για προσφορές.

Η τάση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Advantage Travel Partnership. Το 35% των κρατήσεων για τις σχολικές διακοπές του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μέσα στις τελευταίες 60 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ενώ το 15% έγινε μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Αντίθετα, περίπου το ένα τρίτο των ταξιδιωτών είχε κλείσει περισσότερους από έξι μήνες νωρίτερα.

Πρόκειται για μια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου συνυπάρχουν οι έγκαιρες κρατήσεις με τις αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς προορισμούς της βρετανικής αγοράς και επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη μεταβολή.

ΣΕΤΕ: Η πιο «last-minute» χρονιά

Το φαινόμενο έχει ήδη καταγραφεί στην ελληνική αγορά. Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, είχε χαρακτηρίσει το 2026 ως την πιο έντονη χρονιά κρατήσεων τελευταίας στιγμής που έχει βιώσει ο ελληνικός τουρισμός.

Συνέδεσε την εξέλιξη με τις γεωπολιτικές αναταράξεις, το αυξημένο κόστος ζωής και την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων.

Ανάλογες διαπιστώσεις έχουν διατυπώσει η πρόεδρος του ΙΤΕΠ, Χριστίνα Τετράδη, και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Γιώργος Πετράκος, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερημένες κρατήσεις συμβάλλουν στην αναπλήρωση των πληροτήτων, αλλά δημιουργούν αβεβαιότητα και πιέσεις στις τιμές.

Radisson: Ακόμη και τα συνέδρια κλείνονται την τελευταία στιγμή

Την τάση επιβεβαιώνει και ο Daniel Twerenbold της Radisson Hotel Group, υπογραμμίζοντας ότι επεκτείνεται πλέον πέρα από τις διανυκτερεύσεις, στις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις.

«Φέτος είδαμε πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Βλέπουμε επίσης τους ταξιδιώτες να αναζητούν εμπειρίες. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αυξάνονται — για δωμάτια, αλλά και για συναντήσεις και εκδηλώσεις. Όλα γίνονται με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, αυτό επιβάλλει μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία: «Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είμαστε πλήρως κλεισμένοι όλο το καλοκαίρι. Εξαρτάται επίσης από την παγκόσμια οικονομία και τις πολιτικές εξελίξεις».

Για τα ξενοδοχεία, η εξέλιξη δυσκολεύει τον προγραμματισμό προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών. Παράλληλα, δημιουργεί διλήμματα τιμολόγησης: οι έγκαιρες εκπτώσεις μπορεί να περιορίσουν τα έσοδα, ενώ η διατήρηση υψηλών τιμών αυξάνει τον κίνδυνο αδιάθετων δωματίων, αναφέρει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Ευγένιος Βασιλικός.

Ίδια η εικόνα και στις αεροπορικές

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στις αερομεταφορές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, επισημαίνει ότι, παρά την ισχυρή ζήτηση για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, οι επιβάτες εξακολουθούν να πραγματοποιούν κρατήσεις πιο κοντά στην αναχώρηση.

«Η ζήτηση για το τρίτο τρίμηνο είναι ισχυρή, με τους ναύλους να παρουσιάζουν μέτρια ανοδική τάση σε σχέση με πέρυσι, αλλά το χρονικό περιθώριο κρατήσεων παραμένει μικρότερο, γεγονός που περιορίζει την ορατότητα», αναφέρεται στην ενημέρωση της εταιρείας.

Για τις αεροπορικές εταιρείες, που προγραμματίζουν δρομολόγια και χωρητικότητα μήνες νωρίτερα, η τάση δυσκολεύει τις προβλέψεις πληρότητας και εσόδων. Αντίστοιχα, οι tour operators, που δεσμεύουν εκ των προτέρων αεροπορικές θέσεις και ξενοδοχειακά δωμάτια, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να καταφύγουν σε εκπτώσεις για να διαθέσουν την αδιάθετη δυναμικότητα.

Η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής επιβεβαιώνεται και από την ελληνική αεροπορική αγορά. Ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, είχε επισημάνει ήδη από τον Απρίλιο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ότι οι επιβάτες προγραμματίζουν λιγότερο τα ταξίδια τους και λαμβάνουν συχνότερα αποφάσεις κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Η εικόνα αυτή διατηρήθηκε και τους επόμενους μήνες, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας προς τους αναλυτές, οι κρατήσεις για το φθινόπωρο εμφανίζονταν πιο συγκρατημένες, με το χρονικό διάστημα μεταξύ κράτησης και αναχώρησης να παραμένει μικρό.

Η εξέλιξη δυσκολεύει την πρόβλεψη της ζήτησης και τον προγραμματισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας, σε μια περίοδο αυξημένου λειτουργικού κόστους και έντονου ανταγωνισμού.

Το στοίχημα της κερδοφορίας το 2027

Η μεταβολή επεκτείνεται και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σύμφωνα με ανάλυση του Skift, με στοιχεία της AirDNA, ο ρυθμός νέων κρατήσεων για μελλοντικές διαμονές στην Ευρώπη εμφανίζεται μειωμένος κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η επιβράδυνση δεν προεξοφλεί μείωση της τελικής ζήτησης, αλλά υπογραμμίζει την αυξανόμενη αβεβαιότητα.

Για την Ελλάδα, που συνεχίζει να προσελκύει ξενοδοχειακές επενδύσεις και να διευρύνει την τουριστική της δυναμικότητα, το κρίσιμο ερώτημα για το 2027 δεν είναι μόνο εάν θα αυξηθούν οι αφίξεις, αλλά με ποιες τιμές και ποια περιθώρια κέρδους.