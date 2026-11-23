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Μικρή μεταβολή παρουσίασε το πετρέλαιο στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ενσωμάτωσαν στις εκτιμήσεις τους ένα «ασφάλιστρο κινδύνου» που απορρέει από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων και διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 10 σεντς, ή 0,11%, φτάνοντας τα 92,67 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:23 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσαν άνοδο 16 σεντς, ή 0,19%, στα 83,57 δολάρια ανά βαρέλι. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, το Brent είχε υποχωρήσει κατά 1 δολάριο, στα 91,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI άγγιξε το χαμηλό ημέρας των 82,63 δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, το Brent κατέγραψε πτώση 4% και το WTI 5%.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου. Την Κυριακή, οι Χούθι ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, ενώ η υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε πολλαπλές επιθέσεις κατά πλοίων στον Κόλπο και κοντά στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Μια τεταμένη κατάσταση αδιεξόδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαντάζει όλο και περισσότερο ως το επικρατέστερο σενάριο μέχρι το τέλος του έτους, αν και ο Τραμπ θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αλλάξει στάση όσον αφορά την προοπτική νέων στρατιωτικών ενεργειών», δήλωσε στο Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Το πετρέλαιο ανάμεσα σε Ουάσιγντον και Τεχεράνης

«Η εναλλαγή μεταξύ απειλών και σκληρότερης ρητορικής από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη είναι πιθανό να συνεχίσει να επηρεάζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στο αργό πετρέλαιο, διατηρώντας παράλληλα τις τιμές εντός ενός συγκεκριμένου εύρους διακύμανσης — εκτός εάν κάποια από τις δύο πλευρές προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένα βήματα κλιμάκωσης», πρόσθεσε η Χάρι Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση έπληξε πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση το Σάββατο, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στο βασίλειο, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Στην Τουρκία, οι συνομιλίες που διεξάγονταν την Κυριακή στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα COP31 κατέρρευσαν —για πρώτη φορά από το 2009— καθώς τα κράτη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη συμπερίληψη, στο τελικό κείμενο, μιας αναφοράς για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με παρατηρητές στη διάσκεψη, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες υποστήριξαν ότι τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο στην οικονομία για το ορατό μέλλον, και άσκησαν πιέσεις ώστε να μην υπάρξει καμία αναφορά σε αυτά στο κείμενο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο ΟΠΕΚ είχε υπερασπιστεί τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ πρόκειται να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να καθορίσουν την πολιτική τους όσον αφορά την παραγωγή για το 2027. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και συμμάχους του, όπως η Ρωσία.