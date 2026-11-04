Πετρέλαιο: Στα 104 δολάρια εν μέσω αβεβαιότητας μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

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Άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Τετάρτη, σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 82 σεντς, ή 0,8%, φτάνοντας τα 104,42 δολάρια ανά βαρέλι στις 07:10 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI – West Texas Intermediate) σημείωσαν άνοδο 50 σεντς, ή 0,5%, στα 96,59 δολάρια, ανατρέποντας τις προηγούμενες απώλειες, σύμφωνα με το Reuters.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Brent έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, καθώς οι traders αξιολογούσαν τις συνομιλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ιράν.

Η καταμέτρηση των ψήφων βρισκόταν σε εξέλιξη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Τα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο Τραμπ —με τη συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων παράλληλα με δηλώσεις που υποβαθμίζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης— έχουν δυσχεράνει τους traders στο να διαμορφώσουν μια σαφή πεποίθηση για την κατεύθυνση της αγοράς», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

«Θεωρώ ότι μια κατοχύρωση κερδών και η μείωση των κερδοσκοπικών θέσεων αγοράς (long positions) είναι δικαιολογημένες, ειδικά μετά την έντονη άνοδο που σημειώθηκε τον Οκτώβριο», ανέφερε η Σατσντέβα.

«Ωστόσο, οι υποβόσκοντες κίνδυνοι διαταραχής του εφοδιασμού γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν. Παράλληλα, μια απροσδόκητη μείωση στα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ παρέχει μια θεμελιώδη στήριξη στις τιμές», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «αμυντικά» πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ, στοχεύοντας αντιαεροπορικούς πυραύλους, δήλωσε την Τρίτη Αμερικανός αξιωματούχος. Ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα πλήγματα φαίνονται περιορισμένα και δεν υποδηλώνουν επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπερνούν τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξάνονται.

ΟΙ αγορές περιμένουν τις συνομιλίες για να τιμολογήσουν το πετρέλαιο

Οι αγορές παραμένουν σε εγρήγορση για τυχόν πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, καθώς το Κατάρ εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την αποτροπή κλιμάκωσης των επιθέσεων μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μακριά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν άμεσα σχέδια για πλήγμα κατά του Ιράν.

Στο μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 5,27 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 30 Οκτωβρίου, ανέφεραν την Τετάρτη πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.

Οκτώ αναλυτές, σε έρευνα του Reuters, ανέμεναν κατά μέσο όρο αύξηση των αποθεμάτων αργού κατά περίπου 880.000 βαρέλια.

Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,43 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 1,19 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Τα αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Τα στοιχεία λειτουργούν, σε γενικές γραμμές, υποστηρικτικά για τις τιμές του πετρελαίου», ανέφερε η Haitong Futures σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Τα επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη στις 17:30 ώρα Ελλάδος.