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Με την Ελλάδα να διαθέτει μόλις το ένα τέταρτο των εμπορικών χώρων που αναλογούν κατά μέσο όρο στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγορά των εμπορικών κέντρων εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Οι πωλήσεις καταγράφουν ιστορικά υψηλά επίπεδα στα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, οι πληρότητες αγγίζουν το 100% και νέες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας βρίσκονται σε εξέλιξη, με αιχμή τα δύο εμπορικά συγκροτήματα στο Ελληνικό, που θα φιλοξενήσουν συνολικά 450 καταστήματα.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Lamda Development με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026 αποτυπώνουν τη δυναμική του οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλά και τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική αγορά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Ελλάδα στο ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της Lamda Development, με πηγές τις Savills και Cushman & Wakefield για το 2025, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 59 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών κέντρων ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 263 τετραγωνικών μέτρων κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

H Lamda Development καταγράφει τη θέση των μεγαλύτερων οργανωμένων εμπορικών συγκροτημάτων της ελληνικής αγοράς

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα μεγάλων οικοπέδων και οι σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια παρουσίαση, η παρατεταμένη οικονομική κρίση συνέβαλε στη συγκέντρωση της αγοράς και στην ενίσχυση της κατανάλωσης σε οργανωμένους εμπορικούς χώρους.

Πωλήσεις 662 εκατ. ευρώ και πληρότητα 99%

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα της Lamda Development που είναι σε λειτουργία κατέγραψαν στο εννεάμηνο του 2026 ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες δραστηριότητας. Οι πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν στα εμπορικά της κέντρα ανήλθαν σε 662 εκατ. ευρώ, ενώ η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 99%. Το ποσοστό είσπραξης μισθωμάτων προσέγγισε το 100%, αποτυπώνοντας, σύμφωνα με την παρουσίαση, τη σταθερότητα των μισθωτικών σχέσεων.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων διαμορφώθηκαν σε 75 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό για αντίστοιχη περίοδο. Η αύξηση ανήλθε σε 4% σε ετήσια βάση, μετά την προσαρμογή για ενδοομιλικές χρεώσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ. Χωρίς την προσαρμογή αυτή, τα λειτουργικά EBITDA ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ. Η επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων αυξήθηκε κατά 7% στο εννεάμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η συνολική αξία των εμπορικών κέντρων σε λειτουργία (GAV) ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε σε 0,9 δισ. ευρώ.

Η πορεία της κερδοφορίας κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι επίσης χαρακτηριστική. Σύμφωνα με την παρουσίαση, τα ετήσια EBITDA των λειτουργούντων εμπορικών κέντρων αυξήθηκαν από 37 εκατ. ευρώ το 2020 σε 45 εκατ. ευρώ το 2021, 69 εκατ. ευρώ το 2022, 81 εκατ. ευρώ το 2023, 88 εκατ. ευρώ το 2024 και 90 εκατ. ευρώ το 2025. Η εταιρεία υπολογίζει το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 9% για την περίοδο 2022-2025.

Τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας

Στην παρουσίασή της, η Lamda Development καταγράφει τη θέση των μεγαλύτερων οργανωμένων εμπορικών συγκροτημάτων της ελληνικής αγοράς με βάση τη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνειά τους (GLA).

Μεταξύ των μεγαλύτερων λειτουργούντων συγκροτημάτων στην Ελλάδα περιλαμβάνονται το The Mall Athens (61.000 τ.μ., Lamda Development), το Smart Park (50.600 τ.μ.), το Golden Hall (50.100 τ.μ., Lamda Development), το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη (46.700 τ.μ., Lamda Development), το River West (36.600 τ.μ.), το Florida 1 Retail Park στη Θεσσαλονίκη , το Top Parks Ioannina (31.400 τ.μ. το καθένα), το Metro Mall (27.900 τ.μ.), το Top Parks Larissa (27.500 τ.μ.) και το Designer Outlet Athens (21.500 τ.μ., Lamda Development).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Lamda Development στην ανάπτυξη της Riviera Galleria και του The Ellinikon Mall

Στη συγκριτική παρουσίαση περιλαμβάνονται επίσης το Thessaloniki Retail Park (24.000 τ.μ.), το Fashion City (20.000 τ.μ.), το One Salonica (13.300 τ.μ.), το Makedonia Mall (13.100 τ.μ.) και το Top Parks Piraeus (12.800 τ.μ.).

