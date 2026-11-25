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Χιλιάδες εργαζόμενοι, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να βγουν σήμερα στους δρόμους, συμμετέχοντας στην απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, 31 Εργατικά Κέντρα, 16 Ομοσπονδίες και δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία.

«Δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την ενεργειακή φτώχεια, τη δραματική κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν ανεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απαξίωση τους ώστε να έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η παραχώρηση των κερδοφόρων τμημάτων στους κάθε λογής εργολάβους», τονίζει στο απεργιακό της κάλεσμα η ΑΔΕΔΥ, που καλεί σε συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία», απαιτούν σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες που κήρυξαν απεργία καλώντας σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης.

Απεργία: Συγκεντρώσεις σε 77 πόλεις

Στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε συνολικά 77 πόλεις της χώρας μεταξύ των οποίων:

Πειραιάς: Στις 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: Στις 10:30, στο Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: Στις 10:00, στην πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: Στις 10:30, στην κεντρική πλατεία.

Βόλος: Στις 10:30, στην πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: Στις 10:00, στο Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: Στις 10:00, στη Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: Στις 10:30, στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Κλειστός ο δημόσιος τομέας – Ποιοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα απεργούν

Στο Δημόσιο, απεργία για όλους τους εργαζόμενους έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Οπότε κλειστά θα παραμείνουν σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στην απεργία, όπως και υπηρεσίες στους ΟΤΑ, αλλά και σε κάθε κλάδο του δημόσιου τομέα.

Απεργία πραγματοποιούν οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καλεί τους γιατρούς να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Στην απεργία συμμετέχουν και τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ υπενθυμίζει τα χιλιάδες κενά που παραμένουν λίγο πριν από τον Δεκέμβριο στα σχολεία, ενώ θυμίζει τα δεκάδες ασυντήρητα και επικίνδυνα σχολικά κτίρια, τις τραγικές απολαβές των εκπαιδευτικών και την εργασιακή τους εξουθένωση μαζί με την παράλληλη πειθαρχική στοχοποίηση όσων συνδικαλίζονται.

Στον ιδιωτικό τομέα, τα Εργατικά Κέντρα που προκηρύσσουν απεργία είναι: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατ. Αττικής, Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Τρικάλων, Λάρισας, Αγρινίου, Αρτας, Β. Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Λαμίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Παλλεσβιακό, Λευκάδας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Φωκίδας, Αμαλιάδας, Λιβαδειάς, Κορίνθου, Σαλαμίνας, Λακωνίας, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Χανίων (στάση εργασίας 10 π.μ. – λήξη βάρδιας), Χίου (στάση εργασίας 11 π.μ. – λήξη βάρδιας).

Απεργία έχουν κηρύξει, οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων, Θεάματος – Ακροάματος, Προσωπικού ΟΤΑ, Χημικής Βιομηχανίας, Ιατρικών Επισκεπτών, Ενέργειας, ΠΟΣΠΕΡΤ (στάση εργασίας 10 π.μ. με 2 μ.μ.).

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται: Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Οι ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του υψηλού κόστους διαβίωσης. Η υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ποιες τράπεζες θα είναι κλειστές

Στην απεργία συμμετέχουν και εργαζόμενοι στις τράπεζες με αποφάσεις πρωτοβάθμιων Σωματείων Τραπεζοϋπαλλήλων, σε μια πρωτοφανή απεργιακή συμμετοχή από τον συγκεκριμένο κλάδο. Συγκεκριμένα:

– Εθνική Τράπεζα: Ο ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζα Ελλάδος) και ο ΣΕΕΤ (Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας).

– Τράπεζα Πειραιώς: Ο ΣΕΤΠ (Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς), ο ΣΕΤΑΠ (Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς), Ο Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς και ο ΣΕΥΤΠΕ (Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς).

– Eurobank: Το Σωματείο στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

– Alpha Bank: Ο Σύλλογος Εργαζομένων Alpha Bank και το Σωματείο της πρώην Εμπορικής (με απόφαση από Γενική Συνέλευση).

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Την Τετάρτη απεργούν και οι ναυτεργάτες. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκά ταξίδια καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Παρών από αγρότες, συνταξιούχους, μαθητές, φοιτητές

«Παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις ετοιμάζονται να δώσουν οι αγρότες. Σήμερα απεργούν και οι επαγγελματοβιοτέχνες με κάλεσμα της ΟΒΣΑ. Στην Αττική αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει 17 κλαδικά σωματεία, 14 τοπικές Ενώσεις ΕΒΕ, 4 Εμπορικοί Σύλλογοι και η Ένωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ. Στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν 4 κλαδικά σωματεία, 3 τοπικοί σύλλογοι.

Τη συμμετοχή τους στος απεργιακές συγκεντρώσεις ετοιμάζουν επίσης φοιτητές και μαθητές: «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία! Οι μαθητές στον δρόμο μαζί με όλο τον λαό!» είναι το σύνθημα που δίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Ηχηρό «παρών» θα φωνάξουν και η συνταξιούχοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια στην Αθήνα και την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, δημόσια δωρεάν Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Τραμ και Μετρό

Με στάση εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς στην απεργία. Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής:

Γραμμή 1 μετρό (ΗΣΑΠ). Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02

Γραμμές 2 και 3 του μετρό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43

από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54

Τραμ γραμμή 6:

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51

Κανονικά θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ – Αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού – Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Αλλαγές όμως θα υπάρξουν στα δρομολόγια του Προαστιακού στην Αθήνα, μετά την απόφαση των μηχανοδηγών να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, στο πλαίσιο της απεργίας.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ), με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από τις 20.00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) είχε εξαγγείλει 24 απεργία, όμως κρίθηκε παράνομη, μετά την προσφυγή της ΥΠΑ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, 32 πτήσεις σε μικρά περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να ακυρωθούν, διότι ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων που τα εξυπηρετεί θα απεργήσει κανονικά.

Τα αεροδρόμια που θα μείνουν χωρίς πτήσεις είναι εκείνα σε Πάρο, Νάξο, Σύρο, Κύθηρα, Κάρπαθο, Κάσο, Μήλο, Λέρο, Κοζάνη, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κάλυμνο, Σητεία, Αστυπάλαια και Ικαρία.