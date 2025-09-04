BSB: Εγκαινίασε το δικό της κατάστημα στο Μέγαρο Αρσακείου

Μετά τη Nike, ακόμη ένα κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στο Μέγαλο Αρσακείου στην Ομόνοια, αυτή τη φορά από τη γυναικεία αλυσίδα BSB.

Συνεχίζονται έτσι οι επενδύσεις στο Μέγαρο Αρσακείου για την επέκτασή του, σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής της Αθήνας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, με τα ενοίκια στην Ερμού να διαμορφώνονται τουλάχιστον στα 290 ευρώ ανά τ.μ. και το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών να παραμένει υψηλό. Η BSB στο Μέγαρο Αρσακείου Το άνοιγμα του νέου καταστήματος της BSB Fashion ολοκληρώθηκε πριν από έξι ημέρες με το brand ένδυσης της B&F Group, συμφερόντων Βασίλη και Σοφίας Μπιθαρά, να εκτείνεται σε δύο ορόφους, επί της οδού Σταδίου 44. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Linkedin η εταιρεία γυναικείας ένδυσης, «πρόκειται για ένα σημείο με μοντέρνα ρούχα σε μια εμβληματική τοποθεσία».

Στις αρχές Αυγούστου, εξάλλου, ήταν ο ιταλικός όμιλος Percassi, που διαχειρίζεται το brand της Nike στη Νότια Ευρώπη,ο οποίος εγκαινίασε το δέκατο κατάστημά του στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Αρσακείου στην Ομόνοια. Η νέα αυτή επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών ειδών στην ελληνική αγορά, μετά την ανάληψη του δικτύου από τη Folli Follie.

Σε ανάρτησή στο Linkedin, Ο Κλαούντιο Πετρέλα, Global Expansion & New Business Director της Percassi, ανέφερε ότι «αυτό το φιλόδοξο έργο στοχεύει στην αναζωογόνηση μιας βασικής περιοχής της πόλης, δημιουργώντας έναν προορισμό που συνδυάζει το λιανικό εμπόριο, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία» και πρόσθετε ότι πρόκειται για το 55ο κατάστημα του ομίλου στη Νότια Ευρώπη.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, το κατάστημα της Nike, συνολικής έκτασης 1.445 τ.μ., θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα της πτέρυγας της οδού Σταδίου, όπου θα φιλοξενηθούν γνωστά brands μόδας και αθλητικών ειδών.

Το project ΣΤΟΑ

Ειδικότερα, τα νέα καταστήματα εντάσσονται στο έργο «ΣΤΟΑ», που έχει στόχο τη μετατροπή του Μεγάρου Αρσακείου σε έναν πολυχώρο που θα συνδυάζει το λιανεμπόριο με την εστίαση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Το συνολικό εγχείρημα, που καλύπτει 13.000 τετραγωνικά μέτρα, φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, ο χώρος θα περιλαμβάνει το «ΣΤΟΑ AGORA», το μεγαλύτερο κατάστημα προβολής και διάθεσης προϊόντων από μικρούς και μεσαίους Έλληνες παραγωγούς, ενώ στην πτέρυγα της οδού Πεσμαζόγλου θα δοθεί έμφαση στον πολιτισμό, με αναβαθμισμένη πρόσβαση στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» και στο «Europa Experience», το πρώτο μουσείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.