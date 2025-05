EFA Group: Επένδυση στην εταιρία υψηλής τεχνολογίας Acromove

Σημαντική επενδυτική συμφωνία υπέγραψε ο Όμιλος αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP με την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Acromove, με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και γραφεία έρευνας και ανάπτυξης στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Η επένδυση του Ομίλου αναμένεται να φτάσει σε αρχικό στάδιο κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εντάσσεται στο σχεδιασμό του Ομίλου για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ενοποιημένων λύσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας κάνοντας χρήση Private 5G και Edge Cloud.

Η συμφωνία των μερών προβλέπει το δικαίωμα του Ομίλου να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Acromove. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Acromove θα μεταφέρει τις δραστηριότητές της στις νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Κορωπί.

Συνέργειες

Οι λύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από αυξημένη ανθεκτικότητα και δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης στο πεδίο των επιχειρήσεων, με στόχο την υποστήριξη κρίσιμων εφαρμογών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Οι τεχνολογικές λύσεις της Acromove θα ολοκληρωθούν με το εξειδικευμένο λογισμικό της SCYTALYS, μέλους του Ομίλου EFA GROUP, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τακτικών δεδομένων σε απαιτητικές περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές συνθήκες, τόσο για πολιτική, όσο και για στρατιωτική χρήση.

Η Acromove διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στο mobile edge computing (MEC) και στις ιδιωτικές υποδομές 5G (private 5G), τις οποίες ενσωματώνει σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα άμεσης ανάπτυξης στο πεδίο, ιδανικό για απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Η Acromove μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν κυρίως στον πολιτικό τομέα.

«Οι προϊοντικές λύσεις της SCYTALYS και της Acromove, δημιουργούν συνδυαστικά ένα σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων που διευκολύνει την επικοινωνία και τη ροή κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ κλιμακίων, επαυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έγκαιρη και έγκυρη αντίληψη του πεδίου επιχειρήσεων.

Αυτή η συνεργασία θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα και την ευελιξία που παρέχουν τα συστήματά μας όσον αφορά διακλαδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Ανάπτυξη

Περαιτέρω λόγω του ήδη εκτεταμένου πεδίου δραστηριοποίησης της Αcromove στον πολιτικό τομέα και μετά την επιπλέον ανάπτυξη της τεχνολογίας μέσα από τη συνεργασία μας στον απαιτητικών προδιαγραφών στρατιωτικό τομέα, πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί σε μια κερδοφόρα επένδυση για τον Όμιλό μας» πρόσθεσε ο Γιώργος Μενεξής, Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για αυτή τη στρατηγική επένδυση από έναν κορυφαίο παγκοσμίως πάροχο λύσεων υψηλής τεχνολογίας για στρατιωτικές εφαρμογές. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην τεχνολογία και την ομάδα της Acromove, και μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας. Μαζί θα σχεδιάσουμε νέα καινοτόμα προϊόντα, θα διευρύνουμε την παρουσία μας σε κρίσιμες αγορές, και θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αιχμή της τεχνολογίας Edge Cloud, AI inference και ιδιωτικών υποδομών 5G για εμπορική και αμυντική χρήση» πρόσθεσε ο Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Acromove.

Σχετικά με την Acromove

Η Acromove είναι μια ελληνικής καταγωγής deep-tech εταιρία με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και γραφεία έρευνας και ανάπτυξης στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εξειδικεύεται στο mobile edge computing (MEC) παράγοντας μια μοναδική συσκευή, edge cloud appliance και στις ιδιωτικές υποδομές 5G (private 5G), τις οποίες ενσωματώνει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Aυτό έχει δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης στο πεδίο, σε λιγότερο από 15 λεπτά και χωρίς ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής ή δικτύων (low-touch provisioning). Το σύστημα αυτό δίνει λύσεις σε κρίσιμες αγορές όπως εργοτάξια, μεταλλεία, ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις, πολιτική προστασία, προσωρινά hot spots και έξυπνη γεωργία.

Συστήματα της εταιρίας χρησιμοποιπούνται ήδη από σημαντικούς πελάτες και τηλεποικοινωνιακούς παρόχους σε ΗΠΑ, Αυστραλία Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται ραγδαία, ιδιαίτερα λόγω των αυξανόμενων αναγκών για edge AI inference, σύνδεση καμερών και αισθητήρων IoT, τηλεπικοινωνιακή αυτονομία και επεξεργασία-μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων απευθείας στο πεδίο. www.acromove.com

Σχετικά με τη SCYTALYS

Η εταιρία SCYTALYS, μέλος του EFA GROUP, ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο προηγμένων λύσεων στον τομέα των συστημάτων διαλειτουργικότητας Τακτικών Ζεύξεων Δεδομένων και Τακτικών Συστημάτων Διαχείρισης Αποστολών. Ανάμεσα στα πρωτοποριακά προϊόντα της ξεχωρίζει και το Universal Link System (ULS), το οποίο ενοποιεί δεδομένα από διαφορετικές πλατφόρμες, προσφέροντας μοναδική ευελιξία και αυτονομία στις αμυντικές επιχειρήσεις. www.scytalys.com

Σχετικά με το EFA GROUP

To EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με σταθερή παρουσία διεθνώς στους τομείς της Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας, Άμυνας και Βιομηχανικών Συνεργασιών. To EFA GROUP απασχολεί πάνω από 220 άτομα, η πλειονότητα των οποίων είναι μηχανικοί & επιστήμονες εξειδικευμένοι στον τομέα τους. To GROUP έχει 6 γραφεία διεθνώς, στην Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, HΠΑ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να εξυπηρετεί τους πελάτες του σε 34 χώρες παγκοσμίως.

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρίες EFA VENTURES (Βιομηχανικές Συνεργασίες), SCYTALYS (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού), ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα) και AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι).