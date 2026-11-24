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Μόλις 1,67 δισ. ευρώ χωρίζουν τον ελληνικό τουρισμό από ένα νέο ιστορικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2026, παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ένας μάλλον υποτονικός μήνας όσον αφορά τις αφίξεις ξένων επισκεπτών. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου οι εισπράξεις έφθασαν τα 21,958 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας ήδη το σύνολο των 23,627 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2025.

Με δεδομένο ότι απομένουν να καταγραφούν οι εισπράξεις του τελευταίου τριμήνου, η επίτευξη νέου ρεκόρ εμφανίζεται ιδιαίτερα πιθανή. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 3.601,8 εκατ. ευρώ. Έτσι εάν το τελευταίο τρίμηνο του 2026 αποδώσει έστω όσα απέδωσε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις θα φθάσουν περίπου τα 25,56 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, αυξημένο κατά περίπου 1,93 δισ. ευρώ ή 8,2% έναντι του 2025.

Βέβαια όπως σημειώνει με κάθε ευκαιρία ο Πρόεδρος της Πανελληνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής δεν πρέπει να συγχέονται οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις με την πραγματική εικόνα της ξενοδοχίας. Οι εισπράξεις περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες δαπανών, ενώ τα έσοδα διαμονής κατανέμονται πλέον σε περισσότερες μορφές καταλυμάτων. Για τα ξενοδοχεία, το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι μόνο τα έσοδα αλλά κυρίως η κερδοφορία, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τουρισμός: Η διαφοροποίηση του Σεπτεμβρίου

Η συνολική θετική εικόνα, ωστόσο, κρύβει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Ο Σεπτέμβριος, μήνας στον οποίο η τουριστική αγορά στηρίζει σημαντικό μέρος των προσδοκιών της για επιμήκυνση της περιόδου, παρουσίασε ουσιαστική στασιμότητα στις αφίξεις, παρά τη σημαντική αύξηση των εισπράξεων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στις 23 Νοεμβρίου, τον Σεπτέμβριο επισκέφθηκαν την Ελλάδα 5,716 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι περίπου 5,682 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,6%, όταν στο σύνολο του εννεαμήνου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,3%.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει παράγοντες της τουριστικής αγοράς για την πορεία του Σεπτεμβρίου. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών του μήνα και των αρχών Οκτωβρίου είχε επισημανθεί ως παράγοντας που επηρέασε τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα σε προορισμούς που εξαρτώνται από τη ζήτηση του φθινοπώρου.

Υποχώρηση από Βρετανία, ΗΠΑ και Γαλλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των βασικών αγορών προέλευσης, καθώς η στασιμότητα του Σεπτεμβρίου συνοδεύτηκε από σημαντικές απώλειες σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες δεξαμενές επισκεπτών του ελληνικού τουρισμού.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 4,7%, στις 741.900, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά 22,8%, με τους Αμερικανούς επισκέπτες να περιορίζονται στις 150.200.

Αρνητική ήταν επίσης η εικόνα της γαλλικής αγοράς, με μείωση 13,3%, στις 247.900 αφίξεις, ενώ από την Ιταλία καταγράφηκε πτώση 3%, στις 360.500.

Στον αντίποδα, η Γερμανία διατήρησε ισχυρή δυναμική. Οι αφίξεις Γερμανών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,1%, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο και φθάνοντας τις 1.046.400.

Συνολικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 2%, ενώ από τις χώρες της ευρωζώνης υποχώρησε κατά 1,3%. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 5,1%, αντισταθμίζοντας τις απώλειες.

Διαφοροποιημένη ήταν και η εικόνα ανά μέσο μεταφοράς, καθώς οι αφίξεις μέσω αεροδρομίων αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 5,8%.

Περισσότερα χρήματα από σχεδόν ίδιους επισκέπτες

Παρά την υποτονική επίδοση στις αφίξεις, ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτικός σε επίπεδο εσόδων.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%, φθάνοντας τα 3,761 δισ. ευρώ, έναντι 3,385 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη σημαντική ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, γεγονός που εξηγεί γιατί η σχεδόν μηδενική μεταβολή στον αριθμό των επισκεπτών συνοδεύτηκε από αξιόλογη αύξηση των εσόδων.

Οι εισπράξεις από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 17,4%, στα 2,081 δισ. ευρώ, με τη γερμανική αγορά να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 48,6%, στα 714,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 15,2%, στα 522,3 εκατ. ευρώ, και από τις ΗΠΑ κατά 15,1%, στα 198,1 εκατ. ευρώ.

Μείωση 3,8% σημειώθηκε στις εισπράξεις από τη Γαλλία, ενώ εκείνες από την Ιταλία περιορίστηκαν οριακά κατά 0,4%.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ταξιδιωτικής δαπάνης για τη συνολική απόδοση του τουρισμού. Ωστόσο, η αύξηση των εισπράξεων δεν σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς σε αυτήν παρεμβάλλονται το λειτουργικό κόστος και άλλοι παράγοντες.

Στα 34,2 εκατομμύρια οι αφίξεις του εννεαμήνου

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι συνολικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,3%, φθάνοντας τα 34,225 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,601 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά με 5,257 εκατ. επισκέπτες, αυξημένους κατά 8,5%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε με 4,146 εκατ. επισκέπτες και αύξηση 2,2%.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ιταλική αγορά, με αύξηση αφίξεων 17,3% και εισπράξεων 26,2%.

Αντίθετα, η Γαλλία εμφάνισε μείωση αφίξεων 6,7% και εισπράξεων 7,5%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 4,7%, παρά την αύξηση των αντίστοιχων εσόδων κατά 15,2%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 9,7%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε κατά 1,5%.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο εάν θα καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ, αλλά και κατά πόσο η αύξηση των εσόδων θα μεταφραστεί σε ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση των μόλις 1,67 δισ. ευρώ από το περσινό ρεκόρ, ενώ απομένει ένα ολόκληρο τρίμηνο προς απολογισμό, δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις ώστε το 2026 να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά ιστορικών επιδόσεων για τον ελληνικό τουρισμό.