Η κατάταξη περιλαμβάνει τόσο εμπορικά κέντρα όσο και retail parks, ενώ τα στοιχεία αφορούν μεγάλους οργανωμένους εμπορικούς προορισμούς με επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Lamda Development, η συνολική μισθώσιμη επιφάνεια των μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη σύγκριση ανέρχεται σε περίπου 587.000 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των δύο έργων υπό ανάπτυξη στο Ελληνικό.

Από αυτά, τα 179.000 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν στα τέσσερα λειτουργούντα εμπορικά κέντρα της εταιρείας. Με την προσθήκη των δύο νέων εμπορικών προορισμών στο Ελληνικό, η συνολική μισθώσιμη επιφάνεια του χαρτοφυλακίου της Lamda Development αναμένεται να φτάσει τα 298.000 τετραγωνικά μέτρα, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Ελληνικό: Δύο νέοι εμπορικοί προορισμοί με 450 καταστήματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Lamda Development στην ανάπτυξη της Riviera Galleria και του The Ellinikon Mall, δύο έργων που αναμένεται να διευρύνουν σημαντικά τη διαθέσιμη επιφάνεια οργανωμένου λιανεμπορίου στην Αττική. Η Riviera Galleria, που αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού, θα έχει έκταση 23.000 τετραγωνικά μέτρα και 100 καταστήματα, με έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες, την εστίαση και την αναψυχή.

Η ανάπτυξη των νέων συγκροτημάτων στο Ελληνικό δημιουργεί παράλληλα νέα δεδομένα για τον ανταγωνισμό

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της Riviera Galleria αποτελεί η παράδοση της πρώτης εμπορικής μονάδας σε μισθωτή, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Lamda Development. Πρόκειται για την πρώτη παράδοση εμπορικού χώρου του νέου συγκροτήματος, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις όψεις, στα στέγαστρα και στη διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, η κατασκευαστική ολοκλήρωση της Riviera Galleria αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το The Ellinikon Mall σχεδιάζεται να διαθέτει περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας και 350 καταστήματα, αποτελώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, έχει επιτευχθεί συμφωνία επί βασικών εμπορικών όρων (Heads of Terms) με υποψήφιους μισθωτές για το 75% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας του The Ellinikon Mall και το 76% της Riviera Galleria. Πρόκειται για συμφωνίες επί των βασικών όρων μίσθωσης και όχι κατ’ ανάγκη για οριστικά υπογεγραμμένες συμβάσεις. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, τη δυναμική της αγοράς το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και κορυφαίων διεθνών εμπορικών σημάτων για τις νέες αναπτύξεις.

Χαρτοφυλάκιο αξίας 1,9 δισ. ευρώ

Η αξία (GAV) του συνολικού χαρτοφυλακίου εμπορικών κέντρων της Lamda Development, συμπεριλαμβανομένων των έργων υπό ανάπτυξη στο Ελληνικό, διαμορφώθηκε σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας. Η συγκεκριμένη αποτίμηση αναδεικνύει το οικονομικό μέγεθος των επενδύσεων στον τομέα των εμπορικών κέντρων, ο οποίος αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του ομίλου.

Η ανάπτυξη των νέων συγκροτημάτων στο Ελληνικό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δημιουργεί παράλληλα νέα δεδομένα για τον ανταγωνισμό, καθώς προστίθενται εμπορικές επιφάνειες μεγάλης κλίμακας σε μια αγορά που, με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η Lamda Development, εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική υστέρηση έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Tα στοιχεία που παρουσίασε η Lamda Development για το εννεάμηνο του 2026 αποτυπώνουν υψηλές πληρότητες, αυξημένη επισκεψιμότητα και ιστορικά υψηλές επιδόσεις στα εμπορικά κέντρα του χαρτοφυλακίου της, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη νέες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.