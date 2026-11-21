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Την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκρατήσεις για το 2027 εμφανίζουν στασιμότητα, ανέδειξαν οι εκπρόσωποι του κλάδου στην 14η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της XENIA 2026.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι φορολογικές επιβαρύνσεις, οι ελλείψεις στις υποδομές και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για στασιμότητα στις προκρατήσεις της επόμενης χρονιάς έκανε λόγο η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, δίνοντας το στίγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι αναγκαία, ενώ χαρακτήρισε την εξαγγελθείσα αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων αρνητικό μήνυμα για τον κλάδο.

Η συζήτηση για τις νέες επιβαρύνσεις επανέφερε στο προσκήνιο το φορολογικό βάρος που ήδη σηκώνουν τα ελληνικά ξενοδοχεία. Μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, δείχνει ότι οι καθαροί φόροι αντιστοιχούν σε 19,1 ευρώ ανά 100 ευρώ ξενοδοχειακού τζίρου. Στους συγκρινόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας το ποσό διαμορφώνεται σε 10,2 ευρώ.

Η συμμετοχή της φορολογίας στο κόστος του ξενοδοχειακού προϊόντος είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, κατά 87,3% υψηλότερη από την αντίστοιχη στην υπόλοιπη οικονομία. Αν προστεθούν και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 23,5 ευρώ ανά 100 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου καταγράφει επίσης υψηλότερη επιβάρυνση για τα ελληνικά ξενοδοχεία. Οι καθαροί φόροι ανά 100 ευρώ ανέρχονται σε 6,4 ευρώ στην Ισπανία, 12,3 ευρώ στην Ιταλία, 11,5 ευρώ στην Τουρκία και 14,8 ευρώ στην Πορτογαλία. Ο κ. Βασιλικός επισήμανε ότι η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί διεθνώς, ενώ οι επιχειρήσεις της αντιμετωπίζουν δυσμενέστερους όρους φορολογικού κόστους από εκείνους αρκετών ανταγωνιστριών χωρών.

Επιστροφή των εσόδων στους προορισμούς

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ άσκησε κριτική και στη συζήτηση για το τέλος παρεπιδημούντων, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο οι πόροι που εισπράττονται από την τουριστική δραστηριότητα επιστρέφουν στις περιοχές που τους παράγουν. Ζήτησε να αξιοποιούνται για έργα υποδομής, καθαριότητας, ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, αντί η απάντηση στις ανάγκες του τουρισμού να είναι η επιβολή νέων τελών.

Αντίστοιχο αίτημα διατύπωσε η κ. Σμπώκου για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ζητώντας τα έσοδα να κατευθύνονται σε έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και την εικόνα των προορισμών. Έθεσε, παράλληλα, ως προτεραιότητες την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, την επιτάχυνση του χωροταξικού σχεδιασμού, την καλύτερη διαχείριση των προορισμών και την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και χωροταξικό

Στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα προστέθηκε και η μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βασιλικός, από το 2016 έως το 2025 οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 230,8%, ενώ οι ξενοδοχειακές κλίνες κατά 14,4%.

Σε νησιωτικούς προορισμούς οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στη Νάξο, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 344,4%, έναντι 21% των ξενοδοχειακών. Στην Πάρο, η αύξηση έφτασε το 195,2%, ενώ οι ξενοδοχειακές κλίνες αυξήθηκαν κατά 12,1%. Το 2025, στην πλατφόρμα Airbnb καταγράφονταν στο νησί 21.984 κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 7.933 ξενοδοχειακών.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να παραβλέπεται στη συζήτηση για τον υπερτουρισμό. Ζήτησε κοινούς κανόνες για όλες τις μορφές τουριστικής διαμονής σε ζητήματα ασφάλειας, διαφάνειας, φορολογικής συνέπειας και προστασίας του καταναλωτή.

Για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, ο κ. Βασιλικός τάχθηκε υπέρ της θέσπισης σαφών κανόνων και της περιβαλλοντικής προστασίας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα να μην εξελιχθεί η συζήτηση περί βιωσιμότητας σε εμπόδιο για τις επενδύσεις. Έθεσε επίσης την ανάγκη παροχής κινήτρων για την πράσινη αναβάθμιση των ξενοδοχείων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΞΕΕ έχει επεξεργαστεί σχετικές προτάσεις, επικαλούμενο μελέτη της Grant Thornton, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα έχουν θετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Θετικές εκτιμήσεις για το 2026

Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εκτίμησε ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει την τέταρτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, μετά τις υψηλές επιδόσεις της περιόδου 2023-2025. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και των εισπράξεων κατά τους χειμερινούς μήνες και στις περιόδους εκτός αιχμής.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, από την πλευρά του, ζήτησε οι δηλώσεις για τη σημασία του τουρισμού να συνοδεύονται από αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις. Επισήμανε ότι τα έσοδα δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη κέρδη και ότι οι υψηλές αφίξεις δεν αρκούν για να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος των επιχειρήσεων. Ζήτησε σταθερούς κανόνες, ουσιαστική ανταποδοτικότητα των επιβαρύνσεων και μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους και της αυτοδιοίκησης στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